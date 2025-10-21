Biały Dom: Nie ma planów spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem

Cytowany przez agencję urzędnik poinformował też, że nie jest planowane spotkanie szefów dyplomacji USA i Rosji.

Informacja pojawiła się po poniedziałkowej rozmowie telefonicznej szefów dyplomacji obu krajów, Marco Rubio i Siergieja Ławrowa. Po niej wstępny plan ich bezpośredniego spotkania został anulowany. Nie podano konkretnych powodów przełożenia spotkania, ale jeden z anonimowych rozmówców powiedział, że wynikało to z „bardzo odmiennych wizji” Rubia i Ławrowa na temat akceptowalnego zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Z kolei przedstawiciel Białego Domu poinformował dziennikarza amerykańskiego portalu Axios, że „Rubio i Ławrow odbyli owocną rozmowę telefoniczną. Dlatego dodatkowe osobiste spotkanie sekretarza stanu z ministrem spraw zagranicznych nie jest konieczne” – dodało źródło Axios.

Dziennikarz NBC News Garrett Haake również poinformował, że przygotowania do dwustronnego spotkania przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji w Budapeszcie zostały zawieszone. „Jak powiedział mi wysoki rangą urzędnik Białego Domu, planowanie szczytu Trump/Putin w Budapeszcie jest obecnie »wstrzymane«. Wstępna rozmowa między sekretarzem Rubiem a ministrem spraw zagranicznych Ławrowem była »produktywna«, ale prezydent USA uważa, że ​​obie strony nie są wystarczająco gotowe do rozmów, aby uzasadnić kontynuowanie rozmów” - napisał na platformie X.