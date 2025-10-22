Aktualizacja: 22.10.2025 05:12 Publikacja: 22.10.2025 04:40
Polskę i Czechy łączy dziś znacznie więcej niż tylko wspólna granica
W ostatnich latach Polska i Czechy zbliżyły się do siebie w sposób bezprecedensowy. Jesteśmy dla siebie ważnymi sojusznikami zarówno w Unii Europejskiej, jak i w NATO, zaś relacje między rządem czeskim a dwoma polskimi rządami z różnych obozów politycznych były wyjątkowo bliskie. Przyczynił się do tego wstrząs, jakim stała się inwazja Rosji na Ukrainę, co zbliżyło te dwa społeczeństwa i większość klasy politycznej obu państw w spojrzeniu na kluczowe wyzwania związane z bezpieczeństwem. Po lutym 2022 r. to Warszawa i Praga zaczęły najszybciej dostarczać broń walczącej Ukrainie. Jednak przyczyn odczuwalnej bliskości z obu stron jest jednak znacznie więcej.
Oba państwa są dla siebie niezwykle ważnymi partnerami handlowymi o obrotach sięgających 36 mld euro rocznie. Rynek polski jest dla czeskiego eksportu drugim najważniejszym po niemieckim, identyczne miejsce zajmuje rynek czeski dla polskiego. A przy tym Polska sprzedaje do swojego południowego sąsiada per capita 1,7 razy więcej niż do Niemiec. Czechy są jednym z kluczowych miejsc lokacji polskich inwestycji zagranicznych (łącznie ok. 5,7 mld euro), zaś Polska dla czeskich (ok. 2 mld euro).
Od świetnych kontaktów politycznych i kwitnących gospodarczych nie odstają relacje międzyludzkie. Czechy od dawna pozostają jednym z ulubionych krajów dla polskich turystów – w 2024 r. było ich 841 tys. Od kilku lat Polskę odkryli Czesi – w ubiegłym roku aż 410 tys. z nich spędziło nad Bałtykiem, na Mazurach czy polskich górach co najmniej jedną noc.
Ten masowy napływ czeskich turystów do sąsiada z północy, o którym zwykle wcześniej niewiele wiedzieli (a jeśli mieli jakieś wyobrażenia, to raczej negatywne), jest nowym fenomenem. Pomogło to lepiej poznać Polskę i znacząco poprawić sobie o niej opinię. O ile Czesi od wielu lat są w czołówce narodów, do których Polacy deklarują największą sympatię (nie bez znaczenia jest polska fascynacja kulturą czeską), o tyle Polacy awansowali do narodów najbardziej lubianych przez Czechów.
Można zatem z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że wykształciła się niezwykła infrastruktura kontaktów polsko-czeskich we wszystkich najważniejszych wymiarach. Na taką skalę i w tak praktycznie wyłącznie pozytywnym aspekcie Polska nie ma ich z żadnym innym sąsiadem. W przypadku Czech porównywalne są one jedynie z relacjami ze Słowacją, choć w ostatnim czasie uległy one znaczącemu pogorszeniu.
Zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w Czechach partii ANO, które wskazuje na prawdopodobny powrót do władzy Andreja Babiša, wzbudziło w polskich mediach wiele obaw dotyczących relacji dwustronnych. Pojawiły się głosy biznesu przypominające, że gdy sprawował w przeszłości urząd premiera, był zaangażowany w spory z Polską, jako biznesmen krytykował jakość polskiej żywności oraz procesował się z Orlenem – największym polskim inwestorem nad Wełtawą. Mimo tych dawnych napięć wydaje się jednak, że prawdopodobny przyszły premier świadom jest zmian, jakie zaszły w kontaktach z Polską, a także dostrzega w Warszawie potencjalnego partnera w ważnych sprawach europejskich.
Zauważmy najpierw, że w czeskiej kampanii wyborczej Polska była pozytywnym punktem odniesienia prawie dla wszystkich partii politycznych (w przeciwieństwie do Słowacji czy Węgier) i ma aktualnie w Czechach bardzo dobrą prasę. Ponad czeskimi partyjnymi podziałami doceniana jest sprawność budowy dróg szybkiego ruchu i realizacji innych dużych inwestycji, a także konsekwentna modernizacja armii.
Już po wyborach Andrej Babiš zadeklarował, że „Polska zawsze była najbliższym partnerem Czech” i zapewnił, że będzie dążyć do utrzymania dobrych stosunków z Warszawą. Towarzyszyło temu jego uznanie dla polskich osiągnięć: „My, Czesi, kiedyś byliśmy najlepsi, Polacy wyprzedzili nas prawie we wszystkim, ale zawsze współpracowaliśmy i osiągaliśmy dobre wyniki”.
Nic tak dobrze nie robi dla stabilności relacji dwustronnych jak wspólne interesy. A rząd w Warszawie i nowy, podobnie jak ten odchodzący rząd w Pradze, mają ich sporo.
