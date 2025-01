Reaktywna, nieprzemyślana, bez pomysłu. Taka była polityka historyczna w 2024 roku. Jaka będzie w tym?

Wajcha wybiła w drugą stronę

Pomimo tego, że Kalukin odczarował politykę historyczną, Tuskowi wciąż brakuje inicjatywy: właściwie jedyna, jaką podjął, to wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego – złożona 1 sierpnia i połączona z obietnicą przeznaczenia pieniędzy na jego rozbudowę. A historycy, których sympatie polityczne są czytelne, mogą czuć się rozczarowani tym, że premier do tej pory nie poruszył tematu przyszłości IPN, choć jednym z postulatów KO jest likwidacja nielubianej przez nich instytucji.

Jednocześnie trudno zaryzykować tezę, że zmiana na stanowisku dyrektora Muzeum Historii Polski nastąpiła bez udziału premiera (nawet jeśli ktoś mu to podpowiedział), zwłaszcza że dr hab. Marcin Napiórkowski to znana mu postać: jest współautorem musicalu „1989”, a premier był na jego premierze. To może świadczyć o próbie poszukiwania nowej opowieści, ale bardziej o przyszłości niż przeszłości. Ale też o tym, że wajcha wybiła w drugą stronę: do tego ograniczona została zresztą polityka historyczna przez byłego już ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, który zamienił Instytut Dmowskiego w Instytut Narutowicza. Z kolei Hanna Wróblewska na czele Instytutu Pileckiego postawiła prof. Krzysztofa Ruchniewicza, którego stanowisko wobec niemieckiej polityki pamięci jest co najmniej miękkie, a przekonanie do tego, że Polska powinna prowadzić własną – wątpliwe.

W 2025 roku będą się ze sobą przeplatać okazje i napięcia

Odnotowuję, że 2024 rok przyniósł zaskakujący wzrost zrozumienia dla idei polityki historycznej i soft power wśród publicystów: nie ma przesady w stwierdzeniu, że był to nawet gorący temat. Ale rząd nie prezentuje żadnej wizji (Władysław Kosiniak-Kamysz próbuje głównie pozyskać prawicowy elektorat). A 2025 rok zapowiada się jako pełen tak okazji, jak i napięć.

Do pierwszych zaliczyć można 120. rocznicę wybuchu rewolucji 1905 roku, a przede wszystkim 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego – to okazja, by opowiedzieć o związkach Polski z Zachodem, wszak stała się wówczas jednym z europejskich królestw. Przed nami również 80. rocznica zakończenia wybuchu II wojny światowej: pozostało raptem pięć miesięcy, a nie słychać nic o przygotowaniach i pomyśle na jej umiędzynarodowienie; ponadto w maju wypadać będą wybory prezydenckie – można się więc spodziewać tego, że wydarzenie upłynie pod znakiem historycznych sporów. Zwłaszcza że PiS wciągnął w kampanię Instytut Pamięci Narodowej. Zresztą w roku wyborczym można się niestety spodziewać wyłącznie otwierania historycznych ran, wzajemnych zarzutów i brutalnej rywalizacji zamiast konsensusu.