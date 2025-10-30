Polka zwycięża w plebiscycie liderek światowej biotechnologii

Aktualizacja: 30.10.2025 14:02 Publikacja: 30.10.2025 13:25
Dr Adriana Kiędzierska-Menfeld
Foto: Dr Adriana Kiędzierska-Menfeld/Rezon Bio
Dr Adriana Kiędzierska-Mencfeld, CEO Rezon Bio, Polpharma Biologics brand, zwyciężyła w plebiscycie liderek światowej biotechnologii CPHI Pharma Awards 2025 w kategorii Woman of the Year. Ogłoszenie wyników odbyło się podczas tegorocznej edycji targów CPHI Frankfurt 2025. To najważniejsze wydarzenie globalnego sektora farmaceutycznego i biotechnologicznego, gromadzące przedstawicieli nauki, przemysłu i innowacji z ponad 170 krajów.
Kategoria Woman of the Year wyróżnia kobiety, które łączą kompetencje naukowe, biznesowe i przywódcze, inspirując zmiany w kulturze organizacyjnej i kształtujące kierunki rozwoju branży.
Uznanie międzynarodowego jury to nie tylko osobisty sukces dr Kiędzierskiej-Mencfeld, lecz także symboliczny moment dla Rezon Bio, firmy, która w ostatnich latach przeszła transformację z organizacji badawczo-rozwojowej w pełnoskalowy CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization). To również uznanie siły polskiego sektora biotechnologicznego, na którego rozwój od kilkunastu lat tak silnie wpływa działalność Rezon Bio, a wcześniej Polpharmy Biologics.
Nagroda podkreśla rosnącą rolę wartości, które reprezentuje styl zarządzania Adriany. Jest on oparty na zaufaniu, współpracy i rozwoju ludzi. To sygnał, że globalna biotechnologia coraz mocniej docenia liderów budujących nie tylko innowacje technologiczne, ale i kulturę wzajemnego uczenia się.
Adriana Kiędzierska-Menfeld wierzy w „kapilarny system współpracy”.
W biologii, kapilary (najmniejsze naczynia krwionośne) odpowiadają za dostarczanie tlenu i składników odżywczych do każdej komórki, dzięki czemu cały organizm może funkcjonować i sprawnie reagować na zmiany. To sposób działania w którym - podobnie jak w sieci naczyń włosowatych w organizmie - energia, informacje i zaufanie krążą między ludźmi a nie z góry w dół. Oznacza to, że siła nie płynie z centrum, lecz z tysięcy mikrorelacji i decyzji podejmowanych przez ludzi będących blisko rzeczywistości operacyjnej. To buduje zdrowy, odporny na kryzysy system.
„Ta nominacja pokazuje, że świat docenia wartości takie jak zaufanie, dzielenie się wiedzą i dawanie ludziom przestrzeni do wzrostu. W organizacjach takich jak nasza, skupionych na potrzebach klientów ciągłe doskonalenie, poszukanie nowych rozwiązań i współpraca są podstawą działania. Mamy ambitne cele biznesowe, ale jako liderka tego wspaniałego zespołu nigdy nie pozwolę, żeby przysłoniło to ludzką perspektywę. Tylko prawdziwa pasja zapewnia ponadprzeciętne wyniki” – podkreśla dr Adriana Kiędzierska-Menfeld, CEO Rezon Bio, Polpharma Biologisc brand.
Jerzy Starak, założyciel Rezon Bio, podkreśla znaczenie wyróżnienia:
„Dziś trzeba budować firmy nie tylko stabilne finansowo, ale „firmy szczęśliwe”. Takie, do których ludzie przychodzą z ochotą, mają przestrzeń do rozwoju i czują sens swojej pracy. To w ten sposób tworzymy gospodarkę naprawdę opartą na wiedzy. Cieszę się, że wartości, które reprezentuje Adriana, zostały dostrzeżone i docenione w tak prestiżowym gronie.” Jerzy Starak, założyciel Rezon Bio, Polpharma Biologics brand
Rezon Bio to największa polska firma biotechnologiczna, działająca w modelu CDMO. Spółka wywodzi się z Polpharma Biologics i specjalizuje się w rozwoju oraz wytwarzaniu leków biologicznych dla partnerów globalnych. Jej zespół łączy ponad 1300 ekspertów z zakresu biologii molekularnej, bioinżynierii, analityki i technologii wytwarzania. Rezon Bio posiada zakłady w Gdańsku i Duchnicach oraz certyfikaty EMA i FDA, potwierdzające zgodność z najwyższymi światowymi standardami.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: materiały prasowe
Dr Adriana Kiędzierska-Mencfeld, CEO Rezon Bio, Polpharma Biologics brand, zwyciężyła w plebiscycie liderek światowej biotechnologii CPHI Pharma Awards 2025 w kategorii Woman of the Year. Ogłoszenie wyników odbyło się podczas tegorocznej edycji targów CPHI Frankfurt 2025. To najważniejsze wydarzenie globalnego sektora farmaceutycznego i biotechnologicznego, gromadzące przedstawicieli nauki, przemysłu i innowacji z ponad 170 krajów.
Kategoria Woman of the Year wyróżnia kobiety, które łączą kompetencje naukowe, biznesowe i przywódcze, inspirując zmiany w kulturze organizacyjnej i kształtujące kierunki rozwoju branży.
Szwedzki Instytut Karolinska przyznał tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny Mary E. Brunko...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Polska firma IT Pentacomp wdraża autorskie oprogramowanie medyczne w diagnostyce wrodzonej wady stawów biodrowyc...
– W przypadku nowych technologii medycznych nie zawsze najważniejszym kryterium powinna być cena – mówi dr hab....
Przedstawiciele władz czołowych polskich uniwersytetów medycznych rozmawiali o roli uczelni i autorytetów w szer...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
W przyszłym roku ma ruszyć pilotaż, który umożliwi polskim naukowcom uzyskanie dostępu do danych medycznych, zgr...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas