Agencja Badań Medycznych uruchomi pilotaż EHDS dla polskich naukowców

Unijne rozporządzenie w sprawie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia (EHDS) pozwala na wtórne wykorzystanie danych medycznych, czyli ich przetwarzanie m.in. na potrzeby badań naukowych. Przepisy regulujące te kwestie weszły w życie 26 marca, ale pełne wdrożenie EHDS w zakresie przetwarzania danych medycznych dla celów naukowych ma nastąpić w 2029 r.

- To, co my chcemy teraz zrobić, dlaczego chcemy w pewien sposób wyprzedzić to całe wdrożenie, to zobaczyć, jak duży jest potencjał tego, co mamy już teraz i czy ten kierunek, który chcemy pokazać naukowcom, ten mechanizm wykorzystania danych - czy on rzeczywiście na tym naszym gruncie jest możliwy do wdrożenia; czy my mamy na tyle dobre kadry epidemiologów, naukowców, żeby z tych danych, którymi dysponujemy w ramach RCMC (Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej – red.) i w ramach danych systemowych, wytworzyć cenne publikacje, nową wiedzę, dane, które pozwolą nam optymalizować opiekę zdrowotną - powiedział w podcastcie „Rzecz o Zdrowiu” prof. Wojciech Fendler, prezes Agencji Badań Medycznych.

- Jeżeli nie, to trudno. To będzie znaczyło, że ta ścieżka po prostu nie jest dla nas i będziemy magazynem danych dla naukowców z innych krajów. Ale szkoda byłoby ten potencjał zmarnować. Szkoda też czekać niepotrzebnie kilka lat z czymś, co możemy zrobić tak naprawdę już teraz – dodał.

Zintegrowana Platforma Analityczna do połączenia danych

Obecnie Agencja Badań Medycznych prowadzi rozmowy na temat pilotażu z Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Zdrowia, Centrum e-Zdrowia oraz Regionalnymi Centrami Medycyny Cyfrowej. Tych ostatnich jest w Polsce dziewiętnaście.