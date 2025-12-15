Z tego artykułu się dowiesz: Jakie czynniki wpłynęły na decyzję iRobota o złożeniu wniosku o ochronę przed bankructwem?

Jakie były skutki wzrastającej konkurencji dla iRobota na rynku odkurzaczy automatycznych?

W jaki sposób nowe amerykańskie taryfy celne wpłynęły na koszty iRobot i jego planowanie działalności?

Jakie zmiany właścicielskie planuje iRobot w ramach restrukturyzacji?

Agencja Reutersa przypomina, że spółka, która już w marcu sygnalizowała obawy o możliwość dalszego funkcjonowania, złożyła wniosek o ochronę na podstawie rozdziału 11 (Chapter 11) w sądzie upadłościowym w stanie Delaware. Firma zmaga się z rosnącą konkurencją ze strony tańszych rywali oraz z wysokimi amerykańskimi cłami.

Reklama Reklama

190 mln dolarów długu iRobot

W 2024 r. iRobot wygenerował około 682 mln dolarów przychodów, jednak jego rentowność została podkopana przez konkurencję ze strony chińskich firm, takich jak Ecovacs Robotics. Choć iRobot pozostaje liderem na kluczowych rynkach, takich jak USA i Japonia, presja konkurencyjna zmusiła spółkę do obniżek cen oraz ponoszenia wysokich nakładów na modernizację technologiczną – wynika z dokumentów złożonych w sądzie upadłościowym.

Negatywny wpływ na firmę miały także nowe amerykańskie taryfy celne, w szczególności 46-procentowe cło na import z Wietnamu, gdzie iRobot produkuje odkurzacze na rynek amerykański. Z dokumentów sądowych wynika, że w 2025 r. cła zwiększyły koszty spółki o 23 mln dolarów, a jednocześnie utrudniły planowanie dalszej działalności – informuje Reuters.