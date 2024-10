Ile wynosi rekompensata za opóźnienie pociągu?

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem minimalne kwoty rekompensat są następujące:

25 proc. ceny biletu jednorazowego - jeśli opóźnienie pociągu wyniosło od 60 do 119 minut,

50 proc. ceny biletu jednorazowego - jeśli opóźnienie pociągu wyniosło 120 minut lub więcej.

Rekompensata jest zazwyczaj realizowana w formie bonu, który uprawnia do zakupu biletu w niższej cenie. Jeśli jednak pasażer wyraźnie to zaznaczy, przewoźnik ma obowiązek wypłacić rekompensatę w formie pieniężnej za pomocą przelewu lub przekazu pocztowego. Należy jeszcze zaznaczyć, że rekompensata zostanie wypłacona, jeśli wartość odszkodowania w przeliczeniu na każdą osobę przekracza minimalny próg ustanowiony przez przewoźnika - z zastrzeżeniem, że próg nie może być wyższy niż 4 euro.

Jak ubiegać się o rekompensatę za opóźnienie pociągu?

W przypadku opóźnienia pociągu konieczne jest wypełnienie i wysłanie do przewoźnika wniosku o przyznanie rekompensaty. Można to zrobić przez internet (informacji na ten temat należy szukać na stronie przewoźnika), pocztą lub osobiście w kasie biletowej. We wniosku należy wpisać dane umożliwiające identyfikację umowy przewozu (numer pociągu, nazwę stacji, dzień przejazdu), dane osobowe pasażera, a także określić formę realizacji rekompensaty (bon, przekaz pocztowy lub przelew). Konieczne jest też załączenie oryginału biletu. Pasażer ma określony czas na wysłanie wniosku licząc od daty przejazdu. Termin może różnić się w zależności od regulaminu przyjętego przez określonego przewoźnika.

Osoby, które domagają się rekompensaty, nie muszą dołączać do wniosku żadnego zaświadczenia o opóźnieniu, bowiem przewoźnik sprawdza dokładny czas przyjazdu w swoim systemie informatycznym. Czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi 30 dni.