Duże zmiany od 1 stycznia 2025 roku. Wzrosną zasiłek stały i progi dochodowe

Jak podkreślono w komunikacie MRPiPS, podwyżkę przyjęto na podstawie analizy wyników badania programu interwencji socjalnej, który został opracowany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Na stronie ministerstwa podano również kilka przykładów, opisujących jak w praktyce zmienią się kryteria i wysokość zasiłków. Jeden z przykładów dotyczy rodziny z dwójką dzieci w wieku szkolnym: Pan Jan jest ciężko chory, a jego żona Pani Jolanta opiekuje się mężem i w związku z sytuacją rodzinną nie może podjąć zatrudnienia. Rodzina posiada dochód w wysokości 1600 zł i pobiera zasiłek okresowy w wysokości 800 zł. Po zmianie kryteriów dochodowych, zasiłek w przypadku tej rodziny wzrośnie do 1692 zł.

Pomoc społeczna. Komu przysługuje zasiłek stały?

O zasiłek może starać się osoba samotnie gospodarująca, niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego (dla osoby samotnie gospodarującej). Za osobę samotnie gospodarującą może również zostać uznana osoba, która przebywa (lub ubiega się o przebywanie) w domu pomocy społecznej, o ile przed przyjęciem do placówki była już uprawniona do zasiłku stałego.

Czytaj więcej Podatki W 2025 roku jeszcze łatwiej rozliczysz PIT. Szykują się zmiany dla podatników Nowa usługa dla podatników może być dostępna już za kilka miesięcy. Jej wdrożenie zapowiedział szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda. Co wiadomo o najnowszej funkcjonalności e-Urzędu Skarbowego?

Zasiłek przysługuje także pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie – niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. Aby uzyskać zasiłek, dochód tej osoby, a także dochód na osobę w rodzinie muszą być niższe od kryterium dochodowego (na osobę w rodzinie). Jak przypomina MRPiPS, zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (które nastąpiło na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania) lub zasiłku dla opiekuna.

Zmiany w weryfikacji kryterium dochodowego?

W lipcu 2024 r. MRPiPS zapowiadało prace nad kolejnymi zmianami, dotyczącymi m.in. planów corocznej weryfikacji kryterium dochodowego. Obecnie, zgodnie z Ustawą z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kryteria te są weryfikowane co 3 lata (ustawa umożliwia także weryfikację coroczną). - Ostatnie lata bardzo wyraźnie pokazały, że system weryfikacji kryteriów dochodowych jest nieadekwatny do potrzeb i dostępnych danych, dlatego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęto prace nad obowiązkową weryfikacją coroczną kryteriów w terminach pozwalających na dokładniejszą estymację progu interwencji socjalnej – zapowiedziała jeszcze w lipcu wiceministra Katarzyna Nowakowska.