Wasyl Maluk, szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy ogłosił rezygnację

Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Wasyla Maluka
Jak podkreślił Maluk, pozostaje on w systemie SBU, aby „realizować asymetryczne operacje specjalne na światowym poziomie, które będą nadal zadawać wrogowi maksymalne szkody”.
Wyraził również przekonanie, że „silna i nowoczesna służba specjalna jest gwarancją bezpieczeństwa naszego państwa. Właśnie temu służą zmiany, które prezydent Ukrainy wprowadza w sektorze obronnym, i za to mu dziękuję. Wierzę w sprawiedliwy pokój i dobrobyt Ukrainy”.
„Z wielką wdzięcznością za wsparcie – dla personelu Służby, wszystkich naszych towarzyszy broni i narodu ukraińskiego. Wieczny szacunek dla tych, którzy oddali życie za naszą przyszłość” – podkreślił w oświadczeniu.
Jak podają ukraińskie media, w tym portal Ukrinform, Wasyl Maluk i Wołodymyr Zełenski „omówili kandydatów na jego następców”. Zełenski oświadczył, że Maluk „pozostanie w systemie SBU” nadal skupiać się będzie na pracy bojowej – prowadzeniu asymetrycznych operacji przeciw siłom zbrojnym Federacji Rosyjskiej. – Spotkaliśmy się z Wasylem Malukiem. Podziękowałem mu za jego pracę bojową i zasugerowałem, abyśmy skupili się na tego rodzaju działaniach. Powinno być więcej ukraińskich operacji asymetrycznych przeciwko okupantowi i państwu rosyjskiemu, więcej naszych znaczących rezultatów w niszczeniu wroga. Wasyl Wasylowicz (Maluk) wie o tym najlepiej i będzie to kontynuował – oświadczył Zełenski po spotkaniu.
Jak przypominają ukraińskie media, pod dowództwem Maluka SBU przeprowadziła kilka głośnych akcji, m.in. brawurową operację „Pajęczyna”, w wyniku której rosyjskie samoloty na czterech lotniskach jednocześnie zostały ostrzelane przy użyciu dronów, wystrzelonych z kontenerów, umieszczonych na ciężarówkach w pobliżu baz. Zniszczonych lub poważnie uszkodzonych zostało – jak podaje strona ukraińska – 41 samolotów.
SBU przeprowadziła również trzy ataki na Most Krymski: przy użyciu ciężarówki z materiałami wybuchowymi w 2022 r., dronów morskich Sea Baby w 2023 r. i bombardowania podwodnego w 2025 r.
Z udziałem SBU opracowano też i użyto unikalne drony morskie Sea Baby, dzięki którym – jak podano w komunikacie SBU – „dominacja Rosji na Morzu Czarnym zakończyła się”.
Siły SBU przeprowadziły też „głębokie ataki” na rosyjski przemysł rafineryjny, który jest kluczowym źródłem dochodów dla finansowania wojny Federacji Rosyjskiej na Ukrainie oraz wyeliminowały kilku rosyjskich wojskowych wysokiego szczebla.
Prezydent Wołodymyr Zełenski powierzył tymczasową funkcję szefa SBU Jewhenijowi Chmarze, dotychczasowemu szefowi Centrum Operacji Specjalnych „A” Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.
Wśród ewentualnych następców Wasyla Maluka wymieniany był także pułkownik Wasyl Kozak, który – jak napisał Zełenski na platformie X - „jest jednym z żołnierzy, który planuje i prowadzi aktywne operacje ukraińskie, mające bardzo namacalny wpływ na wroga”.
„To właśnie za takie wyniki bojowe miałem zaszczyt nadać mu tytuł Bohatera Ukrainy. Rozmawialiśmy o jego wizji potencjału Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i naszej obrony w czasie wojny. Musimy wykorzystać każdą dostępną okazję w interesie naszego państwa i naszego narodu, w interesie niepodległości i suwerenności Ukrainy” - napisał prezydent.
W ostatnim czasie nastąpiły spore zmiany w najbliższym otoczeniu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Po odwołaniu Andrija Jermaka ze stanowiska szefa Biura Prezydenta Ukrainy, zwolnieni zostali również jego asystenci i doradcy. Serhij Leszczenko, Mychajło Podolak i Ołeksandr Bewz zostali przeniesieni na inne stanowiska w Biurze Prezydenta.
Z kolei stanowisko Jermaka obejmie dotychczasowy szef ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR, gen. Kyryło Budanow. Miejsce Budanowa zajął dotychczasowy naczelnik wywiadu zagranicznego Ołeh Iwaszczenko.
Wojna w Ukrainie. Dzień 1411
