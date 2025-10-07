Aktualizacja: 07.10.2025 14:46 Publikacja: 07.10.2025 13:16
Czeski przewoźnik RegioJet rozszerza sieć połączeń kolejowych w Polsce
Foto: Adobe Stock
Przejazd ekspresem za jedyne 9 zł, pociąg nie z dwoma, a aż z czterema klasami podróży i możliwością bezpłatnego anulowania biletu na kwadrans przed odjazdem, do tego rekompensata za opóźnienie pociągu – z taką ofertą wchodzi na polskie tory RegioJet. Czeski prywatny przewoźnik od połowy grudnia rozpocznie planowe kursy na trasach Warszawa–Poznań, Kraków–Warszawa–Gdynia oraz Warszawa–Ostrawa–Praga. To na początek, bo w grudniu 2026 r. liczba obsługiwanych połączeń ma być trzykrotnie większa. W tym znajdą się połączenia zagraniczne do Berlina, Wiednia i Pragi.
W podróżach pociągami po Polsce będzie to przełom, bo RegioJet stanie się groźną konkurencją dla PKP Intercity. Czeska spółka już zapowiada, że będzie walczyć o pasażera nie tylko ceną. – W Polsce chcemy łączyć atrakcyjne ceny biletów z wysoką jakością podróży, aby RegioJet stał się przewoźnikiem pierwszego wyboru na trasach między głównymi polskimi miastami – podkreśla Radim Jančura, założyciel RegioJet. Czeskie ekspresy będą mieć takie same czasy przejazdu jak EIP Pendolino.
Podróżni będą mieć do wyboru cztery opcje: Business z dużymi skórzanymi fotelami w przedziale dla czterech pasażerów, do tego sok, kawa i woda w cenie biletu; Relax ze skórzanymi fotelami w wagonie bezprzedziałowym oraz darmową kawą i wodą, Standard z miejscami w wagonie sześcioosobowym i Low Cost będącą najbardziej ekonomiczną opcją dostępną zarówno w wagonach przedziałowych, jak i bezprzedziałowych. Podczas podróży podróżni będą mogli zakupić gotowe posiłki i przekąski, a we wszystkich klasach dostępne będzie bezpłatne Wi-Fi. By zachęcić podróżnych, czeski przewoźnik do 13 grudnia oferuje bilety na trasie Kraków – Warszawa w promocyjnych cenach zaczynających się od 9 zł.
Zapowiedziane na wtorkowej konferencji prasowej nowe trasy to pierwsze rozszerzenie dotychczasowego pilotażowego połączenia na linii Kraków–Warszawa, uruchomionego w drugiej połowie września tego roku. Kolejne zwiększenie liczby połączeń obejmie 11 nowych, krajowych i międzynarodowych: w tym z Warszawy przez Poznań do Wrocławia, Berlina i Szczecina, z Gdyni przez Warszawę i Katowice do Wiednia i Pragi, z Przemyśla do Wiednia i Pragi, a także do Gdyni z Krakowa, Gliwic i Rybnika.
Równolegle z rozszerzaniem siatki połączeń RegioJet będzie szkolił polskie załogi pokładowe. Docelowo każdy pociąg z 7-8 wagonami ma być obsługiwany przez maksymalnie siedmiu członków personelu: maszynistę, kierownika pociągu, dwóch baristów i czterech stewardów. Podczas podróży udzielą informacji, pomogą z bagażem oraz będą serwować napoje. Dla obsługi polskich połączeń przewoźnik chce docelowo zbudować zespół liczący ok. 300 osób. Pensja doświadczonego maszynisty wyniesie 16 tys. zł.
Od 4 listopada spółka rozpocznie sprzedaż biletów na uruchamiane połączenia w Wielkopolsce i na Pomorzu. Wszystkie trasy będą obsługiwane w trybie tzw. otwartego dostępu, czyli bez dotacji publicznych. Wraz z uruchomieniem nowych połączeń RegioJet otworzy własne kasy biletowe na dworcach w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. Po uzyskaniu zgody PKP zostaną również zainstalowane automaty biletowe.
Do niedawna monopol PKP Intercity w krajowych przewozach dalekobieżnych był skutecznie broniony: zagraniczni przewoźnicy byli zniechęcani przedłużającym się postępowaniem i późnym wydawaniem zezwoleń lub administracyjnym ograniczaniem składanej oferty, albo też blokowani brakiem zgody. Dopiero w ubiegłym roku PKP Intercity przestało blokować potencjalnych rywali wnioskami o badanie równowagi ekonomicznej. Tymczasem o głębokiej potrzebie konkurencji w przewozach dalekobieżnych mówi się od lat: przyniosłaby wzrost liczby połączeń, poprawę komfortu podróży, nowe usługi pokładowe, a przede wszystkim rozsądne ceny. Ich spadek mógłby sprawić, że dotowane pociągi TLK/IC, zamiast kursować na lukratywnych trasach biznesowych, mogłyby obsługiwać relacje niemogące obejść się bez wsparcia dotacjami z budżetu państwa.
RegioJet od dłuższego czasu przygotowywał się do aktywności na polskich torach. Tylko w ub.r. złożył do regulatora rynku – Urzędu Transportu Kolejowego 9 wniosków w sprawie pasażerskich połączeń komercyjnych na polskich trasach krajowych. Tymczasem do Polski przymierzają się także inni zagraniczni przewoźnicy. Decyzje dotyczące otwartego dostępu otrzymali od UTK LeoExpress (przewozy na trasach Kraków–Praga, Praga–Medyka, Praga–Terespol, Wrocław–Praga, Kraków–Warszawa), FlixTrain (Warszawa–Berlin) oraz Gepard Express (przewozy na trasach Praga–Medyka, Split–Wilno, Praga–Terespol, Praga–Wilno).
Źródło: rp.pl
