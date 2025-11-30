Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż: Czy Polska powinna zerwać relacje dyplomatyczne z Rosją? Znamy zdanie Polaków

„Czy w związku z sabotażem na linii kolejowej Warszawa-Lublin Polska powinna zerwać relacje dyplomatyczne z Rosją?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 30.11.2025 09:08

Siedziba MSZ w Warszawie

Siedziba MSZ w Warszawie

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Artur Bartkiewicz

Po tym, jak premier Donald Tusk poinformował w Sejmie, że polskie służby ustaliły, iż dywersji, polegającej m.in. na wysadzeniu ładunku wybuchowego na torach w rejonie miejscowości Mika w momencie przejazdu pociągu towarowego, dokonali dwaj obywatele Ukrainy, współpracujący z Rosjanami, wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że Polska wycofuje zgodę na działanie ostatniego rosyjskiego konsulatu generalnego w Polsce (działał w Gdańsku). Po wcześniejszych aktach dywersji w Polsce (m.in. po podpaleniu centrum handlowego Marywilska 44 w Warszawie), za którymi mieli stać Rosjanie, Polska wycofała zgodę na działanie konsulatów rosyjskich w Poznaniu i Krakowie. 

Czytaj więcej

W marcu 2023 r. list gończy za prezydentem Rosji wystawił Międzynarodowy Trybunał Karny. I o ile osą
Plus Minus
Czy Rosjanie poniosą odpowiedzialność za zbrodnie wojenne

Polska oskarża Rosję o dywersję, której celem było doprowadzenie do katastrofy kolejowej

Sabotaż na linii kolejowej Warszawa–Lublin nie doprowadził do wykolejenia żadnego pociągu – ani w wyniku detonacji ładunku wybuchowego, ani przez zainstalowanie metalowej obejmy na innym odcinku torów. Mimo to polskie władze podkreślają, że celem dywersji było doprowadzenie do katastrofy w ruchu lądowym. Za dwoma obywatelami Ukrainy, którzy dokonali dywersji, po czym uciekli na Białoruś, Jewhenijem Iwanowem i Ołeksandrem Kononowem, Prokuratura Krajowa wystawiła listy gończe. 

Informując o wycofaniu zgody na działanie konsulatu generalnego Rosji w Gdańsku, wicepremier Sikorski podkreślił, że Polska nie zrywa relacji dyplomatycznych z Rosją, co oznacza, że w Warszawie nadal działać będzie ambasada Rosji, a w Moskwie – ambasada Polski. Sikorski zwrócił uwagę, że relacji z Rosją nie zrywały też inne państwa Zachodu, w których dochodziło do aktów rosyjskiej dywersji i sabotażu.

W odpowiedzi na działania władz Polski Rosja – na zasadzie wzajemności – wycofała zgodę na działanie polskich konsulatów w Rosji: w Królewcu, Petersburgu i, po decyzji polskich władz o zamknięciu konsulatu w Gdańsku, w Irkucku. Za każdym razem MSZ podkreślał, że przyjmuje te decyzje do wiadomości, ale się z nimi nie zgadza, ponieważ Polska nie przeprowadza aktów dywersji i sabotażu na terytorium Rosji. 

Reklama
Reklama

Sondaż: 42,6 proc. Polaków chce zerwania relacji dyplomatycznych z Rosją

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – w związku z sabotażem na linii kolejowej Warszawa–Lublin Polska powinna zerwać relacje dyplomatyczne z Rosją.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Tak” odpowiedziało 42,6 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 28,5 proc. respondentów.

Zdania w tej sprawie nie ma 28,8 proc. ankietowanych.

(liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenie ich do pierwszego miejsca po przecinku). 

Reklama
Reklama

– Zerwanie stosunków dyplomatycznych popiera co drugi badany posiadający wykształcenie podstawowe (49 proc.) i niemal taki sam odsetek badanych z miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców. Krytyczne zdanie na ten temat w największym stopniu wyrażają respondenci z miast liczących nie więcej niż 20 tys. osób (39 proc.) – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 25-26 listopada 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Dyplomacja Miejsca Regiony Europa Rosja Osoby Radosław Sikorski

Po tym, jak premier Donald Tusk poinformował w Sejmie, że polskie służby ustaliły, iż dywersji, polegającej m.in. na wysadzeniu ładunku wybuchowego na torach w rejonie miejscowości Mika w momencie przejazdu pociągu towarowego, dokonali dwaj obywatele Ukrainy, współpracujący z Rosjanami, wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że Polska wycofuje zgodę na działanie ostatniego rosyjskiego konsulatu generalnego w Polsce (działał w Gdańsku). Po wcześniejszych aktach dywersji w Polsce (m.in. po podpaleniu centrum handlowego Marywilska 44 w Warszawie), za którymi mieli stać Rosjanie, Polska wycofała zgodę na działanie konsulatów rosyjskich w Poznaniu i Krakowie. 

Pozostało jeszcze 84% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Jeśli wiemy, że mamy problem z nadmiernymi zakupami, przydatne jest ustalenie i zapisanie sobie limi
Społeczeństwo
Black Friday na każdym kroku. Jak nie dać się oszukać „okazjom”?
Nagroda „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia. Ogłaszamy tegorocznych nominowanych
Społeczeństwo
Nagroda „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia. Ogłaszamy tegorocznych nominowanych
Estera Flieger, Michał Szułdrzyński i Dominika Pietrzyk.
Społeczeństwo
Dziennikarze „Rzeczpospolitej” nominowani w prestiżowym konkursie
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Materiał Promocyjny
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Droga przez sądy trwała niemal dekadę.
Społeczeństwo
Państwo w państwie. Spłaci dług w 400 lat. Sztuczki budowlańca z Krakowa
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama