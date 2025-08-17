Wniosek, jaki 10 lipca do Trybunału Konstytucyjnego skierowała I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, dotyczy ostatniej nowelizacji ustawy o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o opłacie skarbowej.

Przed jej wprowadzeniem stawka podatku od garaży zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych była uzależniona od ich statusu prawnego. Osoby, które posiadały wyodrębnione prawnie miejsca postojowe (założoną oddzielną księgę wieczystą dla części garażowej) płaciły podatek od nieruchomości według stawki dla tzw. „budynków pozostałych”. Z kolei garaże/miejsca postojowe, które nie były wyodrębnione, były opodatkowane stawką dla budynków mieszkalnych, czyli wielokrotnie niższą. Na nierówne traktowanie właścicieli miejsc postojowych w blokach zwrócił uwagę m.in. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 18 października 2023 r. (SK 23/19).

Zmiany w opodatkowaniu garaży od 1 stycznia 2025 r.

Na mocy nowelizacji, od 1 stycznia 2025 r. wszystkie pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynkach mieszkalnych, niezajęte na działalność gospodarczą, są opodatkowane jednakową stawką podatku – właściwą dla budynków mieszkalnych. W 2025 r. jej maksymalna wysokość to 1,19 zł za metr kwadratowy. Z kolei garaże wolnostojące podlegają stawce dla „budynków pozostałych”, która w 2025 r. wynosi maksymalnie 11,48 zł za metr kwadratowy.

W swoim wniosku Małgorzata Manowska zwraca uwagę, że nowelizacja doprowadziła do powstania sytuacji, w której „pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów” mogą znajdować się w „budynkach mieszkalnych", jak i w „budynkach pozostałych lub ich częściach”. Skutkiem ustawy jest więc prawne wyodrębnienie dwóch kategorii „pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania pojazdów”, których dotyczą różne stawki opodatkowania podatkiem od nieruchomości.