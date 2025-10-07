Z tego artykułu się dowiesz: Jaką ofertę przygotował czeski przewoźnik RegioJet dla pasażerów w Polsce?

Jakie trasy będą obsługiwane przez nowe połączenia RegioJet?

Jakie klasy podróży oferuje RegioJet i jakie udogodnienia są dostępne na pokładzie?

Jacy inni zagraniczni przewoźnicy planują wprowadzić swoje usługi na polskim rynku?

Przejazd ekspresem za jedyne 9 zł, pociąg nie z dwoma, a aż z czterema klasami podróży i możliwością bezpłatnego anulowania biletu na kwadrans przed odjazdem, do tego rekompensata za opóźnienie pociągu – z taką ofertą wchodzi na polskie tory RegioJet. Czeski prywatny przewoźnik od połowy grudnia rozpocznie planowe kursy na trasach Warszawa–Poznań, Kraków–Warszawa–Gdynia oraz Warszawa–Ostrawa–Praga. To na początek, bo w grudniu 2026 r. liczba obsługiwanych połączeń ma być trzykrotnie większa. W tym znajdą się połączenia zagraniczne do Berlina, Wiednia i Pragi.

W podróżach pociągami po Polsce będzie to przełom, bo RegioJet stanie się groźną konkurencją dla PKP Intercity. Czeska spółka już zapowiada, że będzie walczyć o pasażera nie tylko ceną. – W Polsce chcemy łączyć atrakcyjne ceny biletów z wysoką jakością podróży, aby RegioJet stał się przewoźnikiem pierwszego wyboru na trasach między głównymi polskimi miastami – podkreśla Radim Jančura, założyciel RegioJet. Czeskie ekspresy będą mieć takie same czasy przejazdu jak EIP Pendolino.

Skórzane fotele, kawa i Wi-Fi

Podróżni będą mieć do wyboru cztery opcje: Business z dużymi skórzanymi fotelami w przedziale dla czterech pasażerów, do tego sok, kawa i woda w cenie biletu; Relax ze skórzanymi fotelami w wagonie bezprzedziałowym oraz darmową kawą i wodą, Standard z miejscami w wagonie sześcioosobowym i Low Cost będącą najbardziej ekonomiczną opcją dostępną zarówno w wagonach przedziałowych, jak i bezprzedziałowych. Podczas podróży podróżni będą mogli zakupić gotowe posiłki i przekąski, a we wszystkich klasach dostępne będzie bezpłatne Wi-Fi. By zachęcić podróżnych, czeski przewoźnik do 13 grudnia oferuje bilety na trasie Kraków – Warszawa w promocyjnych cenach zaczynających się od 9 zł.