Donald Trump zwiększa presję. USA zatrzymały tankowiec Centuries u wybrzeży Wenezueli

Aktualizacja: 21.12.2025 09:03 Publikacja: 21.12.2025 08:58
Amerykański wojskowy helikopter nad statkiem Centuries
Foto: DHS/Handout via Reuters
Operację przeprowadzono kilka dni po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił blokadę wszystkich objętych sankcjami tankowców przypływających i odpływających z Wenezueli. Tankowiec do przewozu ropy naftowej pływający pod banderą Panamy został niedawno zauważony w pobliżu wybrzeża Wenezueli. Jak wspomina agencja AP, nie jest jasne, czy statek rzeczywiście objęty jest sankcjami USA.
Sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA Kristi Noem potwierdziła, że Straż Przybrzeżna USA, z pomocą Departamentu Obrony, zatrzymała tankowiec, który ostatnio cumował w Wenezueli. Opublikowała również w mediach społecznościowych niejawne nagranie przedstawiające lądowanie personelu amerykańskiego helikoptera na statku Centuries.
„Stany Zjednoczone będą nadal ścigać nielegalny handel ropą objętą sankcjami, która jest wykorzystywana do finansowania terroryzmu narkotykowego w regionie” – napisała Noem na platformie X.
Wypowiadający się pod warunkiem zachowania anonimowości amerykański urzędnik poinformował, że zatrzymanie było „zamierzonym wejściem na pokład”, zaś sam tankowiec zatrzymał się dobrowolnie, pozwalając siłom zbrojnym USA na wejście na pokład.
Z kolei sam prezydent USA Donald Trump w telefonicznej rozmowie ze stacją NBC News w czwartek powiedział, że nie wyklucza wojny z Wenezuelą. Zapowiedział również kolejne przejęcia tankowców. We wtorek Donald Trump ogłosił „blokadę” objętych sankcjami tankowców, które wpływają do portów Wenezueli i wypływają z nich. Oświadczył też, że reżim Maduro – to „zagraniczna organizacja terrorystyczna”.
Jak zauważa AP, powody zajęcia tankowca Centuries są znacznie mniej jasne niż w przypadku pierwszego tankowca, o którym wiadomo było, że był częścią floty jednostek działających na granicy prawa i przewożących ładunki objęte sankcjami.
Według różnych wyliczeń już co najmniej 104 osoby zginęły na skutek amerykańskich ataków na łodzie w ramach kampanii administracji Trumpa przeciw kartelom narkotykowym na Karaibach i wschodnim Pacyfiku.
USA oskarżają przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro o to, że kieruje kartelem narkotykowym i dokonują uderzeń w łodzie, które – według amerykańskich służb – transportują narkotyki do Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym tygodniu amerykańskie siły przejęły też u wybrzeży Wenezueli tankowiec objęty sankcjami i zapowiedziały konfiskatę przewożonej ropy, której wartość szacuje się na około 80 mln dol..
Amerykanie zgromadzili również w regionie znaczne siły wojskowe.
Sytuacja na Morzu Karaibskim
Foto: Infografika PAP
Źródło: rp.pl
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