Potencjał do wspólnego działania możemy oczekiwać w sektorowych politykach unijnych – przemysłowej, klimatycznej czy migracyjnej. Ważnym polem do współpracy będą na pewno negocjacje nowych wieloletnich ram finansowych UE. Warto pamiętać, że także dzięki unijnym funduszom mocno rozwinęło się w ostatnich 20 latach polsko-czeskie pogranicze, a ciągle istnieje potencjał dla kolejnych udoskonaleń. Warto o te środki razem powalczyć. Poza tym jeszcze przed wyborami ANO deklarowało, że chce rozwijać „ponadstandardowe” relacje z państwami sąsiedzkimi, w tym co do rozwoju infrastruktury drogowej i kolei dużych prędkości.
Z kolei rozwój polskich portów stwarza szanse na poprawę konkurencyjności cenowej dla czeskich spółek, zwłaszcza w obliczu intensywnej przebudowy niemieckiej infrastruktury transportowej, która na około dekadę utrudni dotarcie do przystani w RFN.
Oba państwa może dzielić stosunek do Węgier Orbána oraz – raczej w mniejszym stopniu – Ukrainy. Trzeba zauważyć, że takie różnice pojawiały się między Pragą i Warszawą nawet w ostatnich trzech latach. Przykładowo Polska bardziej niż Czechy odczuwa bliskość wojny lub skutki otwarcia europejskiego rynku dla Ukrainy. Zarazem bezprecedensowo duży napływ uchodźców przybliża nad Wełtawą realność toczącej się w pobliżu wojny. W każdym razie, nawet jeśli mimo pewnych różnic Praga i Warszawa mogły znaleźć wspólny język, to świadczy to tylko o rozwinięciu kultury dialogu i zdolności skupienia na tym, co łączy obie strony.
Pytanie o przyszłość V4 pozostaje otwarte. Należy jednak zaznaczyć, że zamrożeniu jej współpracy politycznej nie towarzyszy całkowite ustanie kontaktów w tym formacie. Dzięki istnieniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego i wybudowanym przez lata fundamentom wyszehradzkim wciąż blisko współpracują eksperci, dziennikarze, organizacje trzeciego sektora, a niekiedy nawet poszczególni szefowie resortów lub ich zastępcy.
Należy działać na rzecz załatwienia wielu różnych małych, ale ważnych kwestii dwustronnych, w tym transgranicznych, w ideale w sposób budzący poczucie obopólnej wygranej. Chodzi m.in. o poprawę infrastruktury granicznej, zgodę w sprawie medycznych służ ratunkowych, wspólne prace nad prewencją powodziową. Kwestią wymagającą wciąż porozumienia jest ciągnąca się od 1958 r. kwestia czeskiego długu granicznego wobec Polski.
Relacje polsko-czeskie mogą dzisiaj uchodzić w Europie za modelowe relacje dobrosąsiedzkie. Politycy z obu stron doceniają ich znaczenie, przedsiębiorcy tworzą świetnie prosperujące biznesy, a społeczeństwa odwiedzają się nawzajem z bezprecedensową intensywnością i myślą o sobie głównie dobrze. Na dodatek 1000 lat od koronacji Bolesława Chrobrego, syna czeskiej księżniczki Dobrawy – bratanicy św. Wacława, przypomina o głębokich korzeniach historycznych relacji dwustronnych.
Można mieć zatem nadzieję, że dorobek, który Polakom i Czechom udało się wypracować pozostanie zachowany niezależnie od zmian rządów w Pradze i Warszawie. Aby tak się stało niezbędne jest kontynuowanie dialogu oraz pogłębianie współpracy, szczególnie, że wokół narosła bezprecedensowa ilość wyzwań międzynarodowych.
Niepewna sytuacja międzynarodowa, nieustające zagrożenie ze strony Rosji i coraz bardziej agresywne zachowanie Kremla oraz malejące zainteresowanie Stanów Zjednoczonych Europą oznaczają, że stosunków czesko-polskich nie wystarczy tylko utrzymywać, ale trzeba je aktywnie rozwijać. W Europie ma miejsce okres ożywienia i bilateralizmu. Od 2022 r. Czechy w bezprecedensowy sposób rozwinęły swoje relacje z krajami takimi, jak Holandia czy Dania. Powodem była wspólna chęć poszukiwania nowych rozwiązań, m.in. jak pomóc walczącej Ukrainie. Polska i Francja podpisały nową umowę dwustronną, która zastępuje stary dokument z początku lat 90. Impulsem do dalszych kontaktów było przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO.
Być może w stosunkach czesko-polskich powinniśmy rozważyć nowe zakotwiczenie traktatowe, które odzwierciedlałoby obecną intensywność relacji. Ważne jest zatem potwierdzenie mechanizmów współpracy – ich zakresu, jakości i bogactwa – oraz podkreślenie znaczenia współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa w obecnym niestabilnym świecie. Niezależnie od tego, jaki rząd powstanie w Pradze, powinien on jak najszybciej udać się do Warszawy na wspólne posiedzenie. A tematów do rozmów nie brakuje.
Vít Dostál
Przewodniczący Forum Czesko-Polskiego przy MSZ Republiki Czeskiej i dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Spraw Międzynarodowych (AMO) w Pradze
Wojciech Konończuk
Przewodniczący Forum Polsko-Czeskiego przy MSZ RP i dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) w Warszawie
