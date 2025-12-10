Cyfrowe wsparcie zamiast cyfrowej samotności. Geriatria ma szansę wejść w nową epokę

Oprócz samodzielności i sprawczości równie kluczowy dla seniorów jest ruch. Badania pokazują, że proste czynności, jak podlanie kwiatów czy wyprowadzenie psa na spacer, pomagają skutecznie zapobiegać np. osteoporozie.

Hospitalizacja w domu: anglosaski standard, który powinien wejść do Polski

Jak zwraca uwagę dr Agnieszka Skoczylas, ordynator Klinicznego Oddziału Geriatryczno-Internistycznego w Szpitalu Wolskim, kraje anglosaskie stawiają na hospitalizację w domach – czyli tzw. hospital home - zamiast na długie pobyty w szpitalach. – Polega to na tym, że zespół jednego oddziału, np. geriatrycznego, pracuje w trybie dyżurowym, ale zamiast na oddziale, pojawia się w domu pacjenta. Pacjent jest leczony tak, jak w szpitalu, ale może przebywać w swoim środowisku – tłumaczy lekarka. Narzędzia zdalnego monitorowania pozwalają prowadzić w taki sposób nawet pacjentów z POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc – red.) – dodaje.

Model opieki domowej, mimo że jest obecnie bardzo pożądany, ma jedną wadę – nie rozwiązuje problemu samotności wśród osób starszych. A to właśnie ona jest przyczyną wielu schorzeń. – Człowiek, który jest samotny, pogarsza się zdrowotnie. My to widzimy na oddziałach, kiedy przyjmujemy pacjenta, który przez większość czasu przebywał w domu, nie miał do kogo ust otworzyć, jest osobą leżącą, a nagle zaczyna zdrowieć. W geriatrii przede wszystkim leczą ciepłe łóżko, dobre słowo i posiłek podany z życzliwością. A dopiero kolejną rzeczą są leki i nasza wiedza – podkreśla dr Skoczylas.

Dlatego też tak ważne jest tworzenie innowacji, które będą odciążały medyków w ich pracy – aby mogli skupić się na bezpośrednim kontakcie z pacjentem. – Technologia może doprowadzić do tego, że będziemy mogli skupić się na rzeczach najważniejszych. Czyli ja nie będę się wkurzać, że np. mam do napisania kolejną epikryzę czy jako ordynator – finanse oddziału do sprawdzenia, bo to mi się policzy automatycznie, tylko pójdę porozmawiać z każdym pacjentem, zamienić z nim pięć słów, chociaż raz na jakiś czas – mówi dr Skoczylas.

Cyfrowe wsparcie zamiast cyfrowej samotności

Coraz więcej technologii potrafi dziś komunikować się z pacjentem – od prostych narzędzi, które przypominają o lekach czy monitorują podstawowe parametry, po bardziej zaawansowane systemy wspierające codzienną rutynę osób starszych. W przypadku seniorów żyjących samotnie, takie rozwiązania potrafią realnie poprawić poczucie bezpieczeństwa i ciągłości opieki. – To nie jest pełna relacja, ale w przypadku osób samotnych bywa realnym wsparciem – podkreśla Igor Farafonow, prezes zarządu firmy badawczo-projektowej Uxeria.