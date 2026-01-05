Aktualizacja: 05.01.2026 16:08 Publikacja: 05.01.2026 14:36
Ajatollah Ali Chamenei
Foto: REUTERS
Protesty przetaczają się przez cały kraj w związku z trudną sytuacją gospodarczą, gwałtownym spadkiem wartości irańskiego riala oraz wysoką inflacją. Początkowo protestowali sklepikarze, potem dołączyli do nich m.in. studenci.
W październiku poziom inflacji w Iranie przekroczył 45 proc. Rial stracił na wartości nawet ok. 70 proc. Do trudnej sytuacji gospodarczej Iranu w znacznej mierze przyczyniają się sankcje przywrócone przez USA po jednostronnym wypowiedzeniu w 2018 roku przez Waszyngton porozumienia nuklearnego zawartego przez mocarstwa zachodnie z Iranem w 2015 roku
Przez cały tydzień media państwowe i organizacje broniące praw człowieka informowały o aresztowaniach i ofiarach śmiertelnych starć demonstrujących z siłami bezpieczeństwa, podając jednak różne liczby ofiar. Teraz organizacje broniące praw człowieka informują o co najmniej 16 ofiarach śmiertelnych protestów (taką liczbę podaje agencja informacyjna HRANA, skupiająca się na kwestiach związanych z przestrzeganiem praw człowieka w Iranie). Aresztowane, według agencji HRANA, miały zostać 582 osoby. Reuters zaznacza, że nie jest w stanie zweryfikować tych danych.
Władze w Teheranie starają się łagodzić sytuację sięgając po bardziej umiarkowaną retorykę niż w czasie poprzednich fal protestów. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian polecił irańskiemu MSW „życzliwe i odpowiedzialne” podejście do protestujących – podają irańskie media państwowe. Pezeszkian miał stwierdzić, że społeczeństwa nie da się „przekonać lub uspokoić” środkami siłowymi. Z kolei wiceprezydent Iranu Mohammadreza Aref mówił, że gospodarka kraju boryka się z deficytami, ostrzegł jednak również, że są ludzie, którzy chcą wykorzystać protesty. – Spodziewamy się, że młodzi nie wpadną w pułapkę wrogów – dodał.
Wcześniej władze Iranu przyznawały, że sytuacja gospodarcza kraju jest trudna i wyrażały gotowość do dialogu z protestującymi, choć jednocześnie do tłumienia protestów skierowano służby bezpieczeństwa.
Donald Trump mówił w ubiegłym tygodniu, że USA mogą przyjść z pomocą protestującym w Iranie, jeśli władze w Teheranie będą ich brutalnie pacyfikować. W czerwcu 2025 roku, w czasie krótkiego konfliktu zbrojnego Izraela z Iranem, lotnictwo USA zbombardowało trzy ośrodki związane z irańskim programem nuklearnym. W odpowiedzi na groźby Trumpa najwyższy przywódca duchowy Iranu ajatollah Ali Chamenei oświadczył, że Iran „nie ulegnie wrogowi”. Ajatollah dodał też, że chociaż władze będą rozmawiać z protestującymi, to jednak winni wywołania zamieszek zostaną „sprowadzeni na swoje miejsce”.
Komendant irańskiej policji Ahmad-Reza Radan powiedział w rozmowie z irańskimi mediami państwowymi, że siły bezpieczeństwa skupiały się w ostatnich dwóch dniach na aresztowaniach przywódców protestów. Tylko w Teheranie zatrzymano 40 osób za umieszczanie „fałszywych wpisów w internecie” na temat protestów, których celem miało być – według irańskich władz – wywołanie niepokojów społecznych. HRANA i półoficjalna agencja informacyjna Tasnim podają, że władze zatrzymały administratora kont internetowych, na których pojawiły się wezwania do protestów.
Do najintensywniejszych protestów doszło w zachodniej części Iranu, ale starcia protestujących z funkcjonariuszami sił bezpieczeństwa miały miejsce również w Teheranie i w południowej prowincji (ostanie) Sistan i Beludżystan.
W czasie protestów, obok żądań dotyczących poprawy sytuacji gospodarczej kraju, pojawiły się też hasła polityczne – wezwania do dymisji najwyższego przywódcy duchowego Iranu, a nawet powrotu do monarchii, obalonej w wyniku Rewolucji Islamskiej w 1979 roku.
