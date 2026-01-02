„Jesteśmy w pełnej gotowości bojowej, gotowi do działania” - dodał Trump. W czerwcu, w czasie kilkunastodniowego konfliktu Izraela z Iranem, Amerykanie przeprowadzili naloty na Iran – wówczas zaatakowane zostały zakłady związane z programem nuklearnym realizowanym przez Teheran.

Atak USA na cele w Iranie w ramach (MAPA) Foto: PAP

W czasie niedawnego spotkania z Beniaminem Netanjahu w Mar-a-Lago Trump stwierdził, że USA mogą wesprzeć kolejny izraelski atak na Iran, jeśli dojdzie do wznowienia prac Iranu nad bronią atomową.

Dlaczego w Iranie doszło do fali protestów?

Wpis Trumpa pojawił się po doniesieniach o kolejnych ofiarach śmiertelnych protestów w Iranie. W kraju tym dochodzi do najpoważniejszych do trzech lat protestów w związku z rosnącymi kosztami życia. Poprzednia taka fala protestów była następstwem śmierci Mahsy Amini, młodej Kurdyjki, która zmarła w niejasnych okolicznościach po zatrzymaniu ją przez tzw. policję moralności za to, że nie dość dokładnie zakryła włosy w miejscu publicznym.