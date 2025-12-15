Rzeczpospolita
Od sukcesu Roomby do groźby bankructwa. iRobot zmienia właściciela

iRobot, producent odkurzaczy automatycznych Roomba, złożył wniosek o ochronę przed wierzycielami, informując, że po przejęciu przez swojego głównego partnera produkcyjnego – firmę Picea Robotics – stanie się spółką prywatną.

Publikacja: 15.12.2025 09:14

Foto: David Paul Morris/Bloomberg

Urszula Lesman

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki wpłynęły na decyzję iRobota o złożeniu wniosku o ochronę przed bankructwem?
  • Jakie były skutki wzrastającej konkurencji dla iRobota na rynku odkurzaczy automatycznych?
  • W jaki sposób nowe amerykańskie taryfy celne wpłynęły na koszty iRobot i jego planowanie działalności?
  • Jakie zmiany właścicielskie planuje iRobot w ramach restrukturyzacji?

Agencja Reutersa przypomina, że spółka, która już w marcu sygnalizowała obawy o możliwość dalszego funkcjonowania, złożyła wniosek o ochronę na podstawie rozdziału 11 (Chapter 11) w sądzie upadłościowym w stanie Delaware. Firma zmaga się z rosnącą konkurencją ze strony tańszych rywali oraz z wysokimi amerykańskimi cłami.

190 mln dolarów długu iRobot

W 2024 r. iRobot wygenerował około 682 mln dolarów przychodów, jednak jego rentowność została podkopana przez konkurencję ze strony chińskich firm, takich jak Ecovacs Robotics. Choć iRobot pozostaje liderem na kluczowych rynkach, takich jak USA i Japonia, presja konkurencyjna zmusiła spółkę do obniżek cen oraz ponoszenia wysokich nakładów na modernizację technologiczną – wynika z dokumentów złożonych w sądzie upadłościowym.

Negatywny wpływ na firmę miały także nowe amerykańskie taryfy celne, w szczególności 46-procentowe cło na import z Wietnamu, gdzie iRobot produkuje odkurzacze na rynek amerykański. Z dokumentów sądowych wynika, że w 2025 r. cła zwiększyły koszty spółki o 23 mln dolarów, a jednocześnie utrudniły planowanie dalszej działalności – informuje Reuters.

Spółka, która była wcześniej celem nieudanej transakcji przejęcia o wartości 1,4 mld dolarów przez Amazon.com, jest zadłużona na około 190 mln dolarów. Zadłużenie to pochodzi z pożyczki z 2023 r., którą iRobot wykorzystał do refinansowania działalności w czasie, gdy europejskie postępowanie antymonopolowe blokowało finalizację umowy z Amazonem. Po upadku transakcji z Amazonem oraz opóźnieniach w spłacie zobowiązań wobec Picea, chiński producent przejął dług iRobota od grupy funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Carlyle Group – wynika z dokumentów sądowych.

Picea Robotics przejmie iRobota, produkcja nie zostanie wstrzymana

Zgodnie z planem restrukturyzacyjnym iRobota, Picea przejmie 100 proc. udziałów spółki oraz umorzy pozostałe 190 mln dolarów długu z tytułu pożyczki z 2023 r., a także dodatkowe 74 mln dolarów zobowiązań wynikających z umowy produkcyjnej między firmami.

Pozostali wierzyciele i dostawcy mają zostać spłaceni w całości – wynika z akt sądowych.

iRobot poinformował, że postępowanie upadłościowe nie powinno zakłócić działania aplikacji, programów dla klientów, współpracy z globalnymi partnerami, relacji w łańcuchu dostaw ani wsparcia dla produktów.

Spółka przynosząca straty była wyceniana na 3,56 mld dolarów w 2021 r., w szczycie popytu napędzanego pandemią, jednak obecnie jej wartość wynosi około 140 mln dolarów – wynika z danych LSEG.

Roomba – największy sukces komercyjny iRobot

iRobot został założony w 1990 r. przez trzech inżynierów z Massachusetts Institute of Technology (MIT). Początkowo firma koncentrowała się na projektach dla sektora obronnego i kosmicznego, zanim w 2002 r. wprowadziła na rynek robota sprzątającego Roomba, który okazał się natychmiastowym sukcesem rynkowym.

Według danych spółki iRobot posiada około 42 proc. udziału w rynku robotów sprzątających w USA oraz 65 proc. w Japonii.

Siedziba iRobot znajduje się w Bedford w stanie Massachusetts, a firma zatrudnia ponad 7 tysięcy pracowników na całym świecie i sprzedała już w sumie ponad 20 milionów odkurzaczy.

