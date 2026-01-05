Z tego artykułu się dowiesz: Jakie kraje w Ameryce Łacińskiej mogą być celem kolejnych interwencji militarnych USA?

Czy administracja Wenezueli sygnalizuje gotowość do współpracy z USA?

Co o działaniach wobec Wenezueli mówi sekretarz stanu USA Marco Rubio?

W nocy z 2 na 3 stycznia USA przeprowadziły operację wojskową, w czasie której zaatakowały z powietrza siedziby władz Wenezueli oraz obiekty wojskowe w tym kraju, a także uprowadziły z Caracas przywódcę Wenezueli Nicolása Maduro i jego żonę, Cilię Flores. Maduro i Flores staną teraz przed sądem w Nowym Jorku oskarżeni m.in. o udział w przemycie narkotyków do Stanów Zjednoczonych.

Trump na sobotniej konferencji prasowej zapowiedział, że USA będą teraz tymczasowo zarządzać Wenezuelą, nie wyjaśnił jednak, jak ma to wyglądać w praktyce. W niedzielę, w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One ostrzegł, że USA mogą przeprowadzić drugi atak militarny na Wenezuelę, jeśli przedstawiciele administracji Maduro odmówią współpracy z USA.

Donald Trump nie wyklucza interwencji militarnej USA w Kolumbii

Z wypowiedzi Trumpa wynikało też, że USA nie wykluczają kolejnych interwencji wojskowych w państwach Ameryki Łacińskiej. – Operacja Kolumbia brzmi dla mnie dobrze – stwierdził sugerując, że celem amerykańskiej interwencji wojskowej może być kraj rządzony przez lewicowego prezydenta Gustava Petra, zdecydowanego krytyka Trumpa. Trump w przeszłości zarzucał Petro, że ten „produkuje kokainę” i mówił, że Stany Zjednoczone wiedzą o przynajmniej trzech dużych fabrykach kokainy w Kolumbii.