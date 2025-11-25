Aktualizacja: 25.11.2025 18:08 Publikacja: 25.11.2025 17:31
Estera Flieger, Michał Szułdrzyński i Dominika Pietrzyk.
Foto: Rzeczpospolita
12 grudnia – już po raz siódmy – Instytut Dyskursu i Dialogu wręczy nagrodę Dobrego Dziennikarza. Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, tegoroczna Gala będzie wyjątkowa – wręczone zostaną podczas niej bowiem wyróżnienia w aż dziewięciu kategoriach. Poza nagrodą główną docenionym będzie można zostać także w kategoriach: dziennikarstwo śledcze, dziennikarstwo społeczne, publicystyka, media na nowo, dziennikarz portalu internetowego oraz dziennikarz prasowy. Przyznana zostanie również nagroda specjalna za całokształt twórczości.
Gala Dobrego Dziennikarstwa odbędzie się już 12 grudnia jako wydarzenie towarzyszące konferencji „Młodzi w debacie publicznej”, która organizowana jest przez Instytut Dyskursu i Dialogu.
W gronie wyróżnionych znaleźli się między innymi dziennikarze dziennika „Rzeczpospolita”.
Redaktor naczelny Michał Szułdrzyński nominowany został w kategorii „Wywiad” za przeprowadzoną wspólnie z Bartoszem Węglarczykiem (Onet), Konradem Piaseckim (TVN24) i Sławomirem Sierakowskim („Krytyka Polityczna”) rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim, podczas której prezydent Ukrainy ostrzega, że brak gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy to realne ryzyko „wejścia w mundur”.
Redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”
Ur. w 1980 r. Absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, dziennikarz, publicysta. W „Rzeczpospolitej” od 2008 roku, najpierw jako zastępca, a potem szef działu krajowego i zastępca redaktora naczelnego. Od października 2024 r. redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”. Zdobywca nagrody Grand Press 2016 w kategorii publicystyka. W 2016 nominowany - wraz z Andrzejem Stankiewiczem - również do nagrody Radia Zet im. Andrzeja Woyciechowskiego, oraz do nagrody Kisiela. W 2019 nominowany do nagrody Dobry Dziennikarz. Autor książki „Prawica dla opornych” (Wydawnictwo RM, Warszawa 2023).
Michał Szułdrzyński
Foto: Rzeczpospolita
W gronie nominowanych – i to w dwóch kategoriach – znalazła się także Estera Flieger, dziennikarka działu krajowego „Rzeczpospolitej”.
W kategorii „Publicystyka” Estera wyróżniona została za materiał „Reaktywna, nieprzemyślana, bez pomysłu. Taka była polityka historyczna w 2024 r.. Jaka będzie w tym?”. „Autorka pokazuje, że polska polityka historyczna w 2024 r. była chaotyczna i pozbawiona strategii, a w roku wyborczym historia może zostać jeszcze mocniej wykorzystana jako narzędzie bieżącej walki politycznej” – czytamy.
Estera znalazła się także w gronie potencjalnych zdobywców nagrody w kategorii „Dziennikarz Prasowy” (nagroda przyznawana dla dziennikarza bez wskazywania konkretnego tekstu).
Dziennikarka w dziale krajowym
Absolwentka historii na Uniwersytecie Łódzkim, dziennikarka, publicystka, redaktorka w dziale krajowym; pracę w mediach zaczynała w łódzkiej "Gazecie Wyborczej" w 2016 roku; od stycznia 2024 roku autorka piątkowego felietonu publikowanego na drugiej stronie w "Rzeczpospolitej"; z redakcją "Rzeczpospolitej" na stałe związana od września 2024 roku; najczęściej pisze o polityce historycznej, jak i o polityce w ogóle, oferując spojrzenie na Polskę z perspektywy rocznika 1990. Zdradza się z zainteresowaniem polityką międzynarodową, a w tekstach niekiedy porusza się również w obszarze ekonomiczno-społecznym.
Estera Flieger
Foto: Rzeczpospolita
Trzecią osobą z naszej redakcji, która może zostać nagrodzona w plebiscycie, jest Dominika Pietrzyk, w „Rzeczpospolitej” zajmująca się głównie polityką zdrowotną, sektorem medycznym i farmaceutycznym. Co ważne, jej zainteresowania zawodowe obejmują także rozwój sztucznej inteligencji.
Dominika doceniona została w kategorii „Wywiad” za materiał „AI nie zastąpi nauczyciela”. „W rozmowie z Barbarą Dubiecką-Kruk zastanawiają się, jak nowe technologie i sztuczna inteligencja zmieniają szkołę – od lekcji matematyki w Minecraftcie po prace domowe i dostęp do narzędzi cyfrowych – podkreślając, że AI może wspierać edukację, ale nie zastąpi »ludzkiego« nauczyciela” – wskazano.
Redaktor prowadząca serwis Zdrowie
Dziennikarka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W „Rzeczpospolitej” zajmuje się głównie polityką zdrowotną, sektorem medycznym i farmaceutycznym, ale jej zainteresowania zawodowe obejmują też rozwój sztucznej inteligencji. Pracowała m.in. w TVN24 BiS, Interii Biznes i w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.
Dominika Pietrzyk
Foto: Rzeczpospolita
Tym razem dziennikarze zawalczą w aż ośmiu kategoriach:
– Nagroda główna
– Media na nowo
– Publicystyka
– Dziennikarstwo śledcze
– Dziennikarstwo społeczne
– Wywiad
– Dziennikarz prasowy
– Dziennikarz internetowy
Podczas Gali Dobrego Dziennikarstwa zostanie przyznana ponadto nagroda specjalna za całokształt twórczości dla dziennikarza wybranego przez Kapitułę Konkursu.
Głosowanie jest całkowicie darmowe. Każda osoba może oddać tylko jeden głos w każdej z kategorii. Organizatorzy podkreślają, że głosy oddane z powtarzających się numerów IP będą przez nich odrzucane. Osoba – lub zespół osób – która zdobędzie najwięcej prawidłowo oddanych głosów, otrzyma nagrodę w danej kategorii.
Głosowanie odbywa się na stronie Gali Dobrego Dziennikarstwa. Gratulujemy nominowanym i zachęcamy do głosowania na Michała Szułdrzyńskiego, Esterę Flieger i Dominikę Pietrzyk.
