Plusy i minusy młodych migrantów z Ukrainy. Gorzej się integrują niż kobiety

Co oznacza nowa fala uchodźców w Polsce – młodych mężczyzn? – Nie przewiduję, aby był to „game changer” migracji w Polsce. Nim może stać się po zakończeniu wojny na Ukrainie i przybyciu do naszego kraju byłych żołnierzy, nierzadko straumatyzowanych, potrzebujących pomocy. Z drugiej strony, akurat ta młoda grupa wiekowa jest najbardziej skłonna do ryzykownych zachowań przestępczych, ale dotyczy to każdej narodowości, a nie tylko ukraińskiej. Istotna jest nie liczba przyjezdnych, ale to – kim są. O tym dowiemy się za pół roku, może rok – szacuje Tomasz Safjański, były policjant CBŚ, ekspert od przestępczości cudzoziemskiej, obecnie zastępca dyrektora Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym Akademii WSB.

Z danych Komendy Głównej Policji, które ujawniła „Rzeczpospolita” wiosną tego roku, wynika, że obywatele Ukrainy są w Polsce liderami cyberprzestępstw bankowych – wyłudzeń środków z konta na BLIK za pomocą fałszywych linków (tzw. phishing, czyli podszywanie się pod istniejącą stronę internetową celem uzyskania danych w sposób nieuprawniony). Ostatnio było głośno o grupie siedmiu młodych Ukraińców, którzy podszywając się pod pracownika banku, wyłudzili 100 tys. zł od warszawskiej wspólnoty mieszkaniowej. W grupie przestępczej był m.in. 20-letni Dmytro K., 18-letni Artur M., 19-letni Vadym H. i 22-letni Bohdan B. Nie przyjechali na fali nowej migracji. – Wszyscy podejrzani przebywają w Polsce legalnie od kilku już lat – wyjaśnia „Rz” prok. Karolina Staros, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga.

Najwięcej wykroczeń i przestępstw popełnianych przez Ukraińców w Polsce dotyczy prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, na drugim miejscu są oszustwa.

W pierwszym półroczu tego roku przestępstw dopuściło się łącznie 8994 obcokrajowców – blisko 60 proc. stanowili obywatele Ukrainy

Obywatele Ukrainy najczęściej stają się „jednorazowymi agentami” rosyjskich służb i dokonują w Polsce aktów dywersji i sabotażu. Po ostatnim ataku dywersji na kolei Polska zażądała od Ukrainy dostępu do danych wywiadowczych i kryminalnych, które pozwoliłyby jej zamknąć granice przed osobami niebezpiecznymi. Podejrzanymi o ten atak są dwaj obywatele Ukrainy: 41-letni Jewhenii Iwanow i 39-letni Oleksander Kononow Ten pierwszy został zaocznie skazany przez sąd we Lwowie na 15 lat za organizację ataku dywersji na fabrykę dronów. Obaj do Polski przyjechali jesienią tego roku, ale przez granicę w Terespolu z Białorusią i tą samą drogą, rejsowym autokarem po ataku na kolei – wyjechali. Jak ujawniła niedawno „Rz” w samej Ukrainie toczy się aż 2,8 tys. śledztw o sabotaż i szpiegostwo, a ukraiński wywiad ma specjalny rejestr osób o poglądach ekstremistycznych.