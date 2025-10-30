Reklama

Polka zwycięża w plebiscycie liderek światowej biotechnologii

Dr Adriana Kiędzierska-Mencfeld została Women of the Year CPHI Pharma Awards 2025. Pierwsza taka nagroda dla polskiej biotechnologii.

Publikacja: 30.10.2025 13:25

Dr Adriana Kiędzierska-Menfeld

Dr Adriana Kiędzierska-Menfeld

Foto: Dr Adriana Kiędzierska-Menfeld/Rezon Bio

Dr Adriana Kiędzierska-Mencfeld, CEO Rezon Bio, Polpharma Biologics brand, zwyciężyła w plebiscycie liderek światowej biotechnologii CPHI Pharma Awards 2025 w kategorii Woman of the Year. Ogłoszenie wyników odbyło się podczas tegorocznej edycji targów CPHI Frankfurt 2025. To najważniejsze wydarzenie globalnego sektora farmaceutycznego i biotechnologicznego, gromadzące przedstawicieli nauki, przemysłu i innowacji z ponad 170 krajów.

Kategoria Woman of the Year wyróżnia kobiety, które łączą kompetencje naukowe, biznesowe i przywódcze, inspirując zmiany w kulturze organizacyjnej i kształtujące kierunki rozwoju branży.

Uznanie międzynarodowego jury to nie tylko osobisty sukces dr Kiędzierskiej-Mencfeld, lecz także symboliczny moment dla Rezon Bio, firmy, która w ostatnich latach przeszła transformację z organizacji badawczo-rozwojowej w pełnoskalowy CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization). To również uznanie siły polskiego sektora biotechnologicznego, na którego rozwój od kilkunastu lat tak silnie wpływa działalność Rezon Bio, a wcześniej Polpharmy Biologics.

Nagroda podkreśla rosnącą rolę wartości, które reprezentuje styl zarządzania Adriany. Jest on oparty na zaufaniu, współpracy i rozwoju ludzi. To sygnał, że globalna biotechnologia coraz mocniej docenia liderów budujących nie tylko innowacje technologiczne, ale i kulturę wzajemnego uczenia się.

Kultura kapilarna – przywództwo oparte na zaufaniu i współodpowiedzialności

Adriana Kiędzierska-Menfeld wierzy w „kapilarny system współpracy”.

W biologii, kapilary (najmniejsze naczynia krwionośne) odpowiadają za dostarczanie tlenu i składników odżywczych do każdej komórki, dzięki czemu cały organizm może funkcjonować i sprawnie reagować na zmiany. To sposób działania w którym - podobnie jak w sieci naczyń włosowatych w organizmie - energia, informacje i zaufanie krążą między ludźmi a nie z góry w dół. Oznacza to, że siła nie płynie z centrum, lecz z tysięcy mikrorelacji i decyzji podejmowanych przez ludzi będących blisko rzeczywistości operacyjnej. To buduje zdrowy, odporny na kryzysy system.

„Ta nominacja pokazuje, że świat docenia wartości takie jak zaufanie, dzielenie się wiedzą i dawanie ludziom przestrzeni do wzrostu. W organizacjach takich jak nasza, skupionych na potrzebach klientów ciągłe doskonalenie, poszukanie nowych rozwiązań i współpraca są podstawą działania. Mamy ambitne cele biznesowe, ale jako liderka tego wspaniałego zespołu nigdy nie pozwolę, żeby przysłoniło to ludzką perspektywę. Tylko prawdziwa pasja zapewnia ponadprzeciętne wyniki” – podkreśla dr Adriana Kiędzierska-Menfeld, CEO Rezon Bio, Polpharma Biologisc brand.

Jerzy Starak, założyciel Rezon Bio, podkreśla znaczenie wyróżnienia:

„Dziś trzeba budować firmy nie tylko stabilne finansowo, ale „firmy szczęśliwe”. Takie, do których ludzie przychodzą z ochotą, mają przestrzeń do rozwoju i czują sens swojej pracy. To w ten sposób tworzymy gospodarkę naprawdę opartą na wiedzy. Cieszę się, że wartości, które reprezentuje Adriana, zostały dostrzeżone i docenione w tak prestiżowym gronie.” Jerzy Starak, założyciel Rezon Bio, Polpharma Biologics brand

O Rezon Bio

Rezon Bio to największa polska firma biotechnologiczna, działająca w modelu CDMO. Spółka wywodzi się z Polpharma Biologics i specjalizuje się w rozwoju oraz wytwarzaniu leków biologicznych dla partnerów globalnych. Jej zespół łączy ponad 1300 ekspertów z zakresu biologii molekularnej, bioinżynierii, analityki i technologii wytwarzania. Rezon Bio posiada zakłady w Gdańsku i Duchnicach oraz certyfikaty EMA i FDA, potwierdzające zgodność z najwyższymi światowymi standardami.

