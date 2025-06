Kijów przekazał, że podczas odpierania rosyjskiego ataku zginął pilot myśliwca F-16, Maksym Ustymenko. Według relacji ukraińskiego dowództwa, wykorzystał całe uzbrojenie, jakim dysponował i zestrzelił siedem celów powietrznych, jednak podczas walki z ostatnim jego maszyna została uszkodzona i zaczęła tracić wysokość. Pilot skierował samolot w rejon niezamieszkały, ale nie zdążył się katapultować - podały Siły Powietrzne Ukrainy. Z komunikatów strony ukraińskiej wynika, że był to trzeci F-16 stracony przez Ukrainę od początku wojny. Kijów nie ujawnił, ile maszyn tego typu otrzymał od swych zachodnich sojuszników. Pierwsze F-16 dotarły na Ukrainę latem 2024 r.

Miasto Smiła (obwód czerkaski), budynek uszkodzony w rosyjskim ataku Foto: Press service of the National Police of Ukraine in Cherkasy region/Handout via REUTERS

Wołodymyr Zełenski i Denys Szmyhal chcą wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy. „Rosja nie chce pokoju”

Zmasowany atak powietrzny na cele na Ukrainie to kolejne tego typu uderzenie Rosji w ostatnich tygodniach. Według danych strony ukraińskiej, w wyniku najnowszego ataku co najmniej siedem osób zostało rannych, zniszczona i uszkodzona została także infrastruktura cywilna. Eksplozje słychać było na terenie obwodów lwowskiego, połtawskiego, mikołajowskiego, dniepropietrowskiego, czerkaskiego i iwanofrankiwskiego. Jak informował gubernator Ihor Taburec, najwięcej ofiar odnotowano w obwodzie czerkaskim, gdzie sześć osób, w tym dziecko, odniosło obrażenia, a uszkodzone zostały trzy budynki wielopiętrowe. Miejscowe władze przekazały, że Rosjanie wzięli na cel obiekty przemysłowe w obwodach mikołajowskim i dniepropietrowskim.

Premier Ukrainy Denys Szmyhal oświadczył, że był to jeden z największych ataków na zachodnie i środkowe obwody kraju. „W obwodzie lwowskim uszkodzona została infrastruktura cywilna” - zaznaczył. Dodał, że wojska rosyjskie atakowały także Charków, Krzywy Róg, Zaporoże i Równe. „Ten atak do kolejny dowód, że Rosja nie chce pokoju, że agresor chce nas zniszczyć. Ukraina musi wzmocnić swoją obronę powietrzną. Potrzebujemy zdecydowanych kroków, by zatrzymać terror i chronić ludność cywilną” - napisał w mediach społecznościowych oceniając, że sankcje na Rosję powinny zostać zaostrzone.