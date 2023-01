Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 323 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Od trzech dni z portów na Ukrainie nie wypływają statki z żywnością - powodem są złe warunki pogodowe.

- Naczelny Wódz nie mówi o nowych celach. Wszystkie dotychczasowe cele pozostają na agendzie - powiedział Pieskow odpowiadając na pytanie czy cele dotyczące "demilitaryzacji" i "denazyfikacji" Ukrainy pozostają niezmienione. Przed denazyfikację należy rozumieć zmianę władz w Kijowie i zainstalowanie tam przez Rosję promoskiewskiej ekipy.



Pieskow był też pytany czy Rosja nadal chce zająć obwody doniecki i ługański w ich administracyjnych granicach. Roszczenia do terytorium tych obwodów zgłaszają tzw. Doniecka i Ługańska Republiki Ludowe, separatystyczne, samozwańcze republiki utworzone na terenie ukraińskiego Donbasu, których podmiotowości nie uznaje wspólnota międzynarodowa. Doniecka i Ługańska Republiki Ludowe zostały pod koniec września 2022 roku nielegalnie anektowane przez Rosję.



- Tak, oczywiście, to podmioty Federacji Rosyjskiej, które muszą być wyzwolone - powiedział Pieskow. W rzeczywistości rosyjskie działania w ukraińskim Donbasie prowadzą do okupacji, a nie wyzwolenia tych terenów, które społeczność międzynarodowa uważa za część terytorium Ukrainy.



Dowództwo Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej wzmacnia zgrupowanie sił na Ukrainie przerzucając zmobilizowanych rezerwistów ćwiczących na poligonach na Białorusi i w Rosji na Ukrainę oraz na granice z Ukrainą - informuje wiceminister obrony Ukrainy, Hanna Malar.

Pieskow nie chciał odpowiedzieć na pytanie o podniesienie wieku mężczyzn, którzy mogą być objęci poborem - dotychczas do armii powoływani byli mężczyźni w wieku 18-27 lat, obecnie będą to mężczyźni w wieku 21-30 lat, a w okresie przejściowym - mężczyźni w wieku 18-30 lat. Okres przejściowy może trwać trzy lata.



Rzecznik Kremla pytany o tę decyzję odesłał dziennikarzy do Ministerstwa Obrony. - W tym wypadku jest to prerogatywa Ministerstwa Obrony - podkreślił.

- Koncepcyjnie ten pomysł był wspierany przez głowę państwa, ale o szczegółach, wykonaniu tego pomysłu, powinno informować Ministerstwo Obrony - dodał.



Pieskow mówił też, że nie ma żadnych wiadomości o znalezieniu zwłok brytyjskiego wolontariusza w rejonie Sołedaru. Jak dodał w tej sprawie nie ma żadnych kontaktów między Moskwą a Londynem.



- Jedyne co wiemy to to, co pochodzi z publikacji medialnych, że mówimy o obywatelach Wielkiej Brytanii, którzy, faktycznie, byli bojownikami, brali udział w walkach z bronią w ręku - stwierdził.



Mówiąc o Sołedarze Pieskow stwierdził, że jest to miejsce walk. - Więc czasem jest trudno szybko zdobyć takie informacje - dodał.