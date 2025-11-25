12 grudnia – już po raz siódmy – Instytut Dyskursu i Dialogu wręczy nagrodę Dobrego Dziennikarza. Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, tegoroczna Gala będzie wyjątkowa – wręczone zostaną podczas niej bowiem wyróżnienia w aż dziewięciu kategoriach. Poza nagrodą główną docenionym będzie można zostać także w kategoriach: dziennikarstwo śledcze, dziennikarstwo społeczne, publicystyka, media na nowo, dziennikarz portalu internetowego oraz dziennikarz prasowy. Przyznana zostanie również nagroda specjalna za całokształt twórczości.

Gala Dobrego Dziennikarstwa odbędzie się już 12 grudnia jako wydarzenie towarzyszące konferencji „Młodzi w debacie publicznej”, która organizowana jest przez Instytut Dyskursu i Dialogu.

Dobry Dziennikarz 2025. Michał Szułdrzyński, Estera Flieger i Dominika Pietrzyk nominowani

W gronie wyróżnionych znaleźli się między innymi dziennikarze dziennika „Rzeczpospolita”.

Redaktor naczelny Michał Szułdrzyński nominowany został w kategorii „Wywiad” za przeprowadzoną wspólnie z Bartoszem Węglarczykiem (Onet), Konradem Piaseckim (TVN24) i Sławomirem Sierakowskim („Krytyka Polityczna”) rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim, podczas której prezydent Ukrainy ostrzega, że brak gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy to realne ryzyko „wejścia w mundur”.