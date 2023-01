05:17 W nocy Rosjanie ostrzelali Zaporoże

W nocy ze środy na czwartek rosyjska armia ostrzelała Zaporoże. W wyniku ataku uszkodzone zostały obiekty infrastruktury i budynki mieszkalne - podaje na swoim kanale w serwisie Telegram Anatolij Kurtiew, sekretarz zaporoskiej rady miejskiej. W miejscu ostrzału wybuchł pożar.



04:55 Wiosennym poborem w Rosji mają zostać objęci mężczyźni w wieku 18-30 lat

Dotychczas do armii wcielane były osoby w wieku 18-27 lat.

Czytaj więcej Polityka Rosja obejmie wiosennym poborem więcej roczników Zmiana wieku osób objętych poborem w Rosji może rozpocząć się już w ramach wiosennego poboru - wynika ze słów Andrieja Kartapołowa, przewodniczącego komisji obrony Dumy. Tymczasowo liczba roczników objętych poborem ma zostać zwiększona.

04:31 Prezydent Słowacji, Zuzana Czaputowa, pozwoliła siedmiu Słowakom walczyć na Ukrainie

Do 9 stycznia prezydent Słowacji podjęła 26 decyzji ws. wniosków obywateli Słowacji o służbę w ukraińskiej armii. W przypadku 19 wniosków decyzja była odmowna, siedmiu osobom prezydent wydała zgodę na uczestnictwo w walkach na Ukrainie po stronie ukraińskiej - podaje słowacki dziennik "Pravda". Ze względów bezpieczeństwa kancelaria prezydenta nie podaje personaliów tych obywateli Słowacji, którzy otrzymali taką zgodę. Walka w szeregach obcej armii bez zgody prezydenta kraju jest na Słowacji przestępstwem, za które grozi do 10 lat pozbawienia wolności.



04:26 Zełenski: Robimy wszystko, by wzmocnić ukraińską obronę. Nasz potencjał rośnie

- Państwo terrorystyczne i jego propagandziści, będą starać się udawać, że (zajęcie) części naszego Sołedaru - miasta, które zostało niemal całkowicie zniszczone przez okupantów - to jest jakiegoś rodzaju osiągnięcie Rosji. Przedstawią to - już przedstawiają - społeczeństwu w taki sposób, aby wesprzeć mobilizację i dać nadzieję tym, którzy wspierają agresję. Ale walka trwa. Trzymamy się na kierunku donieckim. I zrobimy wszystko, nie zatrzymując się na ani jeden dzień, by wzmocnić obronę Ukrainy. Nasz potencjał rośnie. Dziękuję wszystkim naszym partnerom, którzy pomagają nam w tym - mówił prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu.



04:23 Trzeci dzień z rzędu z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym nie wypływają statki z żywnością

Z powodu złej pogody trzeci dzień z rzędu z trzech ukraińskich portów nad Morzem Czarnym nie wypłynął żaden statek z żywnością - podaje Wspólne Centrum Koordynujące (JCC), organ nadzorujący realizację tzw. porozumienia zbożowego z 22 lipca. Od momentu zawarcia porozumienia między ONZ, Turcją, Rosją a Ukrainą z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęło łącznie 16 945 661 ton zbóż i innych produktów żywnościowych.



04:20 Prezydent Duda po powrocie ze Lwowa: To była owacja dla Polaków, nie dla mnie

- Mamy przecież bardzo wiele trosk, a jednak ludzie niosą tę pomoc, dają tę pomoc. I nasi sąsiedzi - Ukraińcy - to widzą - mówił po powrocie z Ukrainy prezydent Andrzej Duda.

04:19 Brytyjski resort obrony: Teraz gen. Surowikin będzie miał mniejsze wpływy

Resort obrony Wielkiej Brytanii odniósł się do zmiany dowódcy wojsk rosyjskich na Ukrainie.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Nowy dowódca wojsk rosyjskich na Ukrainie. Brytyjski wywiad: Znacząca zmiana podejścia Wyznaczenie szefa Sztabu Generalnego Rosji gen. Walerija Gierasimowa na dowódcę wojsk rosyjskich prowadzących inwazję na Ukrainę to ze strony Kremla przyznanie, że kampania nie spełnia strategicznych celów Rosji - ocenia brytyjski wywiad.

