Infinite scroll, czyli mechanizm hazardopodobny

Mechanizmy wykorzystywane w social mediach wykazują podobieństwo do gier hazardowych. W obu przypadkach kluczową rolę odgrywają tak zwane zmienne rozkłady nagród oraz prowadzą do aktywacji układu nagrody w mózgu i wyrzutu dopaminy. By chronić rozwijający się mózg przed tworzeniem ryzykownych, trudnych do zmiany nawyków, w większości krajów udział w grach hazardowych jest legalnie ograniczony do osób powyżej 18. roku życia. Podobne procesy mogą jednak zachodzić w przypadku dzieci korzystających z mediów społecznościowych i scrollujących krótkie filmy.

Materiały opracowane w ramach kampanii informacyjnej w ramach programu #Warszawachroni pytają „Zostawiłbyś swoje dziecko samo w obcym mieście?”, odpowiadając od razu „To nie zostawiaj go samego w Internecie!”. O ile wiedza o tym, jak niebezpieczny jest hazard – nawet z perspektywy osób dorosłych – jest powszechna, o tyle wciąż niewielką wagę przykłada się do tego, jakie skutki ma eksponowanie dzieci na podobny mechanizm obecny w coraz większej liczbie aplikacji.

Co warto wiedzieć o algorytmach?

Algorytmy aplikacji takich jak TikTok czy Instagram, szczególnie strumień treści „For You”, działają jak wyrafinowany mechanizm dostarczania nagród, dostosowany do indywidualnych zachowań użytkownika i zaprojektowane są tak, by maksymalizować częstotliwość, nieprzewidywalność i dopasowanie nagród. Po każdym obejrzanym filmie algorytm bierze pod uwagę szereg aspektów, m.in. czy film został obejrzany do końca, jak długo użytkownik go oglądał, czy go polubił lub skomentował i tak dalej. W tym samym czasie system analizuje cechy samego wideo (na przykład tematykę, styl montażu i ścieżkę dźwiękową).

Mając te zestawy danych, algorytm z każdą kolejną interakcją uczy się „na bieżąco”, co oznacza, że jego rekomendacje stają się coraz bardziej spersonalizowane i precyzyjnie dopasowane. To natomiast zwiększa szansę, że kolejny film wywoła silną reakcję. W efekcie platforma dostarcza treści dopasowane do gustu czy nastroju, co czyni ją skuteczną „maszyną” do angażowania uwagi.

Co na to neurobiologia mózgu?

Scrollowanie materiałów typu shorts to zatem sekwencja napędzana zmiennym wzmocnieniem, w której poszczególne filmy pełnią rolę nieprzewidywalnych nagród. Algorytm platformy optymalizuje kolejność bodźców tak, by utrzymać wysoki poziom niepewności i maksymalizować błędy predykcji nagrody, co prowadzi do powtarzalności zachowania i utrwalania nawyku. Mimo niełatwego brzmienia tego sformułowania, mechanizm jest dość prosty i niosący za sobą wysoki potencjał nawykowy. Ze względu na neuroplastyczność mózgu młodych ludzi, częste i dopasowane nagrody mogą skutecznie „zaprogramować” mózg na poszukiwanie gratyfikacji w formie kolejnych filmów, co może utrudniać kontrolę impulsów, regulację uwagi, koncentrację.