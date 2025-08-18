Rzeczpospolita
Karol Nawrocki powołał swoich doradców. Na liście m.in. prof. Andrzej Nowak i Beata Kempa

Jacek Saryusz-Wolski, Beata Kempa, Błażej Poboży, prof. Andrzej Nowak, Wanda Buk - między innymi te osoby prezydent Karol Nawrocki powołał w poniedziałek na swych doradców. Prezydent zapowiedział przygotowania do prac nad nową konstytucją oraz realizację jednej ze swych przedwyborczych obietnic.

Publikacja: 18.08.2025 17:50

Prezydent Karol Nawrocki i powołana na doradcę prezydenta Beata Kempa podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim

Prezydent Karol Nawrocki i powołana na doradcę prezydenta Beata Kempa podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim

Foto: PAP/Albert Zawada

Jakub Czermiński

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kto został powołany przez Karola Nawrockiego na doradcę prezydenta?
  • Kto będzie społecznym doradcą prezydenta?
  • Kto będzie odpowiedzialny za poszczególne dziedziny w Kancelarii Prezydenta?
  • Jakie projekty legislacyjne są planowane przez Kancelarię Prezydenta w niedalekiej przyszłości?

W poniedziałek przed południem w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania doradców prezydenta. W okolicznościowym wystąpieniu prezydent Karol Nawrocki poruszył temat szczytu w Waszyngtonie i nieobecności Polski w rozmowach, w których wezmą udział prezydenci USA i Ukrainy, Donald Trump i Wołodymyr Zełenski, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, NATO, Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Finlandii.

Karol Nawrocki w samych superlatywach wyrażał się o swych współpracownikach. – Dziękuję wam wszystkim i gratuluję, że będziemy wspólnie pracować dla dobra Polski, dla naszej przyszłości. Dziękuję za to, że przyjęliście ofertę prezydenta Polski do ciężkiej pracy dla naszego wspólnego dobra – powiedział do swych doradców.

Czytaj więcej

Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości powołania swoich doradców
Dyplomacja
Spotkanie w Białym Domu bez Polski. Rząd i prezydent przerzucają się odpowiedzialnością

Prezydent przekonywał, że wybrane przez niego osoby charakteryzują się „głęboką siłą intelektualną” i „siłą społeczną” oraz potrafią prowadzić „rozmowy z wieloma środowiskami”. – Każdy z was jest inny i przychodzi z innego grona, każdy z was jest ekspertem w swojej dziedzinie – mówił. – Przy państwa głębokiej wiedzy, doświadczeniu i życiorysach wiem, że wspólnie będziemy mogli osiągnąć dla naszej ojczyzny tak wiele – stwierdził.

Doradcy prezydenta i społeczni doradcy prezydenta. Kogo powołał Karol Nawrocki?

Podczas poniedziałkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki powołał na doradcę prezydenta:

  • Jarosława Bujaka,
  • Dariusza Dudka,
  • Piotra Głowackiego,
  • Radosława Gruka,
  • Pawła Gruzę,
  • Magdalenę Hajduk,
  • Jana Józefa Kasprzyka,
  • Beatę Kempę,
  • Tomasza Obszańskiego,
  • Błażeja Pobożego,
  • Barbarę Sochę,
  • Krzysztofa Wacławka,
  • Łukasza Witka.

Z kolei na doradców społecznych prezydent powołał:

  • Wandę Buk,
  • Piotra Czaudernę,
  • Alvina Gajadhura,
  • Bogdana Kubiaka,
  • Sławomira Mazurka,
  • Andrzeja Nowaka,
  • Jacka Saryusza–Wolskiego,
  • Leszka Skibę.

Karol Nawrocki: Chcę być prezydentem, który będzie wsłuchiwał się w głos sołtysów

W dalszej części wystąpienia prezydent przedstawiał swych doradców, wymieniając ich zalety lub zapowiadając, czym będą się zajmowali. Prof. Andrzeja Nowaka, który w kampanii wyborczej był szefem obywatelskiego komitetu poparcia Nawrockiego, następca Andrzeja Dudy nazwał „najwybitniejszym polskim historykiem od historii XX wieku”. Karol Nawrocki poinformował, że profesor nauk medycznych Piotr Czauderna, były prezes Agencji Badań Medycznych, będzie „ekspertem od zdrowia” i reform, które mają zostać w Pałacu Prezydenckim przygotowane.

Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości powołania swoich doradców

Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości powołania swoich doradców

Foto: PAP/Albert Zawada

Prezydent przekazał, że przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Tomasz Obszański będzie doradcą do spraw rolnych. – Głos polskiego rolnika w Kancelarii Prezydenta jest bardzo ważny – przekonywał. Mówił, że w kwestiach międzynarodowych szefowi Biura Polityki Międzynarodowej Marcinowi Przydaczowi będą doradzać Jacek Saryusz-Wolski, były minister ds. europejskich i były europoseł, którego nazwał „największym autorytetem w kwestii Unii Europejskiej, relacji Polski z UE” oraz Radosław Gruk, dyplomata i urzędnik państwowy, były ambasador RP w Uzbekistanie i Tadżykistanie.

– Podjąłem decyzję, że w kancelarii będziemy mieli głos jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego. Tak, chcę być prezydentem, który będzie wsłuchiwał się w głos polskich sołtysów, a nawet rad dzielnic. Z jednej strony powołamy Radę ds. samorządu terytorialnego, a z drugiej strony chciałbym, aby Jarosław Bujak był moim głosem wśród przedstawicieli najniższych szczebli samorządu terytorialnego, które także funkcjonują w państwie polskim i których głos musi być słyszalny w Kancelarii Prezydenta RP – powiedział prezydent.

Prezydent Karol Nawrocki i powołany na jego doradcę Jacek Saryusz-Wolski

Prezydent Karol Nawrocki i powołany na jego doradcę Jacek Saryusz-Wolski

Foto: PAP/Albert Zawada

Karol Nawrocki mówi o wielkim zadaniu stojącym przed Kancelarią Prezydenta. Chodzi o konstytucję

W kilkunastominutowym przemówieniu Karol Nawrocki ocenił, że dla wielu Polaków ważna jest deregulacja. – Musimy mieć ekspertów, którzy są w stanie pochylać się nad dokumentami finansowymi, nad całym procesem deregulacji. Bardzo się cieszę, że są z nami Piotr Głowacki, Paweł Gruza, Wanda Buk. Cieszę się, że jest z nami Barbara Socha, która będzie odpowiadać za demografię – stwierdził. Podkreślił, że kwestia demografii w Polsce jest dla niego zasadnicza. – Bardzo liczymy na znajdowanie rozwiązań wokół tego, co dzisiaj jest zagrożeniem dla naszego państwa – zaznaczył.

Ze słów prezydenta wynika, że niedługo z Pałacu Prezydenckiego ma wyjść projekt ustawy o Funduszu Technologii Przełomowych. Przygotowanie takiej ustawy Nawrocki obiecywał w kampanii wyborczej. W KPRP doradcą ds. sektora nowych technologii będzie Magdalena Hajduk.

Nawrocki zaznaczył, że wśród jego doradców będą osoby, które współpracowały z poprzednim prezydentem. W tym kontekście wymienił Beatę Kempę (sprawy humanitarne) oraz Błażeja Pobożego (bezpieczeństwo państwa).

Czytaj więcej

Prezydent Karol Nawrocki przyjął w Pałacu Prezydenckim premiera Donalda Tuska
Polityka
Spotkanie Nawrocki-Tusk. Pierwsza taka rozmowa prezydenta z premierem

– Na sam koniec zostawiłem profesora Dariusza Dudka, przed którym stoi wielkie zadanie, razem z ministrem Boguckim, stworzenia Rady Konstytucyjnej, a więc przygotowania do wielkiego dzieła, jakie – mam wielką nadzieję – przed nami, a więc stworzenia rady, która zajmie się ustrojem i zasadniczą ustawą państwa polskiego. Musimy wszyscy wykonać ten wysiłek, a wybitny konstytucjonalista, nie tylko akademik, ale także praktyk współpracujący z prezydentem Andrzejem Dudą, prof. Dudek, z całą pewnością doskonale wywiąże się z tych zadań – powiedział prezydent.

Źródło: rp.pl

e-Wydanie