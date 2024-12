Co trzeba zrobić, by płacić niższy podatek od garaży?

Właściciele garaży będących częścią budynku mieszkalnego nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków czy pism. Nie ma potrzeby składania do urzędu miasta czy gminy nowej deklaracji IN-1. Samorządy, które zajmują się naliczaniem i pobieraniem podatku od nieruchomości, same naliczą go według nowych, aktualnych stawek. Oczywiście gdyby zdarzyło się, że w decyzji podatkowej za 2025 r. pojawił się błąd, trzeba interweniować w urzędzie. Decyzje będą dostarczane podatnikom w styczniu i lutym 2025 r. (ewentualnie na początku marca). Termin opłacenia pierwszej raty podatku od nieruchomości w przypadku osób fizycznych wypada 15 marca.

Jedyna sytuacja, w której właściciel powinien złożyć do urzędu formularz IN-1, dotyczy nieruchomości, które nie zostały zgłoszone do opodatkowania. Formularz IN-1 składa się również wtedy, gdy zaszły okoliczności mające wpływ na wysokość podatku lub jeśli doszło np. do zmiany właściciela nieruchomości.

Zasady opodatkowania garaży wolnostojących

Wszystkie opisane zmiany dotyczą garaży/miejsc postojowych będących częścią budynków mieszkalnych. Zasady opodatkowania garaży wolnostojących nie zmienią się. Nadal będą opodatkowane stawką dla „budynków pozostałych”, która – przypomnijmy – w 2025 r. wyniesie maksymalnie 11,48 za metr kwadratowy. Jeśli będzie to nieruchomość związana z prowadzeniem działalności gospodarczej – będzie to stawka 34 zł od metra kwadratowego (jeżeli samorząd zdecyduje się na wprowadzenie maksymalnej dopuszczalnej stawki). Nie dotyczy to jednak wszystkich garaży. Część tzw. blaszaków nie jest w ogóle opodatkowana.