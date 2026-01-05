Wasyl Maluk, szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy ogłosił rezygnację

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1412 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 4 na 5 stycznia...

Jak podkreślił Maluk, pozostaje on w systemie SBU, aby „realizować asymetryczne operacje specjalne na światowym poziomie, które będą nadal zadawać wrogowi maksymalne szkody”.

Wyraził również przekonanie, że „silna i nowoczesna służba specjalna jest gwarancją bezpieczeństwa naszego państwa. Właśnie temu służą zmiany, które prezydent Ukrainy wprowadza w sektorze obronnym, i za to mu dziękuję. Wierzę w sprawiedliwy pokój i dobrobyt Ukrainy”.

„Z wielką wdzięcznością za wsparcie – dla personelu Służby, wszystkich naszych towarzyszy broni i narodu ukraińskiego. Wieczny szacunek dla tych, którzy oddali życie za naszą przyszłość” – podkreślił w oświadczeniu.