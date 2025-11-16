Reklama
Oburzająca aukcja w Niemczech. Pod młotek miały trafić pamiątki po ofiarach Holokaustu

Niemiecki Dom Aukcyjny Felzmann w Neuss wywołał niemałe kontrowersje planując sprzedaż prywatnej kolekcji „System terroru część II 1933-1945”, składającej się z pamiątek i dokumentów po więźniach niemieckich obozów koncentracyjnych. Po fali oburzenia wydarzenie zniknęło z programu licytacji.

Publikacja: 16.11.2025 12:34

Nazistowski obóz koncetracyjny Auschwitz

Foto: Adobe Stock

Ada Michalak

Jak informuje niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, pod młotek miały trafić łącznie 623 artefakty, w tym między innymi: list więźnia z Auschwitz, diagnoza lekarska pochodząca z obozu koncentracyjnego Dachau dotycząca przymusowej sterylizacji więźnia, karta z kartoteki Gestapo z informacją o egzekucji żydowskiego więźnia w getcie Mackheim w lipcu 1942 r., antyżydowski plakat propagandowy oraz gwiazda żydowska z obozu Buchenwald. Cena wywoławcza tych przedmiotów wahała się od około 350 do 500 euro. 

Choć aukcja miała odbyć się w poniedziałek, germanista Paweł Zarychta oraz Adam Górczewski – autor podcastu „W razie Niemca” – zauważyli w mediach społecznościowych, że wydarzenie zniknęło z programu Domu Aukcyjnego Felzmann. 

Potwierdził to później także szef MSZ Radosław Sikorski. „Ambasador Jan Tombiński, który od kilku dni interweniował u władz Westfalii w tej sprawie poinformował mnie, że wszystkie artefakty już zniknęły z internetowej strony skandalicznej aukcji. #RobimyNieGadamy” – czytamy.

Niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” podkreśla, że pierwsza część prywatnej kolekcji została już sprzedana około sześć lat temu.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oburzone. „Pamięć nie jest na sprzedaż”

Sprawa wywołała niemałe kontrowersje. Odwołania aukcji zażądał Międzynarodowy Komitet Oświęcimski, którego dyrektor Christoph Heubner podkreślił, że sprzedaż dokumentów osobistych należących do ofiar w celach komercyjnych jest „cyniczna i bezwstydna”. - Dokumenty dotyczące prześladowań i Holokaustu należą do rodzin ofiar. Powinny być eksponowane w muzeach lub na wystawach pamiątkowych, a nie sprowadzane do roli towaru. Wzywamy osoby odpowiedzialne w domu aukcyjnym do zachowania elementarnej przyzwoitości i odwołania aukcji — powiedział, cytowany przez „Der Spiegel”.

W mediach społecznościowych minister kultury Marta Cienkowska napisała, że nie godzi się na to, by pamięć o ofiarach zbrodni była traktowana jak towar. "Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z najwyższą stanowczością potępia działania Domu Aukcyjnego w Neuss. Nie godzimy się na to, by pamięć o ofiarach zbrodni była traktowana jak towar. To nie przedmiot handlu, lecz odpowiedzialność — moralna, historyczna i ludzka. Takie praktyki są głęboko nieakceptowalne„ – czytamy we wpisie opublikowanym w serwisie X. ”Apeluję do przedstawicieli domu aukcyjnego o elementarną przyzwoitość i godność. Ta aukcja musi zostać anulowana, a wystawione przedmioty powinny trafić tam, gdzie ich miejsce — do instytucji, które z szacunkiem i troską zajmują się pamięcią o ofiarach nazistowskich zbrodni. Jestem w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. O sprawie został już poinformowany ambasador Polski w Berlinie. Zwróciłam się do niego o natychmiastową i stanowczą reakcję. Będziemy jednoznacznie domagać się zwrotu tych obiektów do Polski. Pamięć nie jest na sprzedaż — i nigdy nie będzie" – zaznaczyła. 

Rzecznik MSZ Maciej Wiewiór podkreślił zaś, że aukcja nie powinna zostać zawieszona, ale anulowana. „Przedmioty związane ze zbrodniami okresu II wojny światowej nigdy nie powinny trafiać do komercyjnego obrotu. Wzywamy do ich zwrotu do instytucji i miejsc pamięci, gdzie będą mogły pełnić swoją właściwą rolę — świadectwa tamtego czasu i dokumentu dla przyszłych pokoleń – podkreślił. 

„Nawrocki oczekuje, by rząd zażądał zwrotu pamiątek po ofiarach zbrodni niemieckich” 

Wydarzenie skomentował także mediach społecznościowych Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. „Prezydent RP Karol Nawrocki oczekuje od polskiego rządu, żeby zażądał zwrotu, w ostateczności wykupił wszystkie pamiątki po Ofiarach zbrodni niemieckich na ziemiach polskich, a koszt tego przedsięwzięcia doliczył do ogólnego rachunku reparacyjnego!” - czytamy we wpisie opublikowanym w serwisie X.

 

Jak podkreślił Leśkiewicz, „Niemcy wywołały II wojnę światową, Polska była jej pierwszą ofiarą”. „Niemieckie winy nigdy nie zostały rozliczone, czego skutki odczuwamy do dzisiaj. Prezydent będzie konsekwentnie domagał się reparacji za niemieckie zbrodnie dokonane w Polsce w czasie II wojny światowej!” - dodał. 

Przedstawiciele domu aukcyjnego – w odpowiedzi na pytania mediów – stwierdzili, że prywatni kolekcjonerzy prowadzą badania i przyczyniają się do pogłębiania wiedzy historycznej. Dodali też, że ich działalność służy zachowaniu pamięci, a nie „handlowaniu cierpieniem”.

Do sprawy odniósł się też szef MSZ Radosław Sikorski. „Rozmawiałem z ministrem spraw zagranicznych Niemiec w sprawie planowanej w Neuss aukcji przedmiotów z czasu terroru niemieckiego podczas drugiej wojny światowej. Zgodziliśmy się, że należy zapobiec takiemu zgorszeniu” – przekazał polityk. 

Źródło: rp.pl

