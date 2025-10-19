Jednocześnie inny urzędnik, wysoki rangą dyplomata europejski, zauważył, że Ukraińcy raczej nie odbierają tego w ten sposób. – To tak, jakbyśmy sprzedali im ich własną nogę za nic – skomentował urzędnik w rozmowie z „Washington Post”.

Donald Trump nie odniósł się dotąd publicznie do czwartkowych propozycji Putina. Odniósł się jednak do rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ujawnił, że podczas piątkowego spotkania w Białym Domu powiedział prezydentowi Ukrainy, że musi zawrzeć umowę z Rosją, zaś obie strony powinny się „zatrzymać tam, gdzie są” i ogłosić zwycięstwo. Zełenski oświadczył, że zgadza się z nim, lecz zaznaczył, że problemem jest postawa rosyjskiego przywódcy.

Dlaczego Władimirowi Putinowi zależy na obwodzie donieckim?

Putin od ponad dekady bezskutecznie próbuje przejąć kontrolę nad całym obwodem donieckim. Rosyjskie wojska kontrolują obecnie tylko część tego obwodu. Ukraińskie siły w tym regionie są głęboko okopane, traktując ten region jako ochronę przed szybką ekspansją na zachód, w stronę Kijowa.

„Fakt, że Putin jest skoncentrowany na obwodzie donieckim, świadczy o tym, że nie odstępuje od swoich poprzednich roszczeń terytorialnych, w związku z którymi konflikt pozostaje w impasie. Jest to sprzeczne z optymizmem Trumpa, który wierzy, że może zakończyć wojnę” – czytamy w dzienniku.