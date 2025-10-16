Zauważa, że dziś wszyscy przewoźnicy towarów koleją walczą o ten sam kurczący się rynek. W efekcie konkurencja się zacieśnia. PKP Cargo w walce o jak najlepszą pozycję na rynku nie pomaga fakt, że od dłuższego czasu znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej. Jednym z elementów mających pomóc wyjść spółce na prostą było złożenie 30 czerwca tego roku przez zarządcę masy sanacyjnej do właściwego sądu planu restrukturyzacyjnego. Przewiduje on wdrożenie środków, mających na celu przywrócenie przewoźnikowi rentowności, zapewnienie mu długoterminowego rozwoju oraz odzyskanie zdolności do regulowania zobowiązań. Kluczowe inicjatywy restrukturyzacyjne mają być zrealizowane do końca przyszłego roku.

Wzrost na krajowym rynku przewozów towarowych

Pod względem masy przewiezionych ładunków, trzecie miejsce na polskim rynku zajmuje Orlen Kolej (podmiot zależny od Orlenu). Pod względem pracy przewozowej jest nawet wiceliderem. Firma transportuje rocznie około 17 mln ton towarów. Większość przewozów realizuje na rzecz rafineryjnego koncernu. Ich wolumen w tym roku nie ulega istotnym zmianom.

„Zauważalne są natomiast niewielkie odchylenia w portfelu kontraktów zewnętrznych, niepowiązanych z grupą kapitałową. W tym przypadku trend wydaje się korelować z sytuacją na całym rynku” – podaje zespół prasowy Orlenu.

Według koncernu ewentualny wzrost na krajowym rynku przewozów towarowych zależy od sytuacji geopolitycznej i gospodarczej w Europie. W tym kontekście najpoważniejszym wyzwaniem geopolitycznym w naszym regionie pozostaje trwająca wojna w Ukrainie. Z tego też powodu trudno przewidzieć, jak w dłuższej perspektywie będzie kształtować się sytuacja na polskim rynku.

Spośród giełdowych spółek dość wysoką, bo dziesiątą pozycję na rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce pod względem masy zajmuje w tym roku Pol-Miedź Trans, firma należąca do grupy KGHM. Podmiot ten, podobnie jak Orlen Kolej, skupia się na obsłudze koncernu, do którego należy. Z tego też powodu w niewielkim stopniu odczuwa stagnację w branży. Co więcej, z perspektywy miedziowej grupy, spadek wolumenu przewozów kolejowych wiąże się dla niej z większą dostępnością mocy przewozowych.