Donald Trump ostrzega, że USA mogą interweniować w Iranie. W tle protesty

„Jeśli Iran będzie strzelał do pokojowo protestujących i brutalnie ich zabijał, jak ma w zwyczaju, USA przyjdą im na pomoc” - napisał prezydent USA Donald Trump we wpisie w należącym do niego serwisie Truth Social.

Publikacja: 02.01.2026 10:26

W Iranie mają miejsce największe od 2022 roku protesty społeczne

Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Artur Bartkiewicz

„Jesteśmy w pełnej gotowości bojowej, gotowi do działania” - dodał Trump. W czerwcu, w czasie kilkunastodniowego konfliktu Izraela z Iranem, Amerykanie przeprowadzili naloty na Iran – wówczas zaatakowane zostały zakłady związane z programem nuklearnym realizowanym przez Teheran. 

Atak USA na cele w Iranie w ramach (MAPA)

Foto: PAP

W czasie niedawnego spotkania z Beniaminem Netanjahu w Mar-a-Lago Trump stwierdził, że USA mogą wesprzeć kolejny izraelski atak na Iran, jeśli dojdzie do wznowienia prac Iranu nad bronią atomową. 

Dlaczego w Iranie doszło do fali protestów?

Wpis Trumpa pojawił się po doniesieniach o kolejnych ofiarach śmiertelnych protestów w Iranie. W kraju tym dochodzi do najpoważniejszych do trzech lat protestów w związku z rosnącymi kosztami życia. Poprzednia taka fala protestów była następstwem śmierci Mahsy Amini, młodej Kurdyjki, która zmarła w niejasnych okolicznościach po zatrzymaniu ją przez tzw. policję moralności za to, że nie dość dokładnie zakryła włosy w miejscu publicznym. 

W ciągu roku irański rial stracił na wartości ponad 70 proc.

Irańska gospodarka boryka się z trudnościami od kiedy USA ponownie nałożyły sankcje na ten kraj, w związku z jednostronnym wypowiedzeniem przez Waszyngton porozumienia nuklearnego zawartego przez mocarstwa zachodnie, w tym USA z Iranem w 2015 roku, w czasie prezydentury Baracka Obamy. Próby wynegocjowania nowego porozumienia przez USA i Iran jak dotąd się nie powiodły.

Obecna fala protestów w Iranie rozpoczęła się od protestów sklepikarzy w Teheranie, krytykujących rząd za to, jak radzi sobie z utratą wartości przez irańską walutę (w ciągu roku irański rial stracił na wartości ponad 70 proc.) oraz z gwałtownie rosnącymi cenami. We wtorek do protestów przyłączyli się studenci.

Są ofiary śmiertelne protestów. Niektórzy uczestnicy demonstracji domagają się powrotu monarchii

Najnowsze doniesienia o protestach w Iranie mówią o sześciu kolejnych ofiarach śmiertelnych – półoficjalna agencja Fars i organizacja broniąca praw człowieka Hengaw podają, że dwie osoby zginęły w starciach między protestującymi a siłami bezpieczeństwa w mieście Lordegan w południowo-zachodnim Iranie. Z kolei trzy osoby zginęły w mieście Azna, a jedna w mieście Kuhdaszt. Oba miasta znajdują się w zachodniej części kraju. Nie wiadomo czy wszystkie ofiary to uczestnicy protestów, czy może są też ofiary śmiertelne po stronie funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. Organizacja Hengaw podaje, że dwie ofiary w Lordegan to uczestnicy protestów (podano nawet ich personalia). W środę w starciach protestujących z siłami bezpieczeństwa w Kuhdaszt zginąć miał członek Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Rannych miało zostać 13 policjantów i członków paramilitarnej organizacji Basidż, którzy zostali obrzuceni przez protestujących kamieniami. 

Niektórzy protestujący domagają się zmian politycznych w kraju – zakończenia rządów obecnego najwyższego przywódcy duchowego Iranu, Alego Chameneia. Niektórzy uczestnicy protestów wzywają do przywrócenia w kraju monarchii, obalonej w czasie rewolucji islamskiej w 1979 roku. 

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył, że rząd wysłucha „uprawnionych żądań” protestujących. Jednocześnie prokurator generalny Mohammad Movahedi-Azad ostrzegł, że wszelka próba destabilizacji kraju spotka się ze „zdecydowaną odpowiedzią”.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Iran Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump
