Spotkanie Trump–Putin wstrzymane

Przygotowania do zapowiadanego spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina w Budapeszcie zostały zawieszone. Po rozmowie telefonicznej między sekretarzem stanu Marco Rubio a szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem okazało się, że wizje zakończenia wojny w Ukrainie są nie do pogodzenia. Choć Ławrow mówi o „manipulacjach medialnych”, to jednocześnie potwierdza, że żądania Kremla pozostają niezmienne. Dla administracji Trumpa to poważny problem – Rosja skutecznie blokuje dostawy uzbrojenia na Ukrainę i wzmacnia swoją pozycję negocjacyjną.

Sejm wprowadza zakaz hodowli zwierząt na futra

Polski Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, zakazującą hodowli zwierząt na futra, w tym norek i lisów. Nowe fermy nie będą mogły powstawać, a istniejące mają zakończyć działalność do 2033 r.. Polska Akademia Nauk ostrzega, że branża mięsna może ponieść straty z powodu braku odbiorców ubocznych produktów. Ekonomista Credit Agricole Jakub Olipra prognozuje, że hodowcy przeniosą biznes na Ukrainę. Autorka ustawy Małgorzata Tracz z Partii Zielonych uspokaja, że odpady trafią do branży karm i chemicznej.

USA i Australia łączą siły w sprawie metali ziem rzadkich

Premier Australii Anthony Albanese i prezydent USA Donald Trump podpisali w Waszyngtonie umowę o współpracy w zakresie produkcji i dostaw metali ziem rzadkich. Kraje zainwestują miliardy dol. w projekty wydobywcze i przetwórcze, ustalając minimalne ceny surowców. Celem jest uniezależnienie Zachodu od Chin i wzmocnienie bezpieczeństwa surowcowego.

Europejska motoryzacja w napięciu

Francja i Hiszpania apelują do Komisji Europejskiej o utrzymanie zakazu sprzedaży aut spalinowych po 2035 r.. Niemcy, z kanclerzem Friedrichem Merzem na czele, domagają się jego wstrzymania. Branża czeka też na rozwiązanie kryzysu z chińskim dostawcą chipów Nexperia, który może wstrzymać produkcję wielu europejskich koncernów. Unia zaprosiła chińskiego ministra handlu do rozmów, by zapobiec paraliżowi sektora.

