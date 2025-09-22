Prezydent Francji podczas swojego przemówienia mówił także o historycznym porozumieniu. - W 1947 roku to zgromadzenie zdecydowało o podziale Mandatu Palestyny na dwa państwa – jedno żydowskie i drugie arabskie – i w ten sposób uznało prawo każdego z nich do samostanowienia – podkreślił. - Wówczas społeczność międzynarodowa ustanowiła państwo Izrael, wypełniając przeznaczenie tego narodu – po tysiącleciach tułaczki i prześladowań powstała tam tak piękna demokracja. Obietnica powstania państwa arabskiego pozostaje natomiast do dziś niespełniona - dodał Macron.

- Prawda jest taka, że ponosimy zbiorową odpowiedzialność za to, że do tej pory nie udało się zbudować sprawiedliwego i trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. To stało się oczywiste 7 października 2023 roku - ocenił prezydent Francji.

Jak zaznaczył Macron, „nic już nie usprawiedliwia kontynuowania wojny w Gazie”. – Przeciwnie, wszystko nakazuje, by położyć jej definitywny kres. Teraz – skoro nie zrobiliśmy tego wcześniej – by ocalić życie: życie izraelskich zakładników nadal przetrzymywanych w strasznych warunkach, życie setek tysięcy Palestyńczyków gnębionych głodem, cierpieniem, strachem przed śmiercią, żałobą po bliskich – powiedział. - Od blisko dwóch lat to właśnie negacja człowieczeństwa drugiego człowieka i poświęcanie ludzkiego życia dominują. Powtarzamy to od pierwszego dnia wojny w Gazie: jedno życie warte jest tyle samo, co drugie – podkreślił.

Międzynarodowe uznanie Palestyny Foto: PAP

- Francja uznaje dziś państwo Palestyna – ogłosił Emmanuel Macron podczas swojego wystąpienia na forum ONZ.

Wcześniej – jeszcze przed oficjalnym uznaniem palestyńskiego państwa przez Francję – Macron zaznaczał, że „uznanie palestyńskiego państwa jest najlepszym sposobem, by odizolować Hamas”. Stwierdził także, że agresywna postawa Izraela zmusiła go do podjęcia tej decyzji. - Odpowiadacie za tak wiele ofiar cywilnych, że całkowicie niszczycie wizerunek i wiarygodność Izraela - powiedział w rozmowie z izraelską telewizją Channel 12.