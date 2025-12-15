Rzeczpospolita
Ekonomia
Rekord zbrojeniówki, droższe paczki z Chin i hossa na GPW przed świętami

Rekordowe wyniki polskiej zbrojeniówki, nowe cło na tanie paczki z Chin, impas w rozmowach handlowych UE–Indie oraz mocne wzrosty na GPW tuż przed świętami.

Publikacja: 15.12.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Rekordowy rok polskiej zbrojeniówki

Kończący się rok był wyjątkowo udany dla firm zbrojeniowych produkujących w Polsce. Rynek zdominowały Polska Grupa Zbrojeniowa oraz prywatna WB Group. Przychody PGZ mają sięgnąć 20 mld zł, czyli o 40% więcej rok do roku, a zysk netto przekroczyć 2 mld zł. WB Group zwiększy sprzedaż do ok. 4,3 mld zł, z czego ponad 40% stanowi eksport. Kluczowym wyzwaniem branży pozostają zdolności produkcyjne.

Paczki z Chin będą droższe

Od 1 lipca 2026 roku Unia Europejska wprowadzi cło w wysokości 3 euro na przesyłki o wartości do 150 euro. Decyzja uderzy głównie w chińskich eksporterów oraz platformy takie jak Temu czy Shein. UE chce w ten sposób chronić europejskich producentów oraz ograniczyć napływ towarów niespełniających norm bezpieczeństwa.

Ile i od kiedy dopłacimy do paczek z Chin? Decyzja unijnych ministrów
Ile i od kiedy dopłacimy do paczek z Chin? Decyzja unijnych ministrów
Rozmowy handlowe UE–Indie utknęły

Negocjacje dotyczące umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Indiami nie zakończą się w tym roku. Spór dotyczy m.in. eksportu samochodów do Indii, ceł na stal oraz mechanizmu CBAM. Impas może opóźnić zacieśnienie relacji handlowych między Brukselą a Nowym Delhi.

Bank Rosji wkracza do Indii. To może być sposób na sankcje

Polska giełda rozpędzona przed świętami

Na GPW trwa hossa. WIG20 osiągnął kolejny szczyt, a indeks szerokiego rynku pobił rekord wszech czasów. Historyczny poziom zanotowały także akcje LPP, które po publikacji wyników wzrosły o 15%. Zyski spółek z WIG20 i mWIG40 mają w tym roku sięgnąć 94 mld zł.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

Źródło: rp.pl

