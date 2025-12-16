Aktualizacja: 16.12.2025 20:48 Publikacja: 16.12.2025 15:14
Nasdaq Inc., operator drugiej co do wielkości giełdy w USA, złożył w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wniosek o zgodę regulacyjną na przedłużenie godzin handlu na swoich platformach do 23 godzin w dni robocze. Nasdaq chce pozwolenia na prowadzenie dodatkowej sesji handlowej od godziny 21:00 do 4:00 (amerykańskiego czasu wschodniego). Obecnie Nasdaq zaczyna pracę o 4 rano, od sesji przed otwarciem, która trwa do 9:30. Wtedy zaczyna się sesja regularna trwająca do 16:00, po której następuje sesja po zamknięciu, kończąca się o 20:00. Giełda oczekuje, że będzie gotowa na przedłużony handel na początku trzeciego kwartału 2026 roku, pod warunkiem uzyskania zgody organów regulacyjnych i uzgodnienia harmonogramu z resztą branży.
– Ta zmiana odzwierciedla prostą rzeczywistość: globalni inwestorzy oczekują dostępu na swoich warunkach, w swoich strefach czasowych, bez narażania na szwank zaufania lub integralności rynku – stwierdził Chuck Mack, starszy wiceprezes ds. rynków północnoamerykańskich w Nasdaq.
– Ruch giełdy Nasdaq to absolutnie zmiana zasad gry. Skutecznie przenosi on akcje amerykańskie w naszą lokalną strefę czasową, zwiększając płynność i pozwalając tutejszym inwestorom reagować w czasie rzeczywistym, zamiast czekać na sesje nocne. Dla każdego, kto jest aktywny w sektorze technologicznym lub w amerykańskich bardziej ryzykownych akcjach, to znaczący krok w kierunku prawdziwie globalnego rynku – ocenia Dilin Wu, analityczka Pepperstone Group.
Inne giełdy również nakreśliły własne plany wydłużenia godzin handlu na swoich platformach. NYSE, największa amerykańska giełda, planuje oferować handel przez 22 godziny na dobę w dni robocze. Ta propozycja otrzymała wstępną zgodę SEC w lutym, a do spełnienia są warunki dotyczące aktualizacji rynkowego strumienia danych. Aby to stało się rzeczywistością, kluczowe instytucje, w tym Depository Trust & Clearing Corp. (DTCC), który zajmuje się rozliczeniami, oraz Komitety Operacyjne Procesorów Informacji o Papierach Wartościowych (SIP), które wyświetlają wyceny w czasie rzeczywistym, również muszą wydłużyć swoje godziny pracy. Obie organizacje złożyły już swoje plany, przy czym DTCC zapowiedział, że planuje rozpocząć codzienne, całodobowe rozliczanie transakcji na akcje, pięć dni w tygodniu, do drugiego kwartału 2026 roku.
Plany przechodzenia dużych giełd na prawie całodobowy handel odzwierciedlają rosnącą konkurencję, jaką stanowią pozagiełdowe platformy. W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywały też aplikacje tradingowe, pozwalające na całodobowy handel akcjami amerykańskich spółek. Eksperci są jednak podzieleni w ocenie dążeń do przedłużania godzin handlu na giełdach amerykańskich. Część z nich uważa, że zwiększy to udział inwestorów spoza Ameryki w handlu na Wall Street, inni ostrzegają, że jakość handlu może ucierpieć z powodu zmniejszonych obrotów na dodatkowej sesji.
– Prawdziwym testem jest głębokość płynności. Jeśli uczestnictwo instytucjonalne pójdzie za tym, to wyraźna korzyść dla inwestorów w Azji; jeśli nie, przedłużone godziny mogą okazać się bardziej „hałaśliwe” niż wydajne – ocenia Hebe Chen, analityczka w firmie Vantage Markets.
