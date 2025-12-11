Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Huśtawka nastrojów na akcjach PKP Cargo. KNF analizuje transakcje

O ile wczoraj cena walorów spółki mocno spadała, o tyle dzisiaj ponadprzeciętnie zwyżkuje. To następstwo komunikatów o transakcjach dokonywanych przez wiceprzewodniczącego jej rady nadzorczej, Marcina Wojewódki. Sprawie przygląda się KNF.

Publikacja: 11.12.2025 11:39

Huśtawka nastrojów na akcjach PKP Cargo. KNF analizuje transakcje

PKP Cargo

Foto: PKP Cargo

Tomasz Furman

W czwartek na otwarciu sesji akcje PKP Cargo kosztowały 12,74 zł, co oznaczało wzrost ich kursu o 9,1 proc. Kilka minut później handlowano walorami spółki nawet 12,99 zł (+11,5 proc.).

Dla odmiany, dzień wcześniej, na rynku miały miejsce wysokie przeceny papierów narodowego przewoźnika. Zaczęły się tuż przed samym południem i trwały do końca notowań. Kurs akcji PKP Cargo spadał w środę nawet o 18,5 proc., czyli do 10,44 zł. Ostatecznie na zamknięciu sesji wyniósł 11,65 zł (zniżka o 9,1 proc.).

Czytaj więcej

Akcje PKP Cargo gwałtownie tracą na wartości
Transport
Akcje PKP Cargo gwałtownie tracą na wartości

KNF analizuje środowe transakcje na akcjach PKP Cargo

Nagłą zmianę nastrojów wśród giełdowych inwestorów wywołały informacje o transakcjach, które w środę przeprowadził na walorach PKP Cargo wiceprzewodniczący rady nadzorczej Marcin Wojewódka. O godz. 11.50, w komunikacie giełdowym spółka podała, że dokonał on sprzedaży 91,7 tys. akcji w 135 transakcjach, po cenach z przedziału 12,36-12,83 zł (średnia po 12,56 zł). To bezpośrednio przyczyniło się do nadpodaży papierów spółki na GPW i w konsekwencji do dużego spadku ich ceny. Taka sytuacja trwała do końca środowej sesji.

Jeszcze w środę, o godz. 17.14, PKP Cargo opublikowało kolejny komunikat giełdowy, w którym tym razem informowało o zakupie przez Wojewódkę 91,7 tys. akcji w 125 transakcjach, po cenach z przedziału 11,19-11,90 zł (średnia po 11,53 zł). To z kolei przyczyniło się w czwartek do pojawienia się ponadprzeciętnego popytu na walory spółki.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

PKP Cargo
Transport
PKP Cargo musi szukać zleceń i oszczędności

Zawirowaniom na rynku akcji PKP Cargo przygląda się Komisja Nadzoru Finansowego. – Środowe transakcje na akcjach spółki PKP Cargo podlegają analizie Urzędu KNF z punktu widzenia przepisów Rozporządzenia MAR – informuje Jacek Barszczewski, rzecznik prasowy KNF.

Wojewódka przekonywał, że w przyszłości PKP Cargo będzie się dynamicznie rozwijać

Decyzje inwestycyjne Wojewódki mają duży wpływ na notowania papierów PKP Cargo przede wszystkim dlatego, że jest on osobą zasiadającą we władzach spółki i tym samym mogącą mieć dostęp do wielu informacji decydujących o wycenie jej akcji. Co więcej, przez wiele miesięcy systematycznie nabywał on walory przewoźnika.

Wojewódka od 26 kwietnia do 31 grudnia 2024 r. był pełniącym obowiązki prezesa PKP Cargo. Czasowo na to stanowisko delegowała go rada nadzorcza ze swojego grona. Wojewódka jest radcą prawnym oraz założycielem i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy”.

Czytaj więcej

W ubiegłym roku po polskich torach przewieziono 223,5 mln t różnego rodzaju ładunków. To najmniej od
Transport
Rośnie konkurencja na rynku kolejowym

We wrześniu ubiegłego roku, w wywiadzie dla „Parkietu”, zapytany, czy nadal będzie kupował akcje PKP Cargo, podawał m.in., że przez ostatnie cztery miesiące zainwestował w spółkę trzy razy więcej, niż w niej zarobił. „W ostatnich miesiącach kupiłem akcje naszej spółki za ponad pół miliona złotych, a jak publicznie wiadomo, moja pensja to 48 tys. zł miesięcznie. Inwestuję własne środki w PKP Cargo, bo głęboko wierzę, że nasza spółka nie tylko wyjdzie na prostą, ale i w przyszłości będzie się dynamicznie rozwijać” – przekonywał Wojewódka.

Reklama
Reklama

Na razie nie udało nam się ustalić, jakie jest dziś jego stanowisko w tej sprawie oraz czym spowodowane były jego ostatnie decyzje inwestycyjne.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Organizacje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) Firmy PKP Cargo Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF)
Akcje PKP Cargo gwałtownie tracą na wartości
Transport
Akcje PKP Cargo gwałtownie tracą na wartości
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Lotnisko Chopina w Warszawie
Transport
Linie lotnicze liczą zyski. Rynek europejski w rozkwicie
Fiasko zakupu Smartwings. Co dalej z ekspansją LOT-u?
Transport
Fiasko zakupu Smartwings. Co dalej z ekspansją LOT-u?
Czeski Smartwings jednak nie dla LOT-u. Wygrali Turcy
Transport
Czeski Smartwings jednak nie dla LOT-u. Wygrali Turcy
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
W Brukseli trwa dyskusja nad sposobami ograniczenia ekspansji linii chińskich i arabskich
Transport
„Trójka z Zatoki”. Dlaczego arabskie linie lotnicze odniosły sukces
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama