08.09.2025
Foto: Adobe stock
Prelux to system oparty na sztucznej inteligencji, którego zadaniem jest wspieranie lekarzy w diagnozowaniu wrodzonej dysplazji stawów biodrowych u niemowląt i dzieci oraz w wyborze właściwej ścieżki leczenia.
– Chcemy, aby Prelux uzyskał status wyrobu medycznego i stał się przełomowym narzędziem w diagnostyce, ponieważ pozwala skrócić czas potrzebny na postawienie trafnej diagnozy, ułatwia dobór terapii, a w konsekwencji skutkować będzie wyleczeniem wady wrodzonej stawu biodrowego – informuje Dariusz Nowakowski, prezes zarządu Pentacomp, producenta systemu. – Rozpoczęcie badań klinicznych to dla nas potwierdzeniem, że system Prelux znajduje się w decydującej fazie rozwoju. Rozszerzamy obszar działalności o wyroby medyczne i co ważne, tworzymy produkty realnie poprawiające jakość życia – dodaje.
Prelux analizuje obrazy ultrasonograficzne w czasie rzeczywistym i korzysta ze sprawdzonej i stosowanej w diagnostyce metody prof. Reinharda Grafa. Dzięki temu pozwala lekarzowi precyzyjnie ocenić i określić stopień zaawansowania wady. System zbudowany jest z trzech elementów: intuicyjnej aplikacji dla lekarza, algorytmu sztucznej inteligencji oraz wtyczki umożliwiającej integrację z systemem gabinetowym. Prosta integracja pozwala lekarzowi bez trudu korzystać z Preluxa w celu przygotowania analizy i uzyskania precyzyjnych sugestii diagnostycznych. Wszystkie dane wygenerowane w systemie są automatycznie przenoszone do dokumentacji medycznej pacjenta. Prelux dostępny jest w trzech wariantach wdrożenia: on-premise, w chmurze publicznej oraz jako usługa SaaS.
Wczesne wykrycie dysplazji stawów biodrowych ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju dziecka. Według szacunków w Polsce wada dotyka 5 proc. noworodków. Im szybciej rozpoznana zostanie choroba, tym skuteczniejsze leczenie można wdrożyć. Narzędzia takie jak Prelux mają zwiększyć szansę na prawidłowy rozwój i zdrowie małych pacjentów. Wczesna i precyzyjna diagnoza u dziecka pozwala zapobiec rozwojowi niepełnosprawności oraz skomplikowanych i kosztownych operacji w życiu dorosłym.
