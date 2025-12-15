12 min. 45 sek.

Rekord zbrojeniówki, droższe paczki z Chin i hossa na GPW przed świętami

Rekordowe wyniki polskiej zbrojeniówki, nowe cło na tanie paczki z Chin, impas w rozmowach handlowych UE–Indie oraz mocne wzrosty na GPW tuż przed świętami.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Rekordowy rok polskiej zbrojeniówki

Kończący się rok był wyjątkowo udany dla firm zbrojeniowych produkujących w Polsce. Rynek zdominowały Polska Grupa Zbrojeniowa oraz prywatna WB Group. Przychody PGZ mają sięgnąć 20 mld zł, czyli o 40% więcej rok do roku, a zysk netto przekroczyć 2 mld zł. WB Group zwiększy sprzedaż do ok. 4,3 mld zł, z czego ponad 40% stanowi eksport. Kluczowym wyzwaniem branży pozostają zdolności produkcyjne.

Paczki z Chin będą droższe

Od 1 lipca 2026 roku Unia Europejska wprowadzi cło w wysokości 3 euro na przesyłki o wartości do 150 euro. Decyzja uderzy głównie w chińskich eksporterów oraz platformy takie jak Temu czy Shein. UE chce w ten sposób chronić europejskich producentów oraz ograniczyć napływ towarów niespełniających norm bezpieczeństwa.