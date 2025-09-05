Na jednym z nich widzimy długą kolumnę ciężarówek, w których ma się znajdować pomoc humanitarna dostarczona przez Izrael do Strefy Gazy. Pomoc, która ma nie dotrzeć na miejsce, w wyniku sabotażu Organizacji Narodów Zjednoczonych. „ONZ – rozdziel tę pomoc!”. Na innym – grupę rumianych, opychających się specjałami arabskiej kuchni Palestyńczyków. „W Gazie nie brakuje jedzenia!”. Oba filmy kolportują ambasady Izraela na całym świecie.