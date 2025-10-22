W ostatnich latach Polska i Czechy zbliżyły się do siebie w sposób bezprecedensowy. Jesteśmy dla siebie ważnymi sojusznikami zarówno w Unii Europejskiej, jak i w NATO, zaś relacje między rządem czeskim a dwoma polskimi rządami z różnych obozów politycznych były wyjątkowo bliskie. Przyczynił się do tego wstrząs, jakim stała się inwazja Rosji na Ukrainę, co zbliżyło te dwa społeczeństwa i większość klasy politycznej obu państw w spojrzeniu na kluczowe wyzwania związane z bezpieczeństwem. Po lutym 2022 r. to Warszawa i Praga zaczęły najszybciej dostarczać broń walczącej Ukrainie. Jednak przyczyn odczuwalnej bliskości z obu stron jest jednak znacznie więcej.

Handel kwitnie, Czesi odkrywają Polskę

Oba państwa są dla siebie niezwykle ważnymi partnerami handlowymi o obrotach sięgających 36 mld euro rocznie. Rynek polski jest dla czeskiego eksportu drugim najważniejszym po niemieckim, identyczne miejsce zajmuje rynek czeski dla polskiego. A przy tym Polska sprzedaje do swojego południowego sąsiada per capita 1,7 razy więcej niż do Niemiec. Czechy są jednym z kluczowych miejsc lokacji polskich inwestycji zagranicznych (łącznie ok. 5,7 mld euro), zaś Polska dla czeskich (ok. 2 mld euro).

Od świetnych kontaktów politycznych i kwitnących gospodarczych nie odstają relacje międzyludzkie. Czechy od dawna pozostają jednym z ulubionych krajów dla polskich turystów – w 2024 r. było ich 841 tys. Od kilku lat Polskę odkryli Czesi – w ubiegłym roku aż 410 tys. z nich spędziło nad Bałtykiem, na Mazurach czy polskich górach co najmniej jedną noc.

Ten masowy napływ czeskich turystów do sąsiada z północy, o którym zwykle wcześniej niewiele wiedzieli (a jeśli mieli jakieś wyobrażenia, to raczej negatywne), jest nowym fenomenem. Pomogło to lepiej poznać Polskę i znacząco poprawić sobie o niej opinię. O ile Czesi od wielu lat są w czołówce narodów, do których Polacy deklarują największą sympatię (nie bez znaczenia jest polska fascynacja kulturą czeską), o tyle Polacy awansowali do narodów najbardziej lubianych przez Czechów.