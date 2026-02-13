Macron potępia „antysemicką hydrę”. Chce odebrania biernego prawa wyborczego skazanym za antysemityzm

Z tego artykułu się dowiesz: Jak prezydent Francji planuje przeciwdziałać antysemityzmowi w życiu publicznym?

Jakie wydarzenie skłoniło Emmanuela Macrona do wprowadzenia nowych sankcji dla polityków?

W jaki sposób antysemityzm manifestuje się we współczesnej Francji według Macrona?

Jakie działania legislacyjne zostały zapowiedziane przez prezydenta Francji, aby wzmocnić kary za przestępstwa na tle rasistowskim?

Jak relacje między Francją a Izraelem kształtują się w kontekście polityki uznawania państwowości palestyńskiej?

W jaki sposób napięcia polityczne wpływają na wzrost incydentów antysemickich?

Słowa te padły podczas uroczystości upamiętniającej Ilana Halimiego, młodego francuskiego Żyda zamordowanego w 2006 r.

Podczas przemówienia w Pałacu Elizejskim Macron mówił o narastającym zjawisku antysemityzmu, które – jak podkreślił – przenika kolejne obszary życia społecznego. Nawiązując do brutalnej zbrodni sprzed lat, przypomniał, że Halimi został porwany przez grupę młodych sprawców i przez kilka tygodni torturowany na osiedlu socjalnym w podparyskim Bagneux, po czym zmarł w drodze do szpitala. Wydarzenie to wstrząsnęło całą Francją.

Macron krytykuje milczenie jako reakcję na antysemityzm

Prezydent zaznaczył, że mimo wysiłków policji, wymiaru sprawiedliwości oraz instytucji publicznych antysemityzm przybiera wciąż nowe formy i zbyt często spotyka się z milczeniem otoczenia. Wskazał również na – jak to określił – antysemityzm inspirowany radykalnym islamizmem, odnosząc się do ataku z 7 października 2023 r. na Izrael przeprowadzonego przez Hamas.

Macron krytycznie odniósł się także do postaw części środowisk skrajnej lewicy, twierdząc, że ich retoryka bywa równie niebezpieczna jak narracje skrajnej prawicy. Zwrócił uwagę na przypadki ukrywania antysemickich treści pod hasłami antysyjonizmu.