Cyfrowe wsparcie zamiast cyfrowej samotności. Geriatria ma szansę wejść w nową epokę

Na rynku pojawiają się nowe rozwiązania technologiczne, które wspomagają geriatrię – technologie do zdalnego monitorowania parametrów zdrowotnych, urządzenia do telerehabilitacji czy te ułatwiające codzienne funkcjonowanie osób starszych. W dobie starzejącego się społeczeństwa oraz braków kadrowych (w Polsce na 10 tys. seniorów przypada 0,6 lekarza), nowe technologie mogą okazać się wybawieniem. Jednym z wyzwań, ale i celów, jakie rysują się przed systemem ochrony zdrowia, jest stworzenie modelu, w którym to dom, a nie szpital, będzie centrum opieki, a narzędzia cyfrowe i robotyczne realnie przedłużą sprawność osób starszych.
Najważniejszym zadaniem współczesnej geriatrii powinno być utrzymanie seniora w jak największej sprawności i jak najdłużej z dala od szpitala. Tymczasem to właśnie opieka domowa jest jednym z najsłabszych punktów systemu. – Nie mamy jednolitej opieki domowej ani środowiskowej. Każdy opracowuje własną praktykę, a to podstawowy błąd systemu – podkreśla prof. Brygida Kwiatkowska, konsultantka krajowa w dziedzinie reumatologii. – Przy takich ubytkach kadrowych większość opieki senioralnej powinna koncentrować się w domu pacjenta, dopóki jest w stanie samodzielnie funkcjonować – dodaje.
Dom jest jednak miejscem, w którym na seniora czyha wiele ryzyk. W jeden dzień upadek może zamienić aktywnego 70-latka w osobę leżącą przez wiele miesięcy w łóżku. Właśnie tu, jak wskazuje prof. Kwiatkowska, technologia ma jedno z najważniejszych zadań: monitorować, wspierać i zapobiegać. – Opaski alarmowe, automatyczne pomiary cukru i ciśnienia czy urządzenia ułatwiające ubieranie, jedzenie i kąpiele – to nie przyszłość, to już jest. Są rozwiązania, które pozwalają seniorowi samodzielnie przesiąść się z łóżka na wózek i podjechać do stacji dokującej, gdzie sam się wykąpie. Dla wielu to kwestia godności – mówi profesor.
Oprócz samodzielności i sprawczości równie kluczowy dla seniorów jest ruch. Badania pokazują, że proste czynności, jak podlanie kwiatów czy wyprowadzenie psa na spacer, pomagają skutecznie zapobiegać np. osteoporozie.
Jak zwraca uwagę dr Agnieszka Skoczylas, ordynator Klinicznego Oddziału Geriatryczno-Internistycznego w Szpitalu Wolskim, kraje anglosaskie stawiają na hospitalizację w domach – czyli tzw. hospital home - zamiast na długie pobyty w szpitalach. – Polega to na tym, że zespół jednego oddziału, np. geriatrycznego, pracuje w trybie dyżurowym, ale zamiast na oddziale, pojawia się w domu pacjenta. Pacjent jest leczony tak, jak w szpitalu, ale może przebywać w swoim środowisku – tłumaczy lekarka. Narzędzia zdalnego monitorowania pozwalają prowadzić w taki sposób nawet pacjentów z POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc – red.) – dodaje.
Model opieki domowej, mimo że jest obecnie bardzo pożądany, ma jedną wadę – nie rozwiązuje problemu samotności wśród osób starszych. A to właśnie ona jest przyczyną wielu schorzeń. – Człowiek, który jest samotny, pogarsza się zdrowotnie. My to widzimy na oddziałach, kiedy przyjmujemy pacjenta, który przez większość czasu przebywał w domu, nie miał do kogo ust otworzyć, jest osobą leżącą, a nagle zaczyna zdrowieć. W geriatrii przede wszystkim leczą ciepłe łóżko, dobre słowo i posiłek podany z życzliwością. A dopiero kolejną rzeczą są leki i nasza wiedza – podkreśla dr Skoczylas.
Dlatego też tak ważne jest tworzenie innowacji, które będą odciążały medyków w ich pracy – aby mogli skupić się na bezpośrednim kontakcie z pacjentem. – Technologia może doprowadzić do tego, że będziemy mogli skupić się na rzeczach najważniejszych. Czyli ja nie będę się wkurzać, że np. mam do napisania kolejną epikryzę czy jako ordynator – finanse oddziału do sprawdzenia, bo to mi się policzy automatycznie, tylko pójdę porozmawiać z każdym pacjentem, zamienić z nim pięć słów, chociaż raz na jakiś czas – mówi dr Skoczylas.
