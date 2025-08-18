Z tego artykułu dowiesz się: Kto został powołany przez Karola Nawrockiego na doradcę prezydenta?

Kto będzie społecznym doradcą prezydenta?

Kto będzie odpowiedzialny za poszczególne dziedziny w Kancelarii Prezydenta?

Jakie projekty legislacyjne są planowane przez Kancelarię Prezydenta w niedalekiej przyszłości?

W poniedziałek przed południem w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania doradców prezydenta. W okolicznościowym wystąpieniu prezydent Karol Nawrocki poruszył temat szczytu w Waszyngtonie i nieobecności Polski w rozmowach, w których wezmą udział prezydenci USA i Ukrainy, Donald Trump i Wołodymyr Zełenski, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, NATO, Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Finlandii.

Reklama Reklama

Karol Nawrocki w samych superlatywach wyrażał się o swych współpracownikach. – Dziękuję wam wszystkim i gratuluję, że będziemy wspólnie pracować dla dobra Polski, dla naszej przyszłości. Dziękuję za to, że przyjęliście ofertę prezydenta Polski do ciężkiej pracy dla naszego wspólnego dobra – powiedział do swych doradców.

Prezydent przekonywał, że wybrane przez niego osoby charakteryzują się „głęboką siłą intelektualną” i „siłą społeczną” oraz potrafią prowadzić „rozmowy z wieloma środowiskami”. – Każdy z was jest inny i przychodzi z innego grona, każdy z was jest ekspertem w swojej dziedzinie – mówił. – Przy państwa głębokiej wiedzy, doświadczeniu i życiorysach wiem, że wspólnie będziemy mogli osiągnąć dla naszej ojczyzny tak wiele – stwierdził.