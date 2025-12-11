Materiał powstał we współpracy z DANONE

Jakie miejsce na mapie globalnych operacji DANONE zajmuje Polska?

Polska nie jest już tylko punktem na mapie – dziś to jeden z najważniejszych rynków i kluczowych hubów kompetencyjnych DANONE na świecie. Jeszcze dekadę temu pełniliśmy głównie funkcję rynku sprzedaży. Dziś jesteśmy centrum zarządzania i innowacji, które wytycza nowe kierunki i ma realny wpływ na funkcjonowanie całej grupy. Testowane i skalowane przez nas rozwiązania są później wdrażane w całej korporacji, co jest najlepszym dowodem na to, że kompetencje naszych zespołów są doceniane w centrali.

Jakie operacje dla całej grupy realizuje DANONE w Polsce?

Dziś realizujemy operacje o znaczeniu absolutnie krytycznym i strategicznym dla całej grupy. Daleko wykraczają one poza lokalną dystrybucję i proste funkcje wykonawcze.

Jednym z przykładów jest otwarte pod koniec 2024 roku w Katowicach DANONE Planning Center - inwestycja o strategicznym znaczeniu, która odpowiada za planowanie i optymalizację łańcucha dostaw dla 26 fabryk w Europie. Eksperci zatrudnieni w Centrum prowadzą planowanie dla łącznie czterech kategorii – produktów mlecznych Danone, produktów pochodzenia roślinnego marki Alpro, żywności specjalistycznej Nutricia, w tym żywności dla niemowląt i małych dzieci, oraz żywności medycznej. Planowanie prowadzone jest kompleksowo: od strategii długoterminowych, sięgających nawet pięć lat do przodu, przez planowanie taktyczne na kilka lub kilkanaście miesięcy, aż po operacyjne zarządzanie bieżącą produkcją. Do końca 2025 roku wszystkie procesy planistyczne zostaną skonsolidowane i wystandaryzowane, co pozwoli na jeszcze większą efektywność i elastyczność operacyjną.

Z kolei w Warszawie działa jeden z pięciu na świecie IT & Data HUB. Odgrywa on kluczową rolę w analizie danych związanych z zachowaniami konsumentów, produkcją oraz działalnością biznesową. Zespół 200 osób opracowuje innowacyjne strategie i tworzy rozwiązania oparte na big data, machine learningu czy automatyzacji procesów, by wpierać tysiące pracowników DANONE na wielu rynkach. W stolicy prężnie działa również Centrum Usług Biznesowych DANONE. Dzięki tym kluczowym inwestycjom Polska stała się prawdziwym centrum dowodzenia organizacji.

Jaką rolę odgrywa to Centrum w globalnych strukturach DANONE?

Centrum Usług Biznesowych to jeden z filarów DANONE w Polsce, zapewniający efektywność operacyjną i wysoką jakość obsługi w skali międzynarodowej. To miejsce, w którym nieustannie analizujemy i doskonalimy procesy, szukając nowych sposobów na usprawnienie naszej działalności w Europie. Zakres działań obejmuje ustandaryzowane, kompleksowe procesy transakcyjne i profesjonalne usługi biznesowe, takie jak zamówienia, kadry i płace, zarządzanie danymi czy projektami.

Centrum powstało w 2021 roku i obejmowało dotąd obszar Europy Środkowej, państw nordyckich, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Dziś – po finalizowanej już w dużej mierze zmianie w strukturze i przejściu do organizacji zorientowanej procesowo, a nie geograficznie – Centrum świadczy wybrane usługi dla wszystkich krajów europejskich, w których działa DANONE. Ma tym samym realny wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej, a także zwiększenie naszej produktywności w regionie. Proces ten w pełni zakończymy w połowie przyszłego roku.

Co zdecydowało o strategicznym znaczeniu naszego kraju w działalności firmy?

Na wyjątkową pozycję Polski w strukturach grupy Danone złożyło się kilka kluczowych czynników. Przede wszystkim złożona dynamika makroekonomiczna i biznesowa, ale – co najważniejsze – ponadprzeciętne kompetencje i innowacyjność polskich zespołów. To właśnie dzięki nim Polska stała się miejscem, w którym powstają i są testowane rozwiązania globalne, budując naszą reputację jako lidera transformacji w branży spożywczej.

Zaangażowanie naszych zespołów ekspertów w dostarczanie usług docenia nie tylko centrala, ale również branża. Organizacja ABSL, zrzeszająca ponad 600 firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych, nagrodziła nas ostatnio za wkład w rozwój tej dziedziny. Kluczową rolę odegrały wspomniane centra kompetencyjne, dzięki którym grupa spółek DANONE otrzymała wyróżnienie Inspiring Growth Leader – za realne i długoterminowe wsparcie polskiej gospodarki oraz tworzenie jakościowych miejsc pracy. To dowód, że obraliśmy właściwy kierunek i że Polska jest miejscem, w którym powstają rozwiązania o globalnym znaczeniu. Szczególnie cieszy nas to w kontekście najnowszego raportu ABSL, który wskazuje, że sektor usług biznesowych jest jednym z motorów konkurencyjności polskiej gospodarki.

