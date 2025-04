Z kolei zestawy przeciwlotnicze Piorun, które chętnie kupują także Siły Zbrojne m.in. Ukrainy czy Estonii, są produkowane w takich ilościach (maksymalnie 1000 pocisków rocznie), że nie zaspokajają nawet potrzeb Wojska Polskiego. Trudność leży w tym, że zwiększanie mocy produkcyjnych to proces, który mierzy się w latach, a czas trwania prezesów na swoich stanowiskach raczej w miesiącach. To oznacza, że ich motywacja do wdrażania długoterminowych projektów, których efekty będzie można zobaczyć za kilka lat, jest bardzo niewielka. Biorąc pod uwagę, że państwowe spółki nie mają presji, by osiągały jak najlepsze wyniki finansowe, także ich chęć zdobywania nowych rynków i zwiększania eksportu uzbrojenia jest dosyć ograniczona.

Czy PGZ wykorzysta szansę, jaka przed nią stoi?

Choć nowy prezes obejmie spółkę, która ma wiele problemów, to warto pamiętać, że stoi też przed olbrzymią szansą rozwoju. Po pierwsze, spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej mają podpisane kontrakty z Agencją Uzbrojenia na ponad 100 mld zł. Po drugie, na podstawie uchwały rządowej z czerwca 2024 r. w sprawie dokapitalizowania spółek wchodzących w skład Konsorcjum PGZ Narew oraz ustawy o finansowaniu działań zmierzających do zwiększenia zdolności do produkcji amunicji, w najbliższych pięciu latach do spółek PGZ trafi ok. 7 mld zł przeznaczonych na inwestycje infrastrukturalne. Jeśli dodamy do tego prognozowane zyski (ten szacowany za 2024 r. przekroczył miliard złotych), to możliwości inwestycyjne wydają się olbrzymie.

Biorąc jednak pod uwagę, jak krótki jest średni czas pełnienia funkcji prezesa PGZ, ten który teraz nadejdzie, będzie miał kilka miesięcy, by się wykazać sukcesami. W przeciwnym razie za rok będziemy pisać o jego następcy.