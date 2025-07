Premier Donald Tusk i prezydent elekt Karol Nawrocki Foto: PAP

Przed miesiącem jeden z polityków PiS z Gdańska mówił „Rzeczpospolitej”, że nie jest zaskoczony tym, że Cenckiewicz ma być w otoczeniu nowego prezydenta kluczową postacią w zakresie bezpieczeństwa narodowego. - Był jednym z pomysłodawców kandydatury Karola Nawrockiego - podkreślił.

W czwartek prezydent elekt oficjalnie poinformował o podjętych decyzjach. Ogłosił, że szefem BBN zostanie Sławomir Cenckiewicz, a jego zastępcami generałowie Andrzej Kowalski oraz Mirosław Bryś.

Karol Nawrocki chce, żeby Polska miała co najmniej 300-tysięczną armię

- Przejęcie zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Rzeczpospolitej, które odbędzie się 6 sierpnia będzie dla mnie ogromnym zaszczytem, ale także wielkim zobowiązaniem dla mnie jako dla prezydenta RP - powiedział w oświadczeniu dla mediów, podczas którego dziennikarze nie mieli możliwości zadawania pytań. Karol Nawrocki mówił, iż można założyć, że w ciągu najbliższych lat „Polska, świat i nasz region nie będą w trwałym, stabilnym pokoju, ale w stałej gotowości, bowiem architektura bezpieczeństwa (...) zmienia się na naszych oczach”. W tym kontekście wspomniał o wojnie na Ukrainie, sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz o „ważnych dla naszych sojuszników” zagrożeniach w regionie Indo-Pacyfiku.

- Aby Polska była bezpieczna, aby pozostała w pokoju i spokoju - to są te zadania, które stają przed zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. Te zadania musimy wypełniać mając świadomość, że sojusznicy bronią tylko tych, którzy sami potrafią się bronić - kontynuował Nawrocki. Zadeklarował, że będzie stawiał przed sobą wyzwanie budowania „co najmniej 300-tysięcznej armii, najsilniejszej armii NATO w Unii Europejskiej”. Wśród zadań prezydent elekt wymienił także ochronę granicy wschodniej („na której od kilku lat dochodzi do wojny hybrydowej”) oraz zajęcie się bezpieczeństwem granicy zachodniej, na której, przekonywał, dochodziło do „karygodnych rzeczy”. - Nie możemy dopuścić, żeby nasza zachodnia granica była nieszczelna - wskazał.