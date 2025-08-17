Aktualizacja: 18.08.2025 06:29 Publikacja: 17.08.2025 12:47
Foto: Adobe Stock
Wniosek, jaki 10 lipca do Trybunału Konstytucyjnego skierowała I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, dotyczy ostatniej nowelizacji ustawy o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o opłacie skarbowej.
Przed jej wprowadzeniem stawka podatku od garaży zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych była uzależniona od ich statusu prawnego. Osoby, które posiadały wyodrębnione prawnie miejsca postojowe (założoną oddzielną księgę wieczystą dla części garażowej) płaciły podatek od nieruchomości według stawki dla tzw. „budynków pozostałych”. Z kolei garaże/miejsca postojowe, które nie były wyodrębnione, były opodatkowane stawką dla budynków mieszkalnych, czyli wielokrotnie niższą. Na nierówne traktowanie właścicieli miejsc postojowych w blokach zwrócił uwagę m.in. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 18 października 2023 r. (SK 23/19).
Na mocy nowelizacji, od 1 stycznia 2025 r. wszystkie pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynkach mieszkalnych, niezajęte na działalność gospodarczą, są opodatkowane jednakową stawką podatku – właściwą dla budynków mieszkalnych. W 2025 r. jej maksymalna wysokość to 1,19 zł za metr kwadratowy. Z kolei garaże wolnostojące podlegają stawce dla „budynków pozostałych”, która w 2025 r. wynosi maksymalnie 11,48 zł za metr kwadratowy.
W swoim wniosku Małgorzata Manowska zwraca uwagę, że nowelizacja doprowadziła do powstania sytuacji, w której „pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów” mogą znajdować się w „budynkach mieszkalnych", jak i w „budynkach pozostałych lub ich częściach”. Skutkiem ustawy jest więc prawne wyodrębnienie dwóch kategorii „pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania pojazdów”, których dotyczą różne stawki opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
Czytaj więcej
Od stycznia wszystkie garaże w budynkach mieszkalnych, niezajęte na działalność gospodarczą, będą...
Tymczasem, jak zauważa I Prezes SN, bez względu na to, czy garaż został usytuowany w budynku mieszkalnym czy też poza tym budynkiem (w budynku „pozostałym” lub jego części), pełni on tę samą funkcję. „Sposób korzystania z garażu nie jest przecież zależny od jego prawno-rzeczowej natury. W każdym przypadku przedmiotem opodatkowania jest garaż („pomieszczenie przeznaczone do przechowywania pojazdów”), który zaspokaja takie same potrzeby właściciela czy posiadacza samoistnego, którzy zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. są podatnikami podatku od nieruchomości” – podkreśla Małgorzata Manowska.
I Prezes SN wskazuje również, że różnica stawek podatku od nieruchomości w obydwu przypadkach jest ponad dziesięciokrotna. „Tak duże zróżnicowanie w zakresie podatku od nieruchomości w obrębie jednej grupy podatników, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Garaże znajdujące się w budynku mieszkalnym oraz znajdujące się budynku pozostałym lub w jego części nie odznaczają się tak wyjątkową cechą, która uzasadniałaby znacząco odmienne traktowanie przez ustawodawcę. Potencjalne korzyści, które wynikają z posiadania garaży w pozostałym budynku lub jego części nie są w żaden sposób współmierne do zwiększonego obciążenia podatkowego, wynikającego ze stawki przewidzianej dla >>budynków lub ich części pozostałych<<” – zaznacza Manowska.
W jej opinii zaskarżone przepisy są sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami równości wobec prawa, równej dla wszystkich ochrony własności oraz równości podatkowej.
Czytaj więcej
Oprócz zmian dotyczących budowli konieczna jest szersza reforma podatku od nieruchomości – sugeru...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wniosek, jaki 10 lipca do Trybunału Konstytucyjnego skierowała I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, dotyczy ostatniej nowelizacji ustawy o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o opłacie skarbowej.
Przed jej wprowadzeniem stawka podatku od garaży zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych była uzależniona od ich statusu prawnego. Osoby, które posiadały wyodrębnione prawnie miejsca postojowe (założoną oddzielną księgę wieczystą dla części garażowej) płaciły podatek od nieruchomości według stawki dla tzw. „budynków pozostałych”. Z kolei garaże/miejsca postojowe, które nie były wyodrębnione, były opodatkowane stawką dla budynków mieszkalnych, czyli wielokrotnie niższą. Na nierówne traktowanie właścicieli miejsc postojowych w blokach zwrócił uwagę m.in. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 18 października 2023 r. (SK 23/19).
Prawie 47 proc. kandydatów zdało tegoroczny egzamin na tzw. urzędnika mianowanego – dowiedziała się „Rzeczpospol...
W Polsce mamy ponad 10 tysięcy jezior oraz tysiące kilometrów rzek, z czego znaczna część otoczona jest działkam...
Eksperci dementują, jakoby od września w krajach Unii Europejskiej manicure hybrydowy i żelowy miał być zakazany...
Jeśli Ryanair nie spełni oczekiwań protestujących, ich strajk może potrwać nawet do końca 2025 roku. Czy oznacza...
Opłaty za obowiązkowe badania techniczne samochodów pójdą w górę od września. Wiceminister infrastruktury Stanis...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas