VK.Group, do 12 października 2021 r. znana jako Mail.ru Group, nakazała pracownikom z zagranicy powrót do Rosji.

Dwa anonimowe źródła bliskie kierownictwu VK przekazały organizacji "Możem Objasnit" (dawna nazwa to "Otwarta Rosja"), założonej przez Michaiła Chodorkowskiego, że pracownikom, którzy nie zastosują się do tego żądania, grozi zwolnienie.

Jedno ze źródeł przypisywało żądanie „kwestiom bezpieczeństwa serwera i chęci zapobiegania wyciekom”.

Żądanie może być związane z planowaną ustawą zakazującą pracy zdalnej dla określonych zawodów, co miałoby być podstawą do zwalniania pracowników VK odmawiających powrotu do Rosji.

Zwolnienia mogą również „pomóc pozbyć się” VK „zagrożonych” pracowników, jeśli Rosja rozpocznie szeroko rozpowszechnioną drugą kampanię mobilizacyjną - podało drugie źródło.

Firma ma się też obawiać, że pracownicy zdalni mogą „celowo sabotować” VK, jeśli członkowie ich rodzin zostaną powołani do wojska.

Wyjaśniając swoje żądanie, źródło w VK wyjaśniło rosyjskiemu "Forbesowi", że niektórzy z pracowników musieli pracować z biura w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz że firma nie zamierza zwalniać tych, którzy chcą pozostać za granicą.. Zamierza im zaoferować przeniesienie do projektu bez dostępu do wrażliwych informacji.

VK, która zatrudnia ponad 10 000 osób, jest właścicielem m.in. popularnych serwisów pocztowych i informacyjnych Mail.ru, a także sieci społecznościowych VKontakte i Odnoklassniki.

Rząd szacuje, że od inwazji na Ukrainę i „częściowej” mobilizacji w zeszłym roku z Rosji wyjechało 100 000 pracowników IT – czyli 10 proc. krajowej siły roboczej w tej dziedzinie – chociaż około 80 000 informatyków nadal pracuje dla rosyjskich firm z zagranicy.