Donald Tusk do Friedricha Merza: Jeśli chcecie zadośćuczynić ofiarom, to się pospieszcie

Jeśli szybko nie nastąpi jednoznaczna deklaracja ze strony Niemiec, rząd w przyszłym roku będzie rozważał decyzję, że to Polska z własnych środków wypełni tę potrzebę - mówił Donald Tusk o reparacjach dla żyjących ofiar II wojny podczas konferencji z kanclerzem Niemiec w Berlinie.

Publikacja: 01.12.2025 16:29

Premier Donald Tusk i kanclerz Friedrich Merz

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Premier i  przedstawiciele polskiego rządu przebywają w Berlinie, gdzie odbędą się 17. polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. W polskiej delegacji są szefowie m.in. MSZ, MON i MSWiA.

Na konferencji, która odbyła się po rozmowach w cztery oczy między Tuskiem a Merzem,  poruszono kwestie reparacji wojennych, zwrotu dóbr kultury oraz odszkodowań dla żyjących ofiar niemieckich zbrodni wojennych.

W zakresie zwrotu dóbr kultury potwierdzono, że Niemcy dokonają zwrotu archiwów Zakonu Krzyżackiego oraz cennych artefaktów, w tym 14-wiecznej rzeźby głowy św. Jakuba Starszego, skradzionej z zamku w Malborku. Ma to być gest o „przełomowym charakterze” w stosunkach polsko-niemieckich, który ma symbolicznie zamknąć pewien etap historycznych sporów.

Polska nie rezygnuje z reparacji dla ocalałych

Premier Donald Tusk jednoznacznie wskazał, że jego rząd nie rezygnuje z dyskusji o reparacjach dla ocalałych z niemieckich obozów koncentracyjnych i gett, podkreślając konieczność gestu humanitarnego wobec polskich ofiar, mimo że niemieckie stanowisko prawne uważa kwestię reparacji za zamkniętą.

W kwestii rekompensat dla ofiar, polska strona podkreśla, że kontynuowane są negocjacje dotyczące wsparcia finansowego dla żyjących jeszcze byłych więźniów obozów i przymusowych robotników.

– Uważamy w Polsce, właściwie wszyscy bez wyjątku, że Polska nie otrzymała zadośćuczynienia za straty, zbrodnie z czasów II wojny światowej i znamy stanowisko niemieckie, które trzyma się tego formalnego zapisu z lat '50 – mówił Donald Tusk. – Zobaczymy, jak będzie wyglądała przyszłość, ale z polskiego punktu widzenia na pewno nic się nie zmieni – zapewnił.

Wcześniej Niemcy zaproponowały wsparcie finansowe na poziomie około 200 milionów euro dla około 60 tysięcy ocalałych, lecz Polska oceniła tę propozycję jako niewystarczającą.

Donald Tusk do Friedricha Merza: Pospieszcie się

Premier polskiego rządu zwrócił uwagę, że z roku na rok maleje liczba osób, które przeżyły drugą wojnę światową, koszmar obozów koncentracyjnych i gett i niewolniczą pracę przymusową.

– Jeśli chodzi o wsparcie dla żyjących jeszcze bezpośrednich polskich ofiar, oczywiście będę o tym rozmawiać i uświadomię rozmówcom smutną rzecz. Kiedy rozmawiałem o tym z kanclerzem Scholzem, według szacunków Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, bezpośrednich ofiar niemieckich zbrodni wojennych żyło około 60 tys. Dzisiaj to jest 50 tys. – mówił premier. Zwrócił się do kanclerza Merza: – Pospieszcie się, jeśli  naprawdę chcecie wykonać taki gest.

Donald Tusk oświadczył, że jeśli szybko nie nastąpi jednoznaczna deklaracja ze strony Niemiec, rząd w przyszłym roku będzie rozważał decyzję, że to Polska z własnych środków wypełni to zobowiązanie. – Więcej o tym już nie chcę mówić, powiem szczerze – zakończył premier. 

