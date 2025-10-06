Shimon Sakaguchi jest japońskim immunologiem, który urodził się w 1951 roku w prefekturze Shiga. Studiował i pracował na Uniwersytecie w Kioto, a obecnie kieruje zespołem badawczym w Immunology Frontier Research Center na Uniwersytecie w Osace. Już w latach 80. i 90. XX wieku Sakaguchi odkrył istnienie specyficznej populacji limfocytów T, które nie atakują, lecz hamują reakcje odpornościowe – nazwał je komórkami regulatorowymi (Treg). Udowodnił, że są one niezbędne do utrzymania tzw. obwodowej tolerancji immunologicznej, czyli zdolności układu odpornościowego do powstrzymania się przed atakiem na własne tkanki. Jego badania stanowiły fundament dla późniejszych odkryć Ramsdella i Brunkow, którzy określili molekularne podstawy działania tych komórek.

Jak przyznawane są Nagrody Nobla?

Laureaci Nagrody Nobla wybierani są w procesie nominacji przez instytucje przyznające nagrody. Proces ten obejmuje wysyłanie zaproszeń do nominacji do wybranych profesorów, analizę zgłoszonych kandydatów przez specjalne komitety, zasięganie opinii ekspertów i ostateczne głosowanie przez ciała decyzyjne, takie jak Zgromadzenie Noblowskie lub poszczególne akademie, w październiku. Nazwiska nominowanych i przebieg wyborów pozostają utajnione przez 50 lat.

Nazwiska laureatów Nagrody Nobla do chwili ogłoszenia decyzji szwedzkiego Instytutu Karolinska są utrzymywane w ścisłej tajemnicy. Wielu ekspertów wyznacza jednak swoich faworytów. Firma analityczna Clarivate przewidywała, że Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny zdobyć mogą także: Andrea Ablasser, Glen N. Barber oraz Zhijian ‘James’ Chen – za badania nad układem odpornościowym, John E. Dick – za badania nad białaczką bądź Kenji Kangawa i Masayasu Kojima – za odkrycie greliny. Wśród kandydatów do Nobla 2025 powtarzali się także Feng Zhang i Virginijus Šikšnys – odkrywcy technologii edycji genów CRISPR-Cas9, Alexander Varshavsky – za odkrycie ubikwityny i degradacji białek, Jeffrey M. Friedman oraz Douglas Coleman – za odkrycie hormonów regulujących metabolizm i apetyt.

Zgodnie z testamentem Alfreda Nobla, nagrody z chemii, fizyki oraz fizjologii i medycyny powinny być przyznawane jednej osobie za odkrycie dokonane w ciągu ostatniego roku. W praktyce okazało się to jednak niemożliwe ze względu na sposób funkcjonowania nauki. Od zasad tych odstąpiono więc już w pierwszej dekadzie XX wieku uznając, iż wyróżnienie może być przyznane również dwóm lub trzem osobom, a z najnowszych publikacji musi wynikać nie tyle samo odkrycie, co jego pożyteczność dla ludzkości.

Kto otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii w 2024 r.?

Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za 2024 r. otrzymali Victor Ambros i Gary Ruvkun za odkrycie mikroRNA oraz jego kluczowej roli w potranskrypcyjnej regulacji genów. Cząsteczki mikroRNA odgrywają fundamentalną rolę w rozwoju i funkcjonowaniu organizmów, a ich zaburzenia mogą prowadzić do rozwoju chorób, takich jak nowotwory, cukrzyca czy choroby autoimmunologiczne.