Palestyńskie dziecko obok zniszczone przez wojsko Izraela domu w mieście Gaza
Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Amerykańska stacja przekazała, że w porównaniu z fotografiami wykonanymi 9 sierpnia, dzień po tym, jak Izrael zatwierdził nową ofensywę, na zdjęciach satelitarnych z 5 września, wykonanych przez firmę Planet Labs, widać szeroką skalę wyburzeń, głównie budynków mieszkalnych.
Większość zniszczeń koncentruje się w Az-Zaytun, największej dzielnicy Starego Miasta w Gazie. Na początku września izraelskie wojsko wycofało się z okolicy i wysadziło szkołę, która służyła mu jako baza.
CNN podało, że w okresie od 9 do 17 sierpnia izraelskie wojsko zburzyło część dzielnicy Al-Tuffah, gdzie chroniły się tysiące wysiedlonych Palestyńczyków. Z kolei na północ od miasta Gaza, w Dżabaliji, Izraelczycy zburzyli ponad 750 budynków – czytamy.
Stacja przeprowadziła analizę zdjęć satelitarnych, wykonanych w okresie od 9 sierpnia do 5 września. Wynika z niej, że większość zniszczeń została spowodowana nie nalotami, lecz działaniami izraelskiego wojska, które metodycznie, budynek po budynku, wyburza miasto za pomocą koparek i buldożerów.
We wtorek wojsko Izraela przed swoją nadchodzącą ofensywą nakazało wszystkim Palestyńczykom opuszczenie miasta Gaza oraz wszystkich jego dzielnic.
Izrael twierdzi, że chce zająć Gazę, żeby pokonać Hamas. Krytycy działań Izraela twierdzą, że wyburzanie całych dzielnic ma sprawić, by Palestyńczycy nie mieli do czego wracać – ma to ich zmusić do opuszczenia Strefy Gazy. Obecnie Izrael kontroluje ok. 40 proc. miasta Gaza.
Z powodu działań izraelskiego wojska, wysiedleni Palestyńczycy z Gazy zostali ponownie przymusowo przesiedleni. CNN zaznacza, że wielu z nich twierdzi, że nie ma już wystarczająco dużo miejsca na prowizoryczne schronienia.
Namioty w obozie Asz-Szati w pobliżu miasta Gaza
Foto: Planet Labs PBC 2025 via REUTERS
W okresie od 5 do 8 września Izrael zbombardował w Gazie pięć wieżowców, w których łącznie było 209 mieszkań. Rzecznik obrony cywilnej Gazy Mahmud Basal powiedział CNN, że z uwagi na katastrofalną sytuację w każdym z mieszkań chroniło się co najmniej 20 osób, co oznacza, że 4100 osób straciło dach nad głową. Izraelskie wojsko utrzymywało, że wieżowce były wykorzystywane jako „infrastruktura terrorystyczna”, ale nie przedstawiło żadnych dowodów.
Z danych ONZ wynika, że w wyniku działań Izraela w całej Strefie Gazy zburzonych lub uszkodzonych zostało ok. 78 proc. budynków.
Tymczasem w piątek Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło deklarację w sprawie Palestyny i rozwiązania dwupaństwowego, czyli rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego poprzez utworzenie niepodległej Palestyny. Za przyjęciem deklaracji były 142 państwa, 12 nie głosowało, 10 – w tym Stany Zjednoczone, Izrael, Węgry i Argentyna – było przeciw.
Izraelskie władze nie chcą zgodzić się na istnienie państwa palestyńskiego. By uniemożliwić jego powstanie chcą anektować okupowany Zachodni Brzeg; niektórzy izraelscy politycy chcą też, żeby Izrael przejął Strefę Gazy. Ludność palestyńska w takim scenariuszu miałaby zostać wysiedlona z Palestyny, oficjalnie „dobrowolnie”. W ubiegłym tygodniu do aneksji Zachodniego Brzegu wzywał Becalel Smotricz, minister finansów Izraela.
Według palestyńskiego resortu zdrowia, w wyniku działań Izraela od października 2023 r. w Strefie Gazy zginęło ponad 64,7 tys. Palestyńczyków, a prawie 164 tys. odniosło rany. W piątek brytyjski „The Guardian” podał, iż izraelski generał rezerwy Herzi Halevi potwierdził, że w czasie wojny w Gazie ponad 10 proc. populacji Gazy, czyli ponad 200 tys. Palestyńczyków, zginęło lub odniosło obrażenia.
Większość ofiar po stronie palestyńskiej stanowią cywile. Izrael nie wpuszcza do Strefy Gazy dziennikarzy, a jego wojska zabiły – według różnych szacunków – od 190 do 240 pracowników mediów pracujących w enklawie, głównie Palestyńczyków. Działający jeszcze na terenie Gazy dziennikarze codziennie publikują w mediach społecznościowych nagrania i zdjęcia kolejnych ofiar izraelskiego wojska, w tym dzieci.
