3 - 4 czerwca 2025 , w Centrum Olimpijskim w Warszawie, odbędzie się I Kongres Technologii i Wyrobów Medycznych, wydarzenie, które zgromadzi przedstawicieli kluczowych instytucji sektora publicznego odpowiedzialnych za ochronę zdrowia. Ich udział dostarczy szerokiej perspektywy, obejmującej zarówno punkt widzenia płatnika publicznego, przemysłu, jak i pacjentów. W programie wydarzenia:

• Ponad 17 panelistów reprezentujących m. in.:

• Ministerstwo Zdrowia

• Narodowy Fundusz Zdrowia

• Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ( AOTMi T)

• Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych ( URPL)

• Urząd Zamówień Publicznych

• Agencję Badań Medycznych

• Urząd Ochrony Danych Osobowych

• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

• Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

• 5 merytorycznych paneli dyskusyjnych:

• Wyroby i technologie medyczne w systemie ochrony zdrowia – sukcesy i obszary wymagające zmian

• Finansowanie wyrobów medycznych ze środków publicznych – od perspektywy decydenta do doświadczenia pacjenta

• Wyroby medyczne w systemie szpitalnym: znaczenie KPO i reforma zamówień publicznych

• Bezpieczeństwo obrotu wyrobami medycznymi

• Rozwój bazy przemysłowej – wsparcie eksportu oraz f inansowanie badań i rozwoju

W obliczu dynamicznych zmian w systemie ochrony zdrowia oraz rosnącego znaczenia nowoczesnych technologii medycznych, Kongres stanie się kluczową platformą wymiany wiedzy i prezentacji innowacyjnych rozwiązań, które mogą znacząco wpłynąć na poprawę jakości opieki nad pacjentami. To wydarzenie pozwoli zgłębić zagadnienia związane z f inansowaniem, dostępnością i bezpieczeństwem wyrobów medycznych, które odgrywają kluczową rolę w diagnostyce, terapii oraz rehabilitacji pacjentów.

Będzie to pierwsze tak duże wydarzenie w Polsce w pełni dedykowane rynkowi wyrobów medycznych. Podczas Kongresu przedstawione zostaną systemowe rozwiązania mające na celu poprawę dostępu pacjentów do nowoczesnych i skutecznych terapii nielekowych. Ponad 17 Prelegentów w 5 sesjach tematycznych omówi aktualne wyzwania regulacyjne i f inansowe, a także zaprezentuje konkretne rekomendacje dla sektora ochrony zdrowia. Wydarzenie stanie się najważniejszym miejscem integracji środowiska producentów, dystrybutorów, przedstawicieli administracji publicznej oraz szpitali, otwierając drogę do owocnej współpracy na rzecz rozwoju sektora.

Dołącz do uczestników, partnerów lub ekspertów i miej wpływ na przyszłość rynku wyrobów medycznych w Polsce.

Organizatorzy: econmed.eu, technomed.org.pl

PROGRAM i REJESTRACJA: https://kongreswyrobymedyczne.pl/

