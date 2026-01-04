Rzeczpospolita
Bogusław Chrabota: Komunikat Trumpa z Caracas

Operacja wojska Stanów Zjednoczonych w Wenezueli to niezwykle ważny i wielowymiarowy komunikat dla świata.

Publikacja: 04.01.2026 11:10

Po pierwsze, amerykański prezydent po raz kolejny potwierdził, że arbitralnie kończy epokę iluzji pokojowej równowagi, gdzie za stabilność w geopolityce odpowiada balans sił mocarstw, polityczne bloki czy Organizacja Narodów Zjednoczonych z jej siłami rozjemczymi. Tej rzeczywistości już nie ma! – udowodnił Trump. Weszliśmy w epokę power politics, w której rządzi siła i jej faktyczni dysponenci.

Piszę to po raz kolejny, bo atak na Caracas nie był pierwszą demonstracją arbitralnego użycia siły przez Waszyngton. Pierwszym akcentem amerykańskiej power politics był czerwcowy atak bombowców na instalacje nuklearne Iranu; równie precyzyjny i równie skuteczny; władza ajatollahów została skompromitowana i znacznie osłabiona. W ramach power politics Amerykanie mogą więc zaatakować kogo chcą, gdzie chcą i kiedy chcą.

Amerykańska power politics

W tym świetle deklaracja amerykańskiego prezydenta o budowie 25 nowoczesnych pancerników „klasy Trump” staje się bardziej zrozumiała; statki te, o ile powstanie przynajmniej część z nich, będą pływającymi bazami do podobnych ataków w dowolnym miejscu globu. Amerykańska power politics uzyska w ten sposób instrument, jakim przez dłuższy czas nie będzie dysponować żadna konkurencja. To pierwszy z wymiarów „komunikatu z Wenezueli”.

Drugi ma wymiar bardziej lokalny; to potwierdzenie, że Waszyngton na dobre wrócił do doktryny Monroe, i to w wersji turbo. Obie Ameryki to nasza strefa wpływów – mówi Trump. – Kto będzie szkodził interesom Waszyngtonu w jego strefie wpływów, zostanie wyeliminowany. Mamy do tego technologię i jesteśmy dostatecznie zdeterminowani. A pretekst, taki, czy inny zawsze się znajdzie.

Jeśli więc do tej pory użycie siły było tylko zapowiedzią, a ludzie tacy jak Nicolas Maduro w to nie wierzyli, to po jego porwaniu z pałacu prezydenckiego w Caracas każdy na jego miejscu powinien zacząć się bać. Amerykanie nie żartują; Maduro wielokrotnie był ostrzegany wprost, że po niego przyjdą. Swoją drogą dziwne, że w to nie uwierzył; CIA czy amerykańska armia angażowała się w zmianę władzy w strefie działania doktryny Monroe już wielokrotnie, by wspomnieć choćby Salvadora Allende, Duvaliera juniora, czy Manuela Noriegę. Cóż, iluzja własnej siły, czy wiara w polityczną moc sojuszników bywa niekiedy samobójcza.

Wiadomość od Trumpa dla Putina

Wymiar trzeci „komunikatu Trumpa z Caracas” to ważna informacja dla Putina: żarty zawsze kiedyś się kończą. Właśnie usunęliśmy twojego zausznika w Ameryce Południowej. Zasiądź do stołu negocjacyjnego i przestań lekceważyć Trumpa; ręce Wuja Sama są długie.

Są tacy, którzy tego wymiaru komunikatu nie zauważą, bo „przecież Trump to sojusznik Putina”, który chce, by ten zachował własną strefę wpływów. Ano nie. Pierwszoligowy gracz w power politics ma być tylko jeden. I po to powstaje flota pancerników. Nikt na świecie nie ma ani takich planów, ani mocy, by je wprowadzić w życie.

