07:18 Ukraińskie drony zestrzelone

Rosyjski resort obrony podał, że w nocy rosyjska obrona powietrzna zneutralizowała 20 ukraińskich bezzałogowców, najwięcej nad Krymem (13).

06:57 Nowe ukraińskie dane o rosyjskich stratach

Ok. 1070 żołnierzy, jeden czołg, trzy wozy opancerzone, 28 zestawów artyleryjskich, trzy wyrzutnie rakiet, 914 dronów, jedna jednostka nawodna, 120 pojazdów i jedna jednostka sprzętu specjalnego – według Sztabu Generalnego Ukrainy, takie straty w ciągu ostatniej doby poniosły w walkach wojska rosyjskie.

06:40 Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 1451 dniu wojny

Sytuacja na Ukrainie w 1451 dniu wojny Foto: PAP

