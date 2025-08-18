Aktualizacja: 18.08.2025 22:51 Publikacja: 18.08.2025 17:50
Prezydent Karol Nawrocki i powołana na doradcę prezydenta Beata Kempa podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim
Foto: PAP/Albert Zawada
W poniedziałek przed południem w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania doradców prezydenta. W okolicznościowym wystąpieniu prezydent Karol Nawrocki poruszył temat szczytu w Waszyngtonie i nieobecności Polski w rozmowach, w których wezmą udział prezydenci USA i Ukrainy, Donald Trump i Wołodymyr Zełenski, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, NATO, Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Finlandii.
Karol Nawrocki w samych superlatywach wyrażał się o swych współpracownikach. – Dziękuję wam wszystkim i gratuluję, że będziemy wspólnie pracować dla dobra Polski, dla naszej przyszłości. Dziękuję za to, że przyjęliście ofertę prezydenta Polski do ciężkiej pracy dla naszego wspólnego dobra – powiedział do swych doradców.
Prezydent przekonywał, że wybrane przez niego osoby charakteryzują się „głęboką siłą intelektualną” i „siłą społeczną” oraz potrafią prowadzić „rozmowy z wieloma środowiskami”. – Każdy z was jest inny i przychodzi z innego grona, każdy z was jest ekspertem w swojej dziedzinie – mówił. – Przy państwa głębokiej wiedzy, doświadczeniu i życiorysach wiem, że wspólnie będziemy mogli osiągnąć dla naszej ojczyzny tak wiele – stwierdził.
Podczas poniedziałkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki powołał na doradcę prezydenta:
Z kolei na doradców społecznych prezydent powołał:
W dalszej części wystąpienia prezydent przedstawiał swych doradców, wymieniając ich zalety lub zapowiadając, czym będą się zajmowali. Prof. Andrzeja Nowaka, który w kampanii wyborczej był szefem obywatelskiego komitetu poparcia Nawrockiego, następca Andrzeja Dudy nazwał „najwybitniejszym polskim historykiem od historii XX wieku”. Karol Nawrocki poinformował, że profesor nauk medycznych Piotr Czauderna, były prezes Agencji Badań Medycznych, będzie „ekspertem od zdrowia” i reform, które mają zostać w Pałacu Prezydenckim przygotowane.
Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości powołania swoich doradców
Foto: PAP/Albert Zawada
Prezydent przekazał, że przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Tomasz Obszański będzie doradcą do spraw rolnych. – Głos polskiego rolnika w Kancelarii Prezydenta jest bardzo ważny – przekonywał. Mówił, że w kwestiach międzynarodowych szefowi Biura Polityki Międzynarodowej Marcinowi Przydaczowi będą doradzać Jacek Saryusz-Wolski, były minister ds. europejskich i były europoseł, którego nazwał „największym autorytetem w kwestii Unii Europejskiej, relacji Polski z UE” oraz Radosław Gruk, dyplomata i urzędnik państwowy, były ambasador RP w Uzbekistanie i Tadżykistanie.
– Podjąłem decyzję, że w kancelarii będziemy mieli głos jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego. Tak, chcę być prezydentem, który będzie wsłuchiwał się w głos polskich sołtysów, a nawet rad dzielnic. Z jednej strony powołamy Radę ds. samorządu terytorialnego, a z drugiej strony chciałbym, aby Jarosław Bujak był moim głosem wśród przedstawicieli najniższych szczebli samorządu terytorialnego, które także funkcjonują w państwie polskim i których głos musi być słyszalny w Kancelarii Prezydenta RP – powiedział prezydent.
Prezydent Karol Nawrocki i powołany na jego doradcę Jacek Saryusz-Wolski
Foto: PAP/Albert Zawada
W kilkunastominutowym przemówieniu Karol Nawrocki ocenił, że dla wielu Polaków ważna jest deregulacja. – Musimy mieć ekspertów, którzy są w stanie pochylać się nad dokumentami finansowymi, nad całym procesem deregulacji. Bardzo się cieszę, że są z nami Piotr Głowacki, Paweł Gruza, Wanda Buk. Cieszę się, że jest z nami Barbara Socha, która będzie odpowiadać za demografię – stwierdził. Podkreślił, że kwestia demografii w Polsce jest dla niego zasadnicza. – Bardzo liczymy na znajdowanie rozwiązań wokół tego, co dzisiaj jest zagrożeniem dla naszego państwa – zaznaczył.
Ze słów prezydenta wynika, że niedługo z Pałacu Prezydenckiego ma wyjść projekt ustawy o Funduszu Technologii Przełomowych. Przygotowanie takiej ustawy Nawrocki obiecywał w kampanii wyborczej. W KPRP doradcą ds. sektora nowych technologii będzie Magdalena Hajduk.
Nawrocki zaznaczył, że wśród jego doradców będą osoby, które współpracowały z poprzednim prezydentem. W tym kontekście wymienił Beatę Kempę (sprawy humanitarne) oraz Błażeja Pobożego (bezpieczeństwo państwa).
– Na sam koniec zostawiłem profesora Dariusza Dudka, przed którym stoi wielkie zadanie, razem z ministrem Boguckim, stworzenia Rady Konstytucyjnej, a więc przygotowania do wielkiego dzieła, jakie – mam wielką nadzieję – przed nami, a więc stworzenia rady, która zajmie się ustrojem i zasadniczą ustawą państwa polskiego. Musimy wszyscy wykonać ten wysiłek, a wybitny konstytucjonalista, nie tylko akademik, ale także praktyk współpracujący z prezydentem Andrzejem Dudą, prof. Dudek, z całą pewnością doskonale wywiąże się z tych zadań – powiedział prezydent.
