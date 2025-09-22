Aktualizacja: 22.09.2025 21:36 Publikacja: 22.09.2025 21:24
Macron
Foto: REUTERS/Eliot Blondet
Francja – zgodnie z zapowiedzią z lipca – uznała państwo palestyńskie. Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił to oficjalnie podczas Konferencji na rzecz Pokojowego Rozwiązania Kwestii Palestyńskiej i Wdrożenia Rozwiązania Dwupaństwowego, która w poniedziałek odbywa się w Kwaterze Głównej ONZ w Nowym Jorku.
W miniony weekend szefowie rządów: Kanady - Mark Carney, Australii - Anthony Albanese i Wielkiej Brytanii - Keir Starmer, a także minister spraw zagranicznych Portugalii Paulo Rangel w ogłosili, że ich kraje uznają państwowość Palestyny. W poniedziałek w Nowym Jorku Emmanuel Macron poinformował, że na taki krok zdecydowała się także Francja.
Macron zabrał podczas konferencji głos jako pierwszy z 39 przywódców, którzy mają wygłosić swoje przemówienia podczas wydarzenia. - Nadszedł czas, by uwolnić 48 zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Nadszedł czas, by powstrzymać wojnę, bombardowania w Strefie Gazy, masakry i ucieczkę ludności. Nadszedł czas, ponieważ ta pilna potrzeba jest wszechobecna. Nadszedł czas pokoju, ponieważ jesteśmy o krok od tego, by nie móc tego już dłużej pojąć. Dlatego spotykamy się dzisiaj. Nie możemy dłużej czekać – stwierdził Emmanuel Macron.
Prezydent Francji podczas swojego przemówienia mówił także o historycznym porozumieniu. - W 1947 roku to zgromadzenie zdecydowało o podziale Mandatu Palestyny na dwa państwa – jedno żydowskie i drugie arabskie – i w ten sposób uznało prawo każdego z nich do samostanowienia – podkreślił. - Wówczas społeczność międzynarodowa ustanowiła państwo Izrael, wypełniając przeznaczenie tego narodu – po tysiącleciach tułaczki i prześladowań powstała tam tak piękna demokracja. Obietnica powstania państwa arabskiego pozostaje natomiast do dziś niespełniona - dodał Macron.
- Prawda jest taka, że ponosimy zbiorową odpowiedzialność za to, że do tej pory nie udało się zbudować sprawiedliwego i trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. To stało się oczywiste 7 października 2023 roku - ocenił prezydent Francji.
Jak zaznaczył Macron, „nic już nie usprawiedliwia kontynuowania wojny w Gazie”. – Przeciwnie, wszystko nakazuje, by położyć jej definitywny kres. Teraz – skoro nie zrobiliśmy tego wcześniej – by ocalić życie: życie izraelskich zakładników nadal przetrzymywanych w strasznych warunkach, życie setek tysięcy Palestyńczyków gnębionych głodem, cierpieniem, strachem przed śmiercią, żałobą po bliskich – powiedział. - Od blisko dwóch lat to właśnie negacja człowieczeństwa drugiego człowieka i poświęcanie ludzkiego życia dominują. Powtarzamy to od pierwszego dnia wojny w Gazie: jedno życie warte jest tyle samo, co drugie – podkreślił.
Międzynarodowe uznanie Palestyny
Foto: PAP
- Francja uznaje dziś państwo Palestyna – ogłosił Emmanuel Macron podczas swojego wystąpienia na forum ONZ.
Wcześniej – jeszcze przed oficjalnym uznaniem palestyńskiego państwa przez Francję – Macron zaznaczał, że „uznanie palestyńskiego państwa jest najlepszym sposobem, by odizolować Hamas”. Stwierdził także, że agresywna postawa Izraela zmusiła go do podjęcia tej decyzji. - Odpowiadacie za tak wiele ofiar cywilnych, że całkowicie niszczycie wizerunek i wiarygodność Izraela - powiedział w rozmowie z izraelską telewizją Channel 12.
