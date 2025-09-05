Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Jan Maciejewski: Izraelska kultura eksterminacji

Dopóki Izrael zamiast jako część cywilizacji Zachodu nie zacznie być traktowany jak państwo terrorystyczne, dopóty jego zbrodnie będą obciążać nas wszystkich.

Publikacja: 05.09.2025 15:00

Jan Maciejewski: Izraelska kultura eksterminacji

Foto: REUTERS/Hatem Khaled

Jan Maciejewski

Na jednym z nich widzimy długą kolumnę ciężarówek, w których ma się znajdować pomoc humanitarna dostarczona przez Izrael do Strefy Gazy. Pomoc, która ma nie dotrzeć na miejsce, w wyniku sabotażu Organizacji Narodów Zjednoczonych. „ONZ – rozdziel tę pomoc!”. Na innym – grupę rumianych, opychających się specjałami arabskiej kuchni Palestyńczyków. „W Gazie nie brakuje jedzenia!”. Oba filmy kolportują ambasady Izraela na całym świecie.

Pozostało jeszcze 91% artykułu

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Lato 69”, reż. Jillian Bell, film dostępny na platformie Disney+
Plus Minus
„Lato 69”: Edukacja seksualna
„Państwo Rose”, reż. Jay Roach, dystr. Disney Polska
Plus Minus
„Państwo Rose”: Wojna na gesty, wojna na słowa
„Błyskawica”, 1909 r., Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Plus Minus
Umarł Czurlanis – narodził się Čiurlionis
W górnym rzędzie od lewej: „Rom/ka”, Natalia Bugaj – złoty medal w konkursie głównym, „Digital Polit
Plus Minus
W cyfrowych czasach plakat ma się świetnie
„Moi synowie”, reż. Delphine i Muriel Coulin, dystr. Galapagos Films
Plus Minus
„Moi synowie”: Miłość może nie wystarczyć
Reklama
Reklama
e-Wydanie