Donald Trump zwiększa presję. USA zatrzymały tankowiec Centuries u wybrzeży Wenezueli

Operację przeprowadzono kilka dni po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił blokadę wszystkich objętych sankcjami tankowców przypływających i odpływających z Wenezueli. Tankowiec do przewozu ropy naftowej pływający pod banderą Panamy został niedawno zauważony w pobliżu wybrzeża Wenezueli. Jak wspomina agencja AP, nie jest jasne, czy statek rzeczywiście objęty jest sankcjami USA.

Sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA Kristi Noem potwierdziła, że Straż Przybrzeżna USA, z pomocą Departamentu Obrony, zatrzymała tankowiec, który ostatnio cumował w Wenezueli. Opublikowała również w mediach społecznościowych niejawne nagranie przedstawiające lądowanie personelu amerykańskiego helikoptera na statku Centuries.

„Stany Zjednoczone będą nadal ścigać nielegalny handel ropą objętą sankcjami, która jest wykorzystywana do finansowania terroryzmu narkotykowego w regionie” – napisała Noem na platformie X.

Wypowiadający się pod warunkiem zachowania anonimowości amerykański urzędnik poinformował, że zatrzymanie było „zamierzonym wejściem na pokład”, zaś sam tankowiec zatrzymał się dobrowolnie, pozwalając siłom zbrojnym USA na wejście na pokład.