W poniedziałek rano szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot powiedział, że oficjalne uznanie przez jego kraj państwowości palestyńskiej, oznacza odrzucenie i izolowanie palestyńskiego Hamasu. - To wielki dzień dla pokoju i ważne zwycięstwo dyplomatyczne - zaznaczał. - Uznanie Palestyny to dla Hamasu kategoryczne odrzucenie i jego definitywna izolacja - mówił polityk w telewizji TF1. Przekonywał także, że krok ten jest przyznaniem racji „tym spośród Palestyńczyków, którzy wybrali odrzucenie przemocy, odrzucenie terroryzmu”.
Barrot zaznaczał, że decyzja Francji, którą oficjalnie przedstawi prezydent Emmanuel Macron jest „natychmiastowa”. - Jednak jej wdrożenie, ustanowienie stosunków dyplomatycznych będzie stopniowe i uwarunkowane czynnikami na miejscu, w szczególności uwolnieniem zakładników (izraelskich uprowadzonych przez Hamas podczas ataku na Izrael 7 października 2023 roku - red.) - podkreślił.
Jak zauważał francuski dziennik „L’Opinion” jeszcze przed oficjalnym uznaniem przez Francję państwowości Palestyny, dopiero przyszłość pokaże „przetrwanie dynamiki dyplomatycznej stworzonej przez Paryż, która nie została poparta przez Stany Zjednoczone”. „Inicjatywa ta zależeć będzie również od zdolności do doprowadzenia do rozbrojenia Hamasu” - czytamy. Dziennik zaznaczył też, że jest to „trudne zadanie”.
Dzień przed oficjalnym uznaniem państwa palestyńskiego przez Francję, w wielu miastach w kraju zawisły palestyńskie flagi. Władze – ze względu na dużą społeczność żydowską we Francji – nakazały jednak ich usunięcie z budynków państwowych.
Francuskie media zauważają, że decyzja prezydenta Emmanuela Macrona o uznaniu państwa palestyńskiego budzi w kraju duże podziały społeczne zwłaszcza w czasie, kiedy francuscy Żydzi doświadczają gwałtownego wzrostu liczby ataków antysemickich.
Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w niedzielę, że wezwania do utworzenia państwa palestyńskiego są absurdalne. Stwierdził on też, że utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego zagrażałoby istnieniu Izraela i stanowiłoby "nagrodę" za terroryzm. Spiker Knesetu Amir Ohana ocenił, że Keir Starmer – premier Wielkiej Brytanii – „wybrał hańbę”.
Minister bezpieczeństwa Izraela Itamar Ben Gwir oświadczył, że uznanie Palestyny wymaga „natychmiastowego uznania suwerenności Judei i Samarii (tak Izrael nazywa okupowane przez siebie ziemie Zachodniego Brzegu – red.) oraz całkowitego rozwiązania Autonomii Palestyńskiej”.
Minister finansów Izraela Becalel Smotricz również wezwał do aneksji Zachodniego Brzegu oraz do „usunięcia raz na zawsze z agendy głupiej idei państwa palestyńskiego”.
Izrael prowadzi działania wojenne w Strefie Gazy po ataku Hamasu z 7 października 2023 r., w którym, według strony izraelskiej, zginęło 1200 osób. Od tamtej pory w wyniku działań izraelskiego wojska zginęło, według strony palestyńskiej, co najmniej 65 tys. osób, choć rzeczywisty wymiar tragedii może być znacznie wyższy, ponieważ wiele ciał może być jeszcze pod gruzami – Izrael zniszczył lub uszkodził 90 proc. budynków w Strefie Gazy, a teraz zaczął burzyć miasto Gaza.
Krytycy działań Izraela podkreślają, że 83 proc. ofiar izraelskiego wojska to cywile (a w okresie od marca 2025 r. – ponad 90 proc.). Wśród ofiar armii Izraela jest prawie 20 tys. małoletnich, w tym ponad 12 tys. dzieci do lat 12.
