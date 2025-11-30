Aktualizacja: 30.11.2025 09:43 Publikacja: 30.11.2025 09:08
Siedziba MSZ w Warszawie
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Po tym, jak premier Donald Tusk poinformował w Sejmie, że polskie służby ustaliły, iż dywersji, polegającej m.in. na wysadzeniu ładunku wybuchowego na torach w rejonie miejscowości Mika w momencie przejazdu pociągu towarowego, dokonali dwaj obywatele Ukrainy, współpracujący z Rosjanami, wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że Polska wycofuje zgodę na działanie ostatniego rosyjskiego konsulatu generalnego w Polsce (działał w Gdańsku). Po wcześniejszych aktach dywersji w Polsce (m.in. po podpaleniu centrum handlowego Marywilska 44 w Warszawie), za którymi mieli stać Rosjanie, Polska wycofała zgodę na działanie konsulatów rosyjskich w Poznaniu i Krakowie.
Sabotaż na linii kolejowej Warszawa–Lublin nie doprowadził do wykolejenia żadnego pociągu – ani w wyniku detonacji ładunku wybuchowego, ani przez zainstalowanie metalowej obejmy na innym odcinku torów. Mimo to polskie władze podkreślają, że celem dywersji było doprowadzenie do katastrofy w ruchu lądowym. Za dwoma obywatelami Ukrainy, którzy dokonali dywersji, po czym uciekli na Białoruś, Jewhenijem Iwanowem i Ołeksandrem Kononowem, Prokuratura Krajowa wystawiła listy gończe.
Informując o wycofaniu zgody na działanie konsulatu generalnego Rosji w Gdańsku, wicepremier Sikorski podkreślił, że Polska nie zrywa relacji dyplomatycznych z Rosją, co oznacza, że w Warszawie nadal działać będzie ambasada Rosji, a w Moskwie – ambasada Polski. Sikorski zwrócił uwagę, że relacji z Rosją nie zrywały też inne państwa Zachodu, w których dochodziło do aktów rosyjskiej dywersji i sabotażu.
W odpowiedzi na działania władz Polski Rosja – na zasadzie wzajemności – wycofała zgodę na działanie polskich konsulatów w Rosji: w Królewcu, Petersburgu i, po decyzji polskich władz o zamknięciu konsulatu w Gdańsku, w Irkucku. Za każdym razem MSZ podkreślał, że przyjmuje te decyzje do wiadomości, ale się z nimi nie zgadza, ponieważ Polska nie przeprowadza aktów dywersji i sabotażu na terytorium Rosji.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – w związku z sabotażem na linii kolejowej Warszawa–Lublin Polska powinna zerwać relacje dyplomatyczne z Rosją.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
„Tak” odpowiedziało 42,6 proc. badanych.
Odpowiedzi „nie” udzieliło 28,5 proc. respondentów.
Zdania w tej sprawie nie ma 28,8 proc. ankietowanych.
(liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenie ich do pierwszego miejsca po przecinku).
– Zerwanie stosunków dyplomatycznych popiera co drugi badany posiadający wykształcenie podstawowe (49 proc.) i niemal taki sam odsetek badanych z miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców. Krytyczne zdanie na ten temat w największym stopniu wyrażają respondenci z miast liczących nie więcej niż 20 tys. osób (39 proc.) – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 25-26 listopada 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
