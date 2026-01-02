Rzeczpospolita

Plus Minus
„Podpalacz”: Warszawa w ogniu

„Podpalacz” to gratka dla tych, co lubią planszówki kryminalne.

Publikacja: 02.01.2026 16:20

„Podpalacz”, Eryk Nowak, Michał Fiedrich, Przemysław Berestko, wyd. Muduko

„Podpalacz”, Eryk Nowak, Michał Fiedrich, Przemysław Berestko, wyd. Muduko

Michał Zacharzewski

To nie pierwszy taki przypadek w dorobku wydawnictwa Muduko. Rok temu ukazało się „Lipowo”, wciągająca gra kryminalna bazująca na prozie Katarzyny Puzyńskiej. Bazę dla „Podpalacza” stanowi powieść pod tym samym tytułem autorstwa Wojciecha Chmielarza. To pierwsza część popularnego cyklu opowiadającego o śledztwach prowadzonych przez niejakiego Jakuba Mortkę.

Znajomość tej pozycji nie jest niezbędna i nie stanowi też przeszkody w grze, pomaga natomiast uchwycić klimat rozgrywki i dobrze się bawić. Gracze – dwie osoby – wcielają się odpowiednio w Podpalacza i Komisarza, po czym rywalizują ze sobą na niewielkiej planszy przedstawiającej centrum Warszawy. Każda ze stron ma inne cele, możliwości i sposoby działania. Podpalacz atakuje z ukrycia, niszcząc kolejne osiedla i wzbudzając panikę wśród mieszkańców. Mortka z kolei wysyła do akcji radiowozy, stawia barykady i przeszukuje konkretne lokalizacje. Stara się też wydedukować, gdzie znajduje się przestępca.

