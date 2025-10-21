Biały Dom: Nie ma planów spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem

Aktualizacja: 21.10.2025 18:55 Publikacja: 21.10.2025 17:44
Władimir Putin, Donald Trump
Foto: Reuters/Kevin Lamarque
Cytowany przez agencję urzędnik poinformował też, że nie jest planowane spotkanie szefów dyplomacji USA i Rosji.
Informacja pojawiła się po poniedziałkowej rozmowie telefonicznej szefów dyplomacji obu krajów, Marco Rubio i Siergieja Ławrowa. Po niej wstępny plan ich bezpośredniego spotkania został anulowany. Nie podano konkretnych powodów przełożenia spotkania, ale jeden z anonimowych rozmówców powiedział, że wynikało to z „bardzo odmiennych wizji” Rubia i Ławrowa na temat akceptowalnego zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.
Z kolei przedstawiciel Białego Domu poinformował dziennikarza amerykańskiego portalu Axios, że „Rubio i Ławrow odbyli owocną rozmowę telefoniczną. Dlatego dodatkowe osobiste spotkanie sekretarza stanu z ministrem spraw zagranicznych nie jest konieczne” – dodało źródło Axios.
Dziennikarz NBC News Garrett Haake również poinformował, że przygotowania do dwustronnego spotkania przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji w Budapeszcie zostały zawieszone. „Jak powiedział mi wysoki rangą urzędnik Białego Domu, planowanie szczytu Trump/Putin w Budapeszcie jest obecnie »wstrzymane«. Wstępna rozmowa między sekretarzem Rubiem a ministrem spraw zagranicznych Ławrowem była »produktywna«, ale prezydent USA uważa, że obie strony nie są wystarczająco gotowe do rozmów, aby uzasadnić kontynuowanie rozmów” - napisał na platformie X.
Wcześniej, po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem, do której doszło 16 października, prezydent USA Donald Trump zapowiadał, że do jego spotkania z rosyjskim przywódcą dojdzie w ciągu dwóch tygodni. Potem doprecywował, że spotkanie odbędzie się w Budapeszcie.
Trump przekazał również, że zaplanowano spotkanie amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio z „wyznaczonymi osobami”.
Zaledwie dzień później węgierski premier Viktor Orban poinformował, że rozmawiał z Władimirem Putinem i że „przygotowania idą pełną parą”. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił zaś, że spotkanie może się odbyć w ciągu dwóch tygodni lub później, ale zanim zostanie określona konkretna data, pozostaje „wiele do ustalenia”.
Trump i Putin spotkali się ostatnio w Anchorage na Alasce 15 sierpnia. Tematem rozmów były możliwości pokojowego rozwiązania wojny Rosji z Ukrainą, a także szersza współpraca dwustronna. Było to ich pierwsze spotkanie od czasu powrotu Trumpa na urząd.
Podczas ostatniej rozmowy telefonicznej 16 października Putin miał zażądać, by Ukraina oddała obwód doniecki w zamian za ustępstwa w obwodach zaporoskim i chersońskim.
Źródło: rp.pl
