Nasdaq Inc., operator drugiej co do wielkości giełdy w USA, złożył w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wniosek o zgodę regulacyjną na przedłużenie godzin handlu na swoich platformach do 23 godzin w dni robocze. Nasdaq chce pozwolenia na prowadzenie dodatkowej sesji handlowej od godziny 21:00 do 4:00 (amerykańskiego czasu wschodniego). Obecnie Nasdaq zaczyna pracę o 4 rano, od sesji przed otwarciem, która trwa do 9:30. Wtedy zaczyna się sesja regularna trwająca do 16:00, po której następuje sesja po zamknięciu, kończąca się o 20:00. Giełda oczekuje, że będzie gotowa na przedłużony handel na początku trzeciego kwartału 2026 roku, pod warunkiem uzyskania zgody organów regulacyjnych i uzgodnienia harmonogramu z resztą branży.

– Ta zmiana odzwierciedla prostą rzeczywistość: globalni inwestorzy oczekują dostępu na swoich warunkach, w swoich strefach czasowych, bez narażania na szwank zaufania lub integralności rynku – stwierdził Chuck Mack, starszy wiceprezes ds. rynków północnoamerykańskich w Nasdaq.

– Ruch giełdy Nasdaq to absolutnie zmiana zasad gry. Skutecznie przenosi on akcje amerykańskie w naszą lokalną strefę czasową, zwiększając płynność i pozwalając tutejszym inwestorom reagować w czasie rzeczywistym, zamiast czekać na sesje nocne. Dla każdego, kto jest aktywny w sektorze technologicznym lub w amerykańskich bardziej ryzykownych akcjach, to znaczący krok w kierunku prawdziwie globalnego rynku – ocenia Dilin Wu, analityczka Pepperstone Group.