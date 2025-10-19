Rzeczpospolita
„Washington Post”: Władimir Putin podał warunek zakończenia wojny

Według „Washington Post” prezydent Rosji Władimir Putin w czwartkowej rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem zażądał pełnej kontroli nad obwodem donieckim. Dał też do zrozumienia, że w zamian jest gotowy oddać części obwodów zaporoskiego i chersońskiego.

Publikacja: 19.10.2025 09:57

Władimir Putin

Władimir Putin

Foto: Pavel Bednyakov/Pool via Reuters

Bartosz Lewicki

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1334
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1334

„Washington Post” powołuje się na dwóch wysokich rangą urzędników administracji amerykańskiej. Według źródeł gazety Putin miał zasugerować, że realizacja jego propozycji mogłaby zakończyć wojnę. Putin miał powoływać się przy tym na znaczny odsetek ludności rosyjskojęzycznej, zamieszkującej obwód doniecki.

W zamian Rosja miałaby oddać Ukrainie części dwóch innych częściowo podbitych regionów – obwodów zaporoskiego i chersońskiego. 

Bachmut, obwód doniecki
Kreml nadal chce "wyzwolić" cały Donbas. "To część Federacji Rosyjskiej"

Putin ograniczył żądania? Amerykanie uznali to za postęp

To – jak zauważa „Washington Post” – nieco mniejsze roszczenia niż te, które Władimir Putin zgłaszał podczas rozmów z Donaldem Trumpem w Anchorage na Alasce. Według jednego ze źródeł, niektórzy urzędnicy Białego Domu uznali to za postęp.

Jednocześnie inny urzędnik, wysoki rangą dyplomata europejski, zauważył, że Ukraińcy raczej nie odbierają tego w ten sposób. – To tak, jakbyśmy sprzedali im ich własną nogę za nic – skomentował urzędnik w rozmowie z „Washington Post”.

Powitanie Władimira Putina na lotnisku w Anchorage
Czego zażądał Władimir Putin w Anchorage na Alasce

Donald Trump nie odniósł się dotąd publicznie do czwartkowych propozycji Putina. Odniósł się jednak do rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ujawnił, że podczas piątkowego spotkania w Białym Domu powiedział prezydentowi Ukrainy, że musi zawrzeć umowę z Rosją, zaś obie strony powinny się „zatrzymać tam, gdzie są” i ogłosić zwycięstwo. Zełenski oświadczył, że zgadza się z nim, lecz zaznaczył, że problemem jest postawa rosyjskiego przywódcy.

Dlaczego Władimirowi Putinowi zależy na obwodzie donieckim?

Putin od ponad dekady bezskutecznie próbuje przejąć kontrolę nad całym obwodem donieckim. Rosyjskie wojska kontrolują obecnie tylko część tego obwodu. Ukraińskie siły w tym regionie są głęboko okopane, traktując ten region jako ochronę przed szybką ekspansją na zachód, w stronę Kijowa. 

Wołodymyr Zełenski
Biały Dom: Stany Zjednoczone Ameryki są coraz bardziej zmęczone tą wojną

„Fakt, że Putin jest skoncentrowany na obwodzie donieckim, świadczy o tym, że nie odstępuje od swoich poprzednich roszczeń terytorialnych, w związku z którymi konflikt pozostaje w impasie. Jest to sprzeczne z optymizmem Trumpa, który wierzy, że może zakończyć wojnę” – czytamy w dzienniku. 

Według źródeł wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff miał naciskać podczas piątkowego spotkania na Ukraińców, by przekazali Rosji kontrolę nad obwodem donieckim, ponieważ większość jego mieszkańców jest rosyjskojęzyczna. 

W najbliższym czasie prezydent USA planuje spotkanie i kolejne rozmowy na temat pokoju z Władimirem Putinem na Węgrzech.

Foto: Infografika PAP

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

