Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zarzuty Donald Trump formułuje wobec prezydenta Kolumbii Gustavo Petro?

Dlaczego stosunki USA z Kolumbią są obecnie napięte?

Jakie działania podejmuje administracja USA wobec reżimu prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro?

Trump zaapelował, by Petro „miał się na baczności” w związku z produkcją narkotyków w jego kraju. – Oni wytwarzają kokainę w Kolumbii – mówił Trump na konferencji prasowej w Mar-a-Lago, w czasie której zaprezentował okręty nowej klasy, które mają zbudować Stany Zjednoczone.

Reklama Reklama

Donald Trump o prezydencie Kolumbii: Awanturnik, niech lepiej zamknie fabryki kokainy

– Niech lepiej pilnuje swojego tyłka, ponieważ produkuje kokainę i wysyła ją do USA z Kolumbii – dodał.

– Kochamy Kolumbijczyków. Kocham Kolumbijczyków – mówił Trump, po czym dodał, że prezydent Kolumbii „jest awanturnikiem i lepiej, żeby miał się na baczności”. – Lepiej, żeby zamknął fabryki kokainy. Są co najmniej trzy duże fabryki kokainy. Wiemy, gdzie są – podkreślił Trump.

Wcześniej, w wywiadze dla „Politico” Trump nie wykluczył, że wojna z kartelami narkotykowymi w Ameryce Łacińskiej, w ramach której armia USA atakuje od 2 września łodzie mające brać udział w przemycie narkotyków do USA na wodach międzynarodowych, może przenieść się na ląd – m.in. do Kolumbii.