Coraz więcej technologii potrafi dziś komunikować się z pacjentem – od prostych narzędzi, które przypominają o lekach czy monitorują podstawowe parametry, po bardziej zaawansowane systemy wspierające codzienną rutynę osób starszych. W przypadku seniorów żyjących samotnie, takie rozwiązania potrafią realnie poprawić poczucie bezpieczeństwa i ciągłości opieki. – To nie jest pełna relacja, ale w przypadku osób samotnych bywa realnym wsparciem – podkreśla Igor Farafonow, prezes zarządu firmy badawczo-projektowej Uxeria.
Eksperci zaznaczają jednak, że cyfrowe wsparcie ma swoje granice. – Nie możemy próbować budować relacji z robotem. Mamy naturalne mechanizmy lękowe uruchamiane przez interakcję z maszyną imitującą człowieka – ostrzega dr Adam Górecki-Gomoła z Instytutu MSWiA. – Robotyzacja powinna wyręczać lekarzy i pielęgniarki w zadaniach mechanicznych, a nie w relacji – dodaje. Ponadto, technologie – wprowadzane zbyt agresywnie mogą - budzić opór. – Osoby starsze mają pewną sztywność myślenia i częściej pojawiają się u nich zespoły lękowe. Każdą nowość trzeba wprowadzać delikatnie, by pacjent nie miał poczucia odrzucenia – zaznacza dr Agnieszka Skoczylas. Jak tłumaczy, AI może przypomnieć o leku głosem lekarza, ale nie zareaguje, gdy pacjent zacznie płakać.
Sztuczna inteligencja coraz częściej wspiera lekarzy w zadaniach, które do tej pory zajmowały im godziny pracy. Eksperci podkreślają, że to właśnie takie rozwiązania – dobrze wkomponowane w praktykę kliniczną – mogą realnie odciążyć personel medyczny, nie naruszając przy tym relacji z pacjentem. AI pomaga już dziś w podsumowywaniu konsyliów i generowaniu profesjonalnych notatek, analizie literatury i wyszukiwaniu najważniejszych wyników badań, automatycznym przetwarzaniu dokumentacji medycznej, przypominaniu o wizytach czy dawkach leków w ramach opieki koordynowanej, a także w interpretacji danych z domowych urządzeń monitorujących zdrowie – od ciśnieniomierzy po glukometry.
Jednocześnie lekarze podkreślają, że rola sztucznej inteligencji musi pozostać jasno określona. – Musimy dbać o to, żebyśmy używali tej technologii do akumulacji danych oraz do wnioskowania na ich podstawie. Technologia nie może podejmować decyzji sama w sobie, szczególnie na tym etapie, kiedy jest jeszcze w fazie testów. Silniki sztucznej inteligencji nie są jeszcze na tyle sprawne, abyśmy mogli im w 100 proc. zawierzyć. Nie wiem, czy kiedykolwiek będą – przestrzega dr Adam Górecki-Gomoła.
Właśnie dlatego tak ważne są narzędzia, które nie próbują zastąpić lekarza, ale wzmacniają jego możliwości diagnostyczne i organizacyjne. Jednym z nich jest IPOM – Indywidualny Plan Opieki Medycznej. To cyfrowa karta pacjenta, która w jednym miejscu gromadzi diagnozy, farmakoterapię, cele leczenia, konsultacje i pełną dokumentację. – IPOM świetnie sprawdza się w geriatrii. Mogę nie tylko wysłać pacjenta do specjalisty, ale też sama skonsultować się z innym lekarzem, bez konieczności przerzucania chorego między placówkami – wyjaśnia dr Zuzanna Banaszkiewicz z Instytutu MSWiA.
Problem polega na tym, że IPOM działa dziś jako narzędzie „wyspowe” – funkcjonuje, ale otoczenie systemowe nie jest do niego dostosowane. W Polsce nadal korzysta się z dziesiątek lokalnych baz danych, które ze sobą nie rozmawiają. – Pacjenci są leczeni w różnych miejscach, a często nie dostarczają dokumentacji. IKP wszystko zbiera, ale systemy szpitalne i gabinetowe wciąż nie są kompatybilne. Potrzeba naprawdę jednolitych, ogólnopolskich narzędzi – podkreśla dr Banaszkiewicz.
Samo stworzenie technologii nie sprawi jednak, że w medycynie, ani konkretnie w geriatrii, dojdzie do przełomu. Najważniejszą kwestią jest ich dotarcie do osoby starszej oraz zastosowanie. Przyszłość geriatrii zależy więc nie tylko od innowacji, ale od ich mądrego wdrażania. I od tego, żeby w centrum, niezależnie od liczby sensorów, algorytmów i robotów, nadal pozostawał człowiek.
