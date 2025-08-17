Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Małgorzata Manowska skarży do Trybunału Konstytucyjnego przepisy dotyczące podatku od garaży

Bez względu na to, czy garaż został usytuowany w budynku mieszkalnym czy też poza tym budynkiem (w budynku „pozostałym" lub jego części), pełni on tę samą funkcję - wskazuje w swoim wniosku I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska.

Publikacja: 17.08.2025 12:47

Małgorzata Manowska skarży do Trybunału Konstytucyjnego przepisy dotyczące podatku od garaży

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Wniosek, jaki 10 lipca do Trybunału Konstytucyjnego skierowała I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, dotyczy ostatniej nowelizacji ustawy o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o opłacie skarbowej.

Przed jej wprowadzeniem stawka podatku od garaży zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych była uzależniona od ich statusu prawnego. Osoby, które posiadały wyodrębnione prawnie miejsca postojowe (założoną oddzielną księgę wieczystą dla części garażowej) płaciły podatek od nieruchomości według stawki dla tzw. „budynków pozostałych”. Z kolei garaże/miejsca postojowe, które nie były wyodrębnione, były opodatkowane stawką dla budynków mieszkalnych, czyli wielokrotnie niższą. Na nierówne traktowanie właścicieli miejsc postojowych w blokach zwrócił uwagę m.in. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 18 października 2023 r. (SK 23/19).

Zmiany w opodatkowaniu garaży od 1 stycznia 2025 r.

Na mocy nowelizacji, od 1 stycznia 2025 r. wszystkie pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynkach mieszkalnych, niezajęte na działalność gospodarczą, są opodatkowane jednakową stawką podatku – właściwą dla budynków mieszkalnych. W 2025 r. jej maksymalna wysokość to 1,19 zł za metr kwadratowy. Z kolei garaże wolnostojące podlegają stawce dla „budynków pozostałych”, która w 2025 r. wynosi maksymalnie 11,48 zł za metr kwadratowy.

W swoim wniosku Małgorzata Manowska zwraca uwagę, że nowelizacja doprowadziła do powstania sytuacji, w której „pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów” mogą znajdować się w „budynkach mieszkalnych", jak i w „budynkach pozostałych lub ich częściach”. Skutkiem ustawy jest więc prawne wyodrębnienie dwóch kategorii „pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania pojazdów”, których dotyczą różne stawki opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Czytaj więcej

Zmiany w zasadach opodatkowania garaży to efekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym, o podatkach i o
Podatki
Zmiany w podatku od garaży w 2025 r. Kto zapłaci mniej? Czyja sytuacja pozostanie bez zmiany?
Reklama
Reklama

Małgorzata Manowska: różnica stawek podatku od nieruchomości jest ponad dziesięciokrotna

Tymczasem, jak zauważa I Prezes SN, bez względu na to, czy garaż został usytuowany w budynku mieszkalnym czy też poza tym budynkiem (w budynku „pozostałym” lub jego części), pełni on tę samą funkcję. „Sposób korzystania z garażu nie jest przecież zależny od jego prawno-rzeczowej natury. W każdym przypadku przedmiotem opodatkowania jest garaż („pomieszczenie przeznaczone do przechowywania pojazdów”), który zaspokaja takie same potrzeby właściciela czy posiadacza samoistnego, którzy zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. są podatnikami podatku od nieruchomości” – podkreśla Małgorzata Manowska. 

I Prezes SN wskazuje również, że różnica stawek podatku od nieruchomości w obydwu przypadkach jest ponad dziesięciokrotna. „Tak duże zróżnicowanie w zakresie podatku od nieruchomości w obrębie jednej grupy podatników, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Garaże znajdujące się w budynku mieszkalnym oraz znajdujące się budynku pozostałym lub w jego części nie odznaczają się tak wyjątkową cechą, która uzasadniałaby znacząco odmienne traktowanie przez ustawodawcę. Potencjalne korzyści, które wynikają z posiadania garaży w pozostałym budynku lub jego części nie są w żaden sposób współmierne do zwiększonego obciążenia podatkowego, wynikającego ze stawki przewidzianej dla >>budynków lub ich części pozostałych<<” – zaznacza Manowska. 

W jej opinii zaskarżone przepisy są sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami równości wobec prawa, równej dla wszystkich ochrony własności oraz równości podatkowej.

Czytaj więcej

Oprócz zmian dotyczących budowli konieczna jest szersza reforma podatku od nieruchomości.
Podatki
Sejm zmienia podatek od budowli. Trzeba zastąpić przestarzałe przepisy

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Podatki Podatki i Opłaty Lokalne Podatek od Nieruchomości Sądy i Trybunały Trybunał Konstytucyjny Małgorzata Manowska

Wniosek, jaki 10 lipca do Trybunału Konstytucyjnego skierowała I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, dotyczy ostatniej nowelizacji ustawy o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o opłacie skarbowej.

Przed jej wprowadzeniem stawka podatku od garaży zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych była uzależniona od ich statusu prawnego. Osoby, które posiadały wyodrębnione prawnie miejsca postojowe (założoną oddzielną księgę wieczystą dla części garażowej) płaciły podatek od nieruchomości według stawki dla tzw. „budynków pozostałych”. Z kolei garaże/miejsca postojowe, które nie były wyodrębnione, były opodatkowane stawką dla budynków mieszkalnych, czyli wielokrotnie niższą. Na nierówne traktowanie właścicieli miejsc postojowych w blokach zwrócił uwagę m.in. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 18 października 2023 r. (SK 23/19).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Budynek Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie
Samorząd i administracja
Znamy wyniki egzaminu na urzędnika mianowanego. „Przełamaliśmy barierę niemożności"
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Grodzenie jeziora - czy jest legalne? Prawo gwarantuje każdemu obywatelowi prawo powszechnego korzys
Prawo w Polsce
Czy można zagrodzić jezioro? Wody Polskie wyjaśniają
Manicure hybrydowy
Prawo dla Ciebie
Zamieszanie z hybrydowym manicure. Klienci zestresowani. Eksperci wyjaśniają
Szykuje się strajk pracowników Ryanair. Będą utrudnienia w lotach do Hiszpanii?
Za granicą
Ryanair nie poleci do Hiszpanii? Szykuje się strajk pracowników. Jest stanowisko przewoźnika
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Stacja kontroli pojazdów
Prawo drogowe
Będzie podwyżka opłat za badania techniczne aut. Wiceminister podał kwotę
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie