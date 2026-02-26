Rzeczpospolita
Uniwersum Wajnberga – innowacyjna, narracyjna mapa życia i twórczości Mieczysława Wajnberga oraz powrót Pasażerki na scenę Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

Instytut Mieczysława Wajnberga zaprasza na premierę nowatorskiego projektu cyfrowego: interaktywnej mapy poświęconej życiu, twórczości i współczesnej recepcji Mieczysława Wajnberga. Platforma, tworzona z myślą o swobodnej eksploracji, pozwoli użytkownikom i użytkowniczkom „wędrować” po miejscach związanych z biografią kompozytora — od Warszawy, Mińska i Taszkientu po Moskwę — a także odkrywać globalne konteksty rodzinne i kulturowe, ośrodki realizujące badania nad jego twórczością oraz najnowsze wydarzenia artystyczne związane z jego muzyką.

26.02.2026

Narracyjna, dwujęzyczna mapa stanowi centrum planowanego portalu. Każdy punkt jest rozbudowany o materiały multimedialne, archiwalia, teksty literacko-analityczne oraz linki zewnętrzne prowadzące do aktualnych źródeł, festiwali, publikacji i wykonań. Taki układ stworzy nowy sposób opowiadania historii — łączący podejście kuratorskie, literackie i badawcze z zaawansowanymi narzędziami cyfrowymi.

Projekt powstaje we współpracy z międzynarodowym gronem ekspertów i ekspertek  zajmujących się twórczością Wajnberga. Treści przygotowuje literaturoznawczyni dr Magdalena Piotrowska-Grot, która opracowuje biograficzne i intertekstualne warstwy narracji. Tłumaczeniami zajmie się Maria Borzobohata-Sawicka, za projekt graficzny odpowiada Pracownia Witryna, tworząca spójną, intuicyjną i w pełni dostępną koncepcję wizualną. Implementację technologiczną prowadzi zespół Koncept 304, realizujący rozwiązania umożliwiające zaawansowaną, swobodną nawigację po mapie oraz integrację z multimediami i narzędziami AI. Nad całością koncepcji Uniwersum czuwają prezeski Instytutu: Maria Sławek i Aleksandra Demowska-Madejska.

Portal będzie bezpłatny, dostępny bez rejestracji i zgodny ze standardem WCAG 2.1 pod adresem www.mieczyslawweinberg.com oraz www.mieczyslawwajnberg.com.

„Uniwersum Wajnberga” pozwoli nie tylko ukazać bogactwo jego twórczości, lecz także uchwycić żywy, dynamiczny charakter współczesnego zainteresowania jego muzyką. To innowacyjna forma dokumentowania i popularyzowania kultury, łącząca sektor badawczy, kreatywny i technologiczny w jednym wspólnym przedsięwzięciu.

