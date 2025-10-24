Aktualizacja: 24.10.2025 16:52 Publikacja: 24.10.2025 14:34
W wieku 59 lat zmarł Maciej Adamkiewicz, polski miliarder, chirurg i wieloletni szef spółki Adamed Pharma
– Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że 23 października 2025 r. zmarł dr Maciej Adamkiewicz, współwłaściciel Adamed Pharma, wieloletni prezes zarządu i członek rady nadzorczej – informuje spółka.
– Pozostawił po sobie trwałe dziedzictwo, nie tylko w postaci dokonań, lecz także w sercach i umysłach tych, którzy mieli zaszczyt z nim współpracować – pisze zarząd Adamedu. W komunikacie spółka informuje, że szczegóły o uroczystościach pogrzebowych zostaną podane później.
Dr Maciej Adamkiewicz miał tylko 59 lat. Był nazywany „polskim liderem od leków”, przez lata podziwiano go za umiejętności przewidywania trendów w światowej medycynie. Adamed od początku lat 90. wyrósł na największego, obok Polpharmy, producenta polskich leków.
Dr Maciej Adamkiewicz studiował medycynę na Akademii Medycznej w Warszawie, początkowo prowadził firmę wspólnie z ojcem, również lekarzem, Marianem Adamkiewiczem. Gwałtowny rozwój firmy zaczął się w 1998 r., gdy Adamed opracował patent na produkcję amlodypiny, substancji wchodzącej w skład leku na nadciśnienie.
Adamkiewicz przejął stery firmy Adamed po śmierci ojca w 2020 r., w czasie jego rządów spółka stała się jedną z najlepszych i innowacyjnych polskich firm farmaceutycznych, prowadziła badania i wprowadzała nowoczesne leki. Dr Adamkiewicz prowadził spółkę wraz z żoną, Małgorzatą Adamkiewicz, często trafiali na listy najbogatszych przedsiębiorców. W tym roku „Forbes” szacował ich majątek na 2,86 mld zł.
W 2020 r. państwo Adamkiewiczowie przeszli z zarządu do rady nadzorczej, ta zmiana miała służyć skoncentrowaniu ich uwagi na strategii i kierunkach rozwoju Adamedu. Chcieli także wdrażać swoje dzieci, jako przyszłych sukcesorów, w proces zarządzania firmą.
Firma pozostaje w posiadaniu rodziny Adamkiewiczów. Spółka podkreśla, że nie planuje debiutu giełdowego, jak również nie zamierza sprzedawać udziałów w firmie inwestorom zewnętrznym.
Dziś Adamed ma trzy zakłady produkcyjne, dwa w Polsce i jeden w Wietnamie.