Drugim fundamentalnym czynnikiem jest skala i jakość naszej produkcji. Przykładem jest fabryka serków i jogurtów Danone w Bieruniu – jeden z największych i najważniejszych zakładów firmy, gdzie z polskiego mleka powstają popularne produkty mleczne. Na szczególną uwagę zasługują również Nutricia Zakłady Produkcyjne w Opolu, gdzie od tego roku – obok żywności dla niemowląt i dzieci – produkowane są również specjalistyczne preparaty do żywienia dojelitowego. Jesteśmy jedynym krajem w regionie z lokalną produkcją takich preparatów, a Opole to druga taka kluczowa lokalizacja Nutricia w Europie. To potwierdza strategiczną wagę Polski.

Jaka jest skala działalności firmy w naszym kraju? Ile osób zatrudniacie i co oferujecie pracownikom?

Podmioty z grupy spółek DANONE zatrudniają obecnie w Polsce 3 600 osób, a w samych centrach kompetencyjnych w Warszawie i Katowicach pracuje już ponad 800 wysoko wykwalifikowanych ekspertów. To właśnie oni – planiści, analitycy, finansiści, specjaliści IT - stoją za siłą naszych centrów kompetencyjnych.

Stawiamy na tworzenie środowiska pracy, które nie tylko zapewnia stabilne zatrudnienie, ale przede wszystkim daje realne możliwości rozwoju w obszarach istotnych w przyszłości – takich jak analiza danych, zarządzanie projektami AI czy zaawansowana automatyzacja procesów. Realizujemy w Polsce kompleksową strategię rozwoju kompetencji przyszłości, obejmującą zarówno technologie, jak i umiejętności miękkie. Globalnie jednym z kluczowych projektów jest DanSkills – program reskillingu i upskillingu, który obejmie około 100 tys. pracowników. Już dziś ponad 50 tys. z nich wykorzystuje sztuczną inteligencję w codziennej pracy, korzystając z narzędzi takich jak Microsoft Copilot, które wspierają analizę danych, automatyzację i planowanie zadań.

Zgodnie z filozofią demokratyzacji danych stawiamy w DANONE na szeroki dostęp do technologii i wiedzy. W 2023 roku nawiązaliśmy strategiczną współpracę z Microsoft, w ramach której powstała Danone Microsoft AI Academy – cyfrowa platforma edukacyjna, umożliwiająca zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie AI, analityki danych i narzędzi wspierających codzienną pracę. Wspieramy także rozwój kompetencji operacyjnych – przykładem jest Akademia Przemysłu 5.0 w Opolu, która przygotowuje pracowników do wyzwań nowoczesnej produkcji.

Jaką misją kieruje się DANONE w swoich aktywnościach?

Nieść zdrowie poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe – to misja, która od ponad stu lat przyświeca wszystkim naszym działaniom. Wierzymy, że dbanie o prawidłowe żywienie jest fundamentem zdrowia i jakości życia – to przekonanie towarzyszy nam od czasów założyciela firmy, Isaaca Carasso, który w 1919 roku opracował pierwszy jogurt Danone z myślą o zdrowiu dzieci.

Nasze działania opierają się na filozofii One Planet. One Health, która łączy troskę o zdrowie ludzi z troską o dobro planety. Wartości takie jak humanizm, otwartość, bliskość i entuzjazm są fundamentem naszej kultury organizacyjnej – dzielimy się wiedzą, szanujemy różnorodność i budujemy autentyczne relacje. Nasze podejście do biznesu wydaje się odpowiadać na aktualne potrzeby i oczekiwania młodego pokolenia, które wchodzi na rynek pracy. Liczne raporty i badania pokazują bowiem, że poczucie celu w pracy jest kluczowe dla ich dobrostanu i satysfakcji zawodowej, a wielu z nich nie chce tylko pracować – chcą robić coś dobrego. W DANONE wierzymy, że praca z misją to nie tylko hasło – to codzienność każdego z nas. Niezależnie od tego, czy działasz w łańcuchu dostaw, IT czy w centrum usług wspólnych, masz realny wpływ na realizację naszej wizji i misji.

Przykłady? Zespół IT&Data stworzył narzędzie wspierające raportowanie dotyczące opakowań naszych produktów, a dział Master Data odegrał kluczową rolę w budowaniu systemu kaucyjnego w Polsce. Dodatkowo, dzięki programowi wolontariatu HOPE, pracownicy wszystkich spółek DANONE w Polsce mogą zgłaszać własne projekty prospołeczne i prośrodowiskowe, otrzymując dofinansowanie na ich realizację. W ten sposób wspólnie promujemy zdrowe nawyki, chronimy planetę i docieramy z radością tam, gdzie o nią najtrudniej.

Jak ocenia pan perspektywy dla DANONE w Polsce?

Musimy mierzyć się z wyzwaniami, zwłaszcza w zakresie presji kosztowej, inflacji i cen energii, które wpływają na globalne łańcuchy dostaw. Mimo to Polska pozostaje dla nas strategicznie atrakcyjna inwestycyjnie. Wynika to z wysokich kompetencji zespołów i rosnącego świadomego popytu konsumentów.

Inwestycja w centra kompetencji oraz rozbudowa zakładu w Opolu, którego produkty trafiają do ponad 100 krajów, to najlepszy dowód na to, że nasz rynek ma globalne i długoterminowe znaczenie w strukturze DANONE. Jestem też przekonany, że w przyszłości będzie odgrywał coraz większą rolę.

