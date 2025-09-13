Amerykańska stacja przekazała, że w porównaniu z fotografiami wykonanymi 9 sierpnia, dzień po tym, jak Izrael zatwierdził nową ofensywę, na zdjęciach satelitarnych z 5 września, wykonanych przez firmę Planet Labs, widać szeroką skalę wyburzeń, głównie budynków mieszkalnych.

Większość zniszczeń koncentruje się w Az-Zaytun, największej dzielnicy Starego Miasta w Gazie. Na początku września izraelskie wojsko wycofało się z okolicy i wysadziło szkołę, która służyła mu jako baza.

Izrael krok po kroku równa Gazę z ziemią

CNN podało, że w okresie od 9 do 17 sierpnia izraelskie wojsko zburzyło część dzielnicy Al-Tuffah, gdzie chroniły się tysiące wysiedlonych Palestyńczyków. Z kolei na północ od miasta Gaza, w Dżabaliji, Izraelczycy zburzyli ponad 750 budynków – czytamy.

Stacja przeprowadziła analizę zdjęć satelitarnych, wykonanych w okresie od 9 sierpnia do 5 września. Wynika z niej, że większość zniszczeń została spowodowana nie nalotami, lecz działaniami izraelskiego wojska, które metodycznie, budynek po budynku, wyburza miasto za pomocą koparek i buldożerów.