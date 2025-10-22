11 min. 4 sek.
22.10.2025
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Przygotowania do zapowiadanego spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina w Budapeszcie zostały zawieszone. Po rozmowie telefonicznej między sekretarzem stanu Marco Rubio a szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem okazało się, że wizje zakończenia wojny w Ukrainie są nie do pogodzenia. Choć Ławrow mówi o „manipulacjach medialnych”, to jednocześnie potwierdza, że żądania Kremla pozostają niezmienne. Dla administracji Trumpa to poważny problem – Rosja skutecznie blokuje dostawy uzbrojenia na Ukrainę i wzmacnia swoją pozycję negocjacyjną.
Polski Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, zakazującą hodowli zwierząt na futra, w tym norek i lisów. Nowe fermy nie będą mogły powstawać, a istniejące mają zakończyć działalność do 2033 r.. Polska Akademia Nauk ostrzega, że branża mięsna może ponieść straty z powodu braku odbiorców ubocznych produktów. Ekonomista Credit Agricole Jakub Olipra prognozuje, że hodowcy przeniosą biznes na Ukrainę. Autorka ustawy Małgorzata Tracz z Partii Zielonych uspokaja, że odpady trafią do branży karm i chemicznej.
Premier Australii Anthony Albanese i prezydent USA Donald Trump podpisali w Waszyngtonie umowę o współpracy w zakresie produkcji i dostaw metali ziem rzadkich. Kraje zainwestują miliardy dol. w projekty wydobywcze i przetwórcze, ustalając minimalne ceny surowców. Celem jest uniezależnienie Zachodu od Chin i wzmocnienie bezpieczeństwa surowcowego.
Francja i Hiszpania apelują do Komisji Europejskiej o utrzymanie zakazu sprzedaży aut spalinowych po 2035 r.. Niemcy, z kanclerzem Friedrichem Merzem na czele, domagają się jego wstrzymania. Branża czeka też na rozwiązanie kryzysu z chińskim dostawcą chipów Nexperia, który może wstrzymać produkcję wielu europejskich koncernów. Unia zaprosiła chińskiego ministra handlu do rozmów, by zapobiec paraliżowi sektora.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